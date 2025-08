Luly Bossa contó la razón por la que no quiso aceptar la invitación que le hicieron a ‘La casa de los famosos Colombia’

A Luly Bossa le habían ofrecido su paso por la casa estudio de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Luly bossa fue una de las recientes eliminadas de Masterchef Celebrity, programa de cocina del Canal RCN donde tuvo una participación excepcional, con algunos incidentes, como una cortada en el dedo de la que debieron cogerle cinco puntos por la magnitud de la herida.

Durante su gira de medios, la actriz barranquillera confesó algunos datos de su vida personal como profesional, por ejemplo, las razones por las que su hijo mayor casi no aparece en sus redes sociales o el homenaje que quiso rendir a Ángelo, su hijo menor que falleció por complicaciones en salud.

Sin embargo, fueron otros temas los que también llamaron la atención durante sus entrevistas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La chef mexicana le dedicó unas sentidas palabras a Luly por su historia y la perdida de su hijo - crédito cortesía Canal RCN

De acuerdo con la actriz, no era la primera vez que le ofrecían participar en un reality en el Canal RCN, pues a los pocos meses que su hijo perdió la batalla con la muerte, le dijeron que si quería participar en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, este formato tenía algo que le impedía participar a Luly y era el encierro de cerca de cuatro meses que debía tener, lejos de celulares y aun con el recuerdo de Ángelo.

“Cuando me dicen ‘tiene que estar aquí 24 horas y no sale sino dentro de cuatro meses’ yo dije ‘no, no existe el menor peligro’”, lo que para muchos de sus seguidores significó la principal razón por la que se negó a formar parte del formato de convivencia del canal.

La actriz Luly Bossa decía que no a los realities porque estaba enfocada en su hijo Ángelo - crédito @lulybossa1 / Instagram

Finalmente, le dijo sí a Masterchef Celebrity, pues necesitaba ocupar la mente en otras cosas y encontró en la cocina, la mejor manera de rendirle un homenaje al recuerdo de su retoño que batalló en repetidas ocasiones con el sistema de salud en Colombia:

“A mí ya me lo habían ofrecido, de hecho mis mánagers anteriores me decían ¿por qué no? Yo decía ‘es que a mí no me gustan los realities’ y siempre estaba pensando en Ángelo”, aseguró en entrevista con el programa Bravíssimo.

Algunos seguidores del programa afirmaron que una mujer como la actriz no está hecha para ese tipo de programas, pues se ve que es una mujer tranquila y que sus emociones la tendrían en un limbo al interior de la casa estudio.

Por qué dejó de lado crear contenido en OnlyFans

La actriz llamó la atención de miles de internautas durante la pandemia, que había decidido incursionar en la plataforma OnlyFans con la creación de contenido erótico para adultos, siendo una de las famosas que por la falta de ingresos recurrió a esta actividad ante la falta de trabajo.

Perfil de OnlyFans de Luly Bossa - crédito Perfil Oficial Onlyfans

En entrevista con Los Impresentables de Los 40 Colombia, la actriz aseguró que sí tuvo la página azul abierta, pero la presión era tal que tomó la decisión de cerrarla definitivamente. “Yo tuve OnlyFans, pero nunca hice contenido para adultos. Eso que hacen otros, no. De hecho, era tanta la presión sobre el tema, que por eso lo cerré”, confesó la actriz.

Pero, como su contenido no trascendía a los desnudos sino contenido erótico, muchas personas que pagaban por su suscripción comenzaron a pedirle material más explícito, algo con lo que ella no estaba de acuerdo: “Querían verme masturbándome, teniendo relaciones... Yo nunca hice eso. Solo subía fotos y videos sola, algo con lo que me sintiera en paz”.

Esta negativa vino además con un tema de ética y moral de parte de la actriz, pues es consiente que el contenido para adultos “es lo que genera mucho más billete, si tu ética te da para eso, pues dale, pero yo no, mucha gente cree que yo tengo, pero no, yo no tengo eso”, concluyó en la decisión que tomó para hacer a un lado la publicación de sus fotos en la red social.