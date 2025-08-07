Katherine Miranda arremetió contra Gustavo Petro por cancelar conmemoración en el Puente de Boyacá: “Ha sido incapaz de ver la realidad del país”

Katherine Miranda cuestionó a Petro por el uso del lenguaje en redes - crédito Katherine Miranda/Facebook - Presidencia

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, se fue en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta de la tradicional conmemoración del 7 de agosto en el país. La congresista se refirió a que es la primera vez en la historia en que los eventos no se desarrollan en el emblemático Puente de Boyacá, donde tuvo lugar la batalla que hizo parte de la gesta independentista.

Y es que para 2025, la coyuntura nacional impactó en la celebración de los 215 años del Ejército Nacional. El paro minero que tiene bloqueadas las vías de Boyacá y Cundinamarca desde el 4 de agosto obligó a la cancelación de las celebraciones en el histórico lugar; no obstante, el litigio territorial con Perú por la isla de Santa Rosa de Loreto, que reclama el Gobierno colombiano como parte de su territorio, trasladó la conmemoración a Leticia, en un acto, según el mandatario, de soberanía nacional.

Frente a este panorama, Miranda se refirió a través de su cuenta en la red social X a la cancelación de la conmemoración en el Puente de Boyacá. En su mensaje, la congresista aprovechó la situación para lanzarle pullas al presidente sobre la ruptura de la tradición.

El fuerte mensaje de Katherine Miranda a Gustavo Petro

La congresista publicó una fotografía en la que un campesino se posa junto a un soldado, mientras en el fondo se observa el emblemático puente, sobre la que escribió que es la representación de la coyuntura del país. En el mensaje, la congresista explicó que la atípica conmemoración del 7 de agosto se dio por cuenta de que el jefe de Estado, a lo largo de los tres años que lleva ocupando la Casa de Nariño, ha sido incapaz de ver la realidad del país.

Adicionalmente, cuestionó la voluntad del mandatario por solucionar la crisis que afecta a Boyacá. Y aseguró que la ausencia del jefe de Estado en esa región es una muestra del incumplimiento del Gobierno nacional a los campesinos y mineros que reclaman soluciones frente a la difícil situación económica que los afecta.

“No se pudo celebrar el 7 de agosto en el Puente de Boyacá, porque el presidente decidió incumplir su palabra a los campesinos y mineros, porque ha sido incapaz de ver la realidad del país“, escribió la parlamentaria.

A su vez, explicó que en el país se ha mantenido el sentido patrio a pesar de la mala gestión de Petro, lo que sin duda es una muestra más de su distanciamiento de las ideas de la izquierda que respaldo activamente en el 2022, aspecto que le ha sido fuertemente cuestionado.

El viraje en la postura de Katherine Miranda con respecto al Gobierno Petro

Durante la administración de Iván Duque, Miranda fue una de las figuras más visibles de la oposición y apoyó la campaña del entonces candidato al primer cargo de la nación y hoy presidente. No obstante, a lo largo de la gestión del jefe de Estado ha optado por una posición cada vez más cercana a las ideas de la derecha que antes cuestionaba.

Como era de esperarse, las problemáticas a las que hizo alusión la representante en su mensaje han ocupado los titulares de los medios de comunicación, por cuenta de los diálogos entre los voceros de los manifestantes y los delegados del Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y de Minas.

Y es que la crítica de Miranda frente al incumplimiento de Petro a los campesinos y mineros cobra mayor relevancia a raíz de la decisión de los voceros de levantarse de la mesa de diálogos por la ausencia de propuestas reales que permitan solucionar la crisis.

A la fecha, los paros que se desarrollan en el centro del país ya dejan afectaciones en el acceso a servicios básicos de los municipios que están bloqueados y asimismo, problemas de abastecimiento en otras regiones del país.