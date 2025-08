Shakira retomó su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ con Black Eyed Peas como invitados: nuevas canciones y vestuario renovado

Shakira llegó a Los Ángeles, California con su gira 'La mujeres ya no lloran' renovada - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Shakira le cumplió a su fanaticada en Los Ángeles, California, luego de haber pospuesto sus dos conciertos por cuenta de las protestas contra las redadas masivas de migración lideradas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

“La Loba” no solo se puso al día con sus fechas pendientes en el SoFi Stadium, sino que sorprendió con los ajustes que hizo para esta nueva etapa de su gira Las mujeres ya no lloran con la que regresará el 11 de agosto a México, país en el que rompió récords tanto con número de presentaciones como en entradas vendidas.

Black Eyed Peas abrió el primer concierto de Shakira en el SoFi Stadium de Los Ángeles y cantó junto a ella la colaboración que tienen 'Girl Like Me'

Para este tercer ciclo de su tour mundial, Shakira presentó nuevas versiones musicales de su repertorio e incluyó un tema que nunca antes había interpretado en vivo. Además, agregó nuevos diseños en su vestuario y efectos visuales.

En este regreso a los escenarios la estrella colombiana no estuvo sola, ya que, aparte de su cuerpo de baile que mantiene la formación original, se sumó la icónica banda norteamericana Black Eyed Peas, encargados de animar al público previo al espectáculo principal de la barranquillera donde también interpretaron junto a ella su colaboración Girl Like Me.

Los asistentes al primer concierto de Shakira en Los Ángeles tuvieron el privilegio de escuchar por primera vez en tarima la canción Men in This Town. Este sencillo, lanzado en 2009 dentro de su álbum Loba, nunca había formado parte de su repertorio en el escenario hasta este momento. Frente a una audiencia estadounidense entusiasta, la cantante introdujo el tema con un letrero en la pantalla que preguntaba: “Where are all the men in this town?”.

Shakira cautivó en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos con nuevas versiones de sus atuendos para la nueva etapa de la gira 'Las mujeres ya no lloran'

Durante la actuación, Shakira lució una gorra de lentejuelas y una camiseta amplia decorada con la imagen de un lobo de lentejuelas y el nombre del estado, eligiendo para esta ocasión un estilo relajado, distinto al de otros momentos de su espectáculo. Su actitud en el escenario se mantuvo segura y enérgica, a pesar de que era la primera vez que presentaba este tema ante el público.

En su gira, la artista ha incluido tanto clásicos como sus grandes éxitos más recientes. Entre las canciones interpretadas destacan Underneath Your Clothes, Ciega Sordomuda y Poem to a Horse, a las que ahora se suma Men in This Town, entregando así una experiencia especial a sus seguidores.

Tras su segundo concierto el 5 de agosto en Los Ángeles, “la Loba” cerrará su gira La mujeres ya no lloran por Estados Unidos en Fresno para luego regresar a México, país que recorrerá esta vez desde el norte, pues su primera presentación será en Tijuana. Uruguay, Chile y Argentina también se alistan para esta etapa del tour.

Shakira cantó por primera vez en el tema 'Men In This Town' durante su gira 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira batió nuevo récord histórico: este es el número de entradas que ‘La loba’ ha vendido para regreso a Colombia

La artista colombiana Shakira ha vuelto a hacer historia en su tierra natal, alcanzando un nuevo récord con su Las mujeres ya no lloran World Tour por las más de 376.000 entradas vendidas en Colombia.

Shakira batió importante récord con la venta de entradas en Colombia - crédito cortesía Nicolás Gerardin

De esta manera, la barranquillera reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del espectáculo global y, sin duda, la más querida del país.

La primera etapa de la gira en Colombia —que incluyó presentaciones en Barranquilla, Bogotá y Medellín— fue un éxito arrollador, ya que tuvo seis funciones agotadas, que lograron convocar a más de 256.000 fanáticos y dejó momentos imborrables en la memoria colectiva.

Ahora, con una segunda fase de conciertos confirmada, Shakira vuelve a marcar la pauta en la industria del entretenimiento nacional, superando ya las 120.000 boletas vendidas para sus nuevas presentaciones en Cali y nuevamente en Bogotá.

Fechas confirmadas de la segunda fase de Shakira en Colombia:

25 de octubre – Estadio Pascual Guerrero, Cali.

26 de octubre – Estadio Pascual Guerrero, Cali.

1 de noviembre – Distrito Cultural Vive Claro, Bogotá.

Este fenómeno convierte a Las mujeres ya no lloran World Tour en la gira más exitosa en la historia del espectáculo en Colombia, no solo por su impacto comercial, también por la conexión emocional que la artista mantiene con su público local.

Además, Shakira también impuso un récord nunca visto con la venta de entradas en México, ya que más de un millón de personas vieron su gira.