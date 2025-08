“Por destilar las vísceras es que se vuelve usted un traidor, un apátrida”: Benedetti a periodista que cuestionó declaraciones sobre isla fluvial en frontera con Perú

Armando Benedetti respondió a periodista en tensión diplomática con Perú - crédito Colprensa

Las relaciones entre Colombia y Perú enfrentan un nuevo episodio de tensión tras la decisión del Gobierno peruano de crear oficialmente el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, una medida que afecta directamente a la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas y cuya soberanía ha sido objeto de disputa entre ambos países.

La isla en cuestión habría surgido por sedimentación en el cauce del río Amazonas después de 1929, año en que se realizó la última asignación oficial de islas entre Colombia y Perú.

Este detalle geográfico es fundamental en la discusión legal, pues según los tratados binacionales vigentes, cualquier nueva formación insular debe ser asignada por mutuo acuerdo entre las dos cancillerías.

Frente a este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó públicamente su preocupación por el rumbo que podría tomar el conflicto territorial si no se adoptan medidas firmes desde el Gobierno colombiano.

El alto funcionario, con experiencia previa como embajador, señaló que la isla estaría ubicada en la parte más profunda del río, lo que, según los acuerdos bilaterales, correspondería al lado colombiano.

Benedetti planteó además una hoja de ruta para la gestión del conflicto, que incluiría una declaración oficial del presidente Gustavo Petro, la presentación de reclamos diplomáticos ante el Gobierno peruano y la activación de los mecanismos binacionales establecidos para resolver controversias territoriales. En su opinión, no avanzar por estas vías podría escalar innecesariamente la disputa.

“Lo primero que hay que hacer es una declaración de Estado del presidente que imagino que la hará hoy o en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos, y lo tercero es tratar de acudir a la mesa que haya donde están los tratados y si no se pondría bien feo”, dijo.

El periodista Melquisedec Torres, reconocido en redes sociales por sus opiniones en oposición al Gobierno Petro, cuestionó las aseveraciones de Benedetti y dijo que podrían conducir a una guerra.

“La “diplomacia Caterpillar” de estos tipejos irresponsables, como Benedetti y Saade, con el visto bueno del Presidente, nos pueden terminar mandando a una guerra”, escribió.

El ministro del Interior no se quedó callado y arremetió contra Torres y dijo que, por su odio contra el Gobierno, está dispuesto a darle la razón a Perú en lo que considera un reclamo justo de Colombia.

“Si hay alguien que no sabe de diplomacia es usted, y por tener ética “Caterpillar” fue que lo botaron. Yo describí la ruta diplomática para no llegar a una confrontación. Lo que hago es defender la soberanía de Colombia si no da frutos esa ruta. Su ignorancia no lo hace ver que Leticia se queda sin puerto por la ley peruana. Por destilar las vísceras es que se vuelve usted un traidor, un apátrida", respondió.

El origen de la controversia

La controversia tomó fuerza luego de la promulgación en Perú de la Ley N.º 32403, que formaliza la creación del nuevo distrito, incluyendo la isla Santa Rosa como parte del territorio peruano. Esta acción fue rechazada por Colombia a través de notas diplomáticas y con una solicitud de reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), el órgano bilateral previsto para abordar este tipo de diferencias.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano se reiteró que la isla Santa Rosa nunca ha sido oficialmente asignada a Perú y que la situación debe resolverse conforme a los tratados fronterizos firmados por ambos países. La Cancillería enfatizó que Colombia ha planteado de manera reiterada su disposición a reactivar el trabajo conjunto para definir la soberanía de esta formación insular de manera pacífica y legal.

El caso reviste especial importancia por la ubicación estratégica de la isla en el río Amazonas, en una zona que tiene implicaciones tanto para el control territorial como para el acceso fluvial de la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas. La conectividad de esta región con rutas de comercio y tránsito internacional hace que cualquier modificación en la delimitación tenga efectos directos sobre las relaciones bilaterales y el desarrollo local.

A pesar del llamado al diálogo y el uso de canales diplomáticos, las autoridades colombianas advierten que el reconocimiento unilateral de la soberanía sobre la isla podría constituir una violación a los acuerdos existentes, por lo cual insisten en que el asunto se aborde por medio de los instrumentos legales y técnicos creados para tal fin.