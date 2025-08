Cientos de viajeros atrapados en las terminales del transporte de Bogotá por el paro minero que se desarrolla en vías del departamento de Boyacá

Los pequeños mineros de Boyacá levantan la mesa de negociación con el Gobierno tras no lograr acuerdos en temas clave - crédito X

Vías de los departamentos de Cundinamarca y de Boyacá completan tres días con bloqueos permanentes por cuenta del paro que adelanta el gremio de trabajadores de minería de estas regiones.

Los mineros le piden al Gobierno nacional que se atiendan las exigencias que se puntualizaron en el pliego de peticiones, como lo es el precio del carbón, su exportación y las condiciones en las que se lleva a cabo la extracción.

La situación ha causado estragos en cientos de ciudadanos, que han quedado en medio de la problemática atrapados en las terminales de transporte de El Salitre y del Norte de Bogotá, ya que el tránsito está detenido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Varios de ellos ya completaron las tres noches durmiendo en las instalaciones del lugar, sufriendo las inclemencias del frío y la escasez de alimentos, y como si fuera poco, el hecho de tener que descompletar el dinero de los transportes para poder atender las necesidades básicas como el ingreso a un baño.

Roxana, una de las mujeres que viaja con su pequeña, relató al Citytv que esta contingencia no solo la tiene lejos de su casa, sino que está afectando el tratamiento de su hija.

“Ella venía a una cita acá en Bogotá y llegamos y ya no podemos regresar a Tunja. Ella necesita tomar un medicamento para el pulmón y no he podido dárselo porque aquí todo es caro”, además de contar que perdió la cita porque llegó tarde por la misma razón y no fue atendida.

El paro afecta vías estratégicas como la doble calzada Paipa-Tunja y el puente Armando Solano - crédito X

Katy Lucas, otra de las mujeres afectadas, denunció en el sistema informativo que el personal que atiende en la terminal de El Salitre no ha tenido consideración con los menores que viven esta situación y continúan cobrando el ingreso a los baños.

“Desde el lunes estamos aquí con ella. Mire, niños tirados aquí y la situación de los baños cobrando los baños, muchos llegamos con los meros pasajes y nos toca quedarnos sin nada por pagar los baños: no tienen prioridad con los niños para los baños, o sea, nos enfermamos aquí por aguantar las ganas de hacer chichi y no le buscan solución a nada, al menos con los niños y el uso de los baños”.

Además, contó que a falta de dinero, han tenido que pedirle a otros viajeros que les suministren algunos alimentos para pasar las horas: “estamos mendigando, estamos con pancito”.

Cientos de viajeros atrapados en las terminales de transporte de Bogotá por el paro de mineros que se desarrolla en Boyacá - crédito redes sociales

Otros de los viajeros contaron que las empresas de transporte se estan aprovechando de la situación y la necesidad de algunos para regresar a sus lugares de origen que elevaron de manera considerable los precios de los pasajes, una suma que no pueden pagar.

Por lo pronto, todos los afectados están a la espera de la intervención oportuna de las autoridades, para que se brinden las soluciones necesarias, se cumpla a los sectores que están protestando y se levanten los bloqueos, para poder regresar a la cotidianidad en sus municipios de residencia.

Paro minero causa problemas en la movilización de viajeros en carreteras de Cundinamarca y Boyacá - crédito @lavillanoticias/X

En un video que está circulando por las redes sociales, se ve como un grupo fe mujeres le pide el favor a uno de los hombres que participan en el bloqueo que las deje cruzar, pero este se mantiene firme y les explica que ningún vehículo ha podido circular, incluso, caminantes también han sido detenidos, y les pide que entiendan las razones de este tipo de movilizaciones:

“Madre, en el momento no estamos dejando pasar ni bicicletas, ni motos, ni carros, ni a pie. Entiendo que tienen que ir a trabajar, pero entiéndanos a nosotros. Estamos luchando por una buena mesa y espero que respeten el pago. Les agradezco mucho”, se escuchó en el video.