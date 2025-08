Carlos Antonio Vélez le envió mensaje con tono futbolístico a los precandidatos de la Derecha en Colombia: “Si no renuncian a sus egos, estarán condenados a perder el partido”

El analista habló sobre una investigación que hizo el diario caldense sobre la designación de árbitros en las últimas finales de la Liga BetPlay- crédito Jesús Aviles / Infobae

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo en Colombia, se refirió a las elecciones presidenciales que se realizarán en 2026.

A través de su cuenta de X, el periodista aconsejó a los precandidatos que se han mostrado en posición al gobierno de Gustavo Petro.

Utilizando el fútbol como analogía, Carlos Antonio Vélez entregó algunas recomendaciones, que, según él, puede garantizar la victoria en los comicios de 2026.

Vélez afirmó que los aspirantes a la presidencia de Colombia deben “tener claro el plan de juego”, motivo por el cual solicitó la unión de los precandidatos de oposición, debido a que si no se logra ese objetivo, pueden “perder el partido”, según el periodista deportivo.

Carlos Antonio Vélez afirmó que los aspirantes a la presidencia de Colombia deben “tener claro el plan de juego”- crédito Mariano Vimos / Colprensa

“Los aspirantes a gobernar reemplazando a los actuales, como en el fútbol, debe tener claro el plan de juego. Si no juegan como equipo, si no suman las individualidades, si no renuncian a sus egos, si no priorizan el objetivo como un logro grupal estarán condenados a perder el partido”, afirmó Carlos Antonio Vélez.

El reconocido periodista aseguró que el “rival a vencer” es de la misma “tesitura”, calificándola de “mentirosa y corrupta”.

“Mal que bien el rival a vencer está en una sola línea, son de la misma ‘tesitura’, creen en su narrativa por mentirosa y corrupta que sea, su idea de juego la tienen consolidada y entrenada.. ganarán al final este partido y sin problema”, indicó Carlos Antonio Vélez.

El periodista deportivo, crítico acérrimo de Néstor Lorenzo, afirmó que debe existir un director técnico que coloque a todos en su lugar, insistiendo que “competir” por separado será “imposible”.

“Es la hora q aparezca un DT en el equipo de los aspirantes que ponga a todos en el lugar que les corresponda en el campo y se pueda competir con alguna posibilidad de éxito. Cada uno por su lado es imposible.. el fútbol lo demuestra todos los días!!!“, aseveró Carlos Antonio Vélez.

Carlos Antonio Vélez sobre las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @velezfutbol/X

Posibles candidatos de la derecha para 2026

Varias figuras han comenzado a perfilarse como aspirantes desde los sectores más próximos a la derecha ante las elecciones presidenciales de Colombia en 2026.

Uno de los primeros en dar pasos formales fue el abogado Abelardo de la Espriella, que agendó cita en la Registraduría para el 16 de julio con el propósito de inscribir el comité de recolección de firmas asociado al movimiento “Defensores de la Patria”. Su intención de presentarse ya había sido insinuada en redes sociales, donde publicó: “Cuando el deber llama, los patriotas responden”.

El exministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque y expresidente del Concejo de Bogotá, Daniel Palacios, oficializó su candidatura el 18 de junio a través de un video en redes sociales, afirmando que su principal objetivo es “derrotar a Petro”.

David Luna, excongresista, renunció en enero a Cambio Radical para buscar una candidatura presidencial. Declaró su disposición a participar en una consulta interpartidista, pero descartó alianzas con candidatos de posiciones extremas.

El Centro Democrático cuenta con varios nombres en el listado de precandidatos. La senadora Paloma Valencia, voz cercana a Álvaro Uribe Vélez, enfatiza el papel de las mujeres en la contienda. María Fernanda Cabal, también senadora, anunció desde agosto de 2024 su intención de buscar la candidatura presidencial de este partido. Paola Holguín aparece mencionada en la página web del movimiento como precandidata, aunque no ha oficializado su postulación públicamente. Andrés Guerra Hoyos, por su parte, formalizó su aspiración el 25 de mayo mediante un video.

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Germán Vargas Lleras, referente de Cambio Radical, no ha confirmado candidatura, aunque es considerado uno de los aspirantes más fuertes. En entrevista reciente señaló que no sería un “factor de división” en el partido.

Finalmente, la exdirectora de revista Semana, Vicky Dávila, confirmó en 2024 su aspiración presidencial y el senador Jota Pe Hernández, identificado con Alianza Verde, lanzó su precandidatura mostrando afinidad por políticas de seguridad defendidas por líderes de la derecha regional.