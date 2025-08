Mineros de Boyacá se levantaron de la mesa de negociación y anunciaron paro indefinido: “El carbonero ya no aguanta más”

Los pequeños mineros de Boyacá levantan la mesa de negociación con el Gobierno tras no lograr acuerdos en temas clave - crédito X

La tensión social y económica en el departamento de Boyacá alcanzó un nuevo pico el lunes 4 de agosto con el inicio de un paro indefinido por parte de los pequeños mineros, que levantaron la mesa de negociación con el Gobierno nacional al no llegar a acuerdos concretos. Como consecuencia directa del conflicto, también fue cancelado el tradicional acto de conmemoración de la Batalla del Puente de Boyacá, previsto para el jueves 7 de agosto.

William Cruz, líder minero en la región, explicó en entrevista con Noticias Caracol que las negociaciones fracasaron tras no lograrse consenso en los diez puntos presentados por el sector minero. Aunque hubo cierto avance en la discusión sobre el IVA al carbón, los otros temas, que incluyen impuestos, exportaciones y generación de energía, no recibieron propuestas claras del Gobierno. “El carbonero ya no aguanta más”, afirmó Cruz, asegurando que el paro continuará “con más fuerza”.

Noticia en desarrollo...