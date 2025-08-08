Iván Cepeda acusa a Tomás y Jerónimo Uribe de orquestar campaña difamatoria y promete represalias legales

Tomás Uribe, uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe; Iván Cepeda, senador y crítico del uribismo; y Jerónimo Uribe, también hijo del exmandatario, quienes se encuentran en medio de un fuerte enfrentamiento público por acusaciones y procesos judiciales recientes - crédito Colprensa y Luisa González/Reuters

En medio de la reciente condena en primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal, el senador Iván Cepeda salió al paso a las acusaciones que ha recibido por parte de los hijos del expresidente, Tomás y Jerónimo Uribe.

Según Cepeda, estos han emprendido una campaña en redes sociales donde lo acusan de ser “heredero de las Farc” y, además, están gestionando en Estados Unidos apoyos políticos para emprender acciones judiciales en su contra.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cepeda declaró:“Hace un par de semanas, a raíz de la condena contra su padre por fraude procesal y soborno en actuación penal, los señores Tomás y Jerónimo Uribe emprendieron una campaña sucia a través de redes sociales en la que me acusan falsamente de ser heredero de las Farc. Incluso, están haciendo gestiones en Estados Unidos para buscar padrinos políticos que realicen acciones judiciales en mi contra en ese país”.

Además, el senador recordó que esta ofensiva coincide con las denuncias sobre presunta manipulación de testigos que, según Cepeda, seguiría realizando el abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe.

Cepeda enfatizó que, tras la condena a Álvaro Uribe, estuvo abierto a un diálogo sobre justicia restaurativa, pero ante la escalada de calumnias respondió con firmeza.

“Cuando se produjo la condena en primera instancia de Álvaro Uribe señalé que estaba dispuesto a buscar un camino de diálogo sobre la justicia restaurativa. Pero veo que se sigue optando por el camino de la calumnia. No se aprende de las lecciones del pasado”.

Finalmente, anunció que emprenderá acciones legales contra quienes, según él, han atacado su honra y su nombre:“Anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde”.

La disputa pública entre Cepeda y los hijos de Álvaro Uribe evidencia la tensión política y judicial que rodea al exmandatario, quien enfrenta serias investigaciones y procesos judiciales tras su mandato presidencial.