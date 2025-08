Vicepresidente de la Cámara manifestó cuál será el camino que tendrá el Congreso en su última legislatura: “El Gobierno nos ha anulado totalmente”

Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara - crédito Prensa Cámara de Representantes

El 20 de julio de 2025, Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara por el departamento de Caldas, fue elegido como primer vicepresidente de la corporación, tras lograr la mayoría de respaldos políticos en la elección.

El congresista del Nuevo Liberalismo, que inició como líder de la barra Holocausto Norte del Once Caldas de Manizales, y tras su paso por el concejo local y la asamblea departamental, llegó al Congreso en 2022, en la que también se ha desempeñado como vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ahora, el parlamentario caldense ocupará uno de los cargos más importantes en el legislativo, en la que reiteró su disposición para que se den las garantías a cada partido político en la Cámara.

“Yo represento, no solo a los partidos independientes, sino también a los minoritarios. Entonces, el primer punto son las garantías; el segundo, el equilibrio de la Mesa Directiva. Soy un péndulo entre la bancada del Gobierno y la oposición, que es algo que ya viene proponiéndole el centro político al país. Hay que parar, no mirar hacia los costados, sino hacia adelante. Lo innegociable es la independencia y las garantías para todos”, explicó el congresista independiente en diálogo con Semana.

Juan Sebastián Gómez, primer vicepresidente de la Cámara - crédito redes sociales

Sin embargo, no descartó que se realicen encuentros con funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“El sábado 19 de julio, en la tarde, le escribí al ministro Benedetti diciéndole que estaba firme en mi candidatura a la vicepresidencia de la Cámara, que estoy abierto al diálogo y espero podamos construir (...) respondió a eso de la una de la mañana del lunes 21 de julio para felicitarme. Luego recibí una llamada de él invitándonos a conversar, que seguramente haremos en su momento. Hay humo sobre unos cambios ministeriales, y lo pertinente es que organicen la casa y luego se sienten con el Congreso”, recalcó al citado medio de comunicación.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es uno de los funcionarios más criticados por el primer vicepresidente de la Cámara - crédito @Minsaludcol/X

Frente a lo último, Gómez aseguró que hay ciertas diferencias con varios funcionarios del Gobierno Petro, entre ellos, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Él es un ser enojado. Además, cometió una imprudencia con el centro político cuando no acompañamos la reforma a la salud. Nosotros presentamos una reforma, ellos dijeron que su nueva reforma había acogido nuestro texto, pero no le pusieron ni una coma”, detalló.

Críticas a Gustavo Petro

No obstante, el representante cuestionó la postura del Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, en la que se han referido al sector independiente durante su gestión.

“El plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro es un documento maravilloso: Colombia, potencia mundial de la vida. No puedes tener un plan de desarrollo con ese nombre y decir que a los congresistas que no están contigo hay que “borrarlos de la historia” o afirmar que esto va a ser una “guerra a muerte”. Son contradicciones”, agregó al citado medio de comunicación.

Para el representante caldense, el presidente Gustavo Petro no ha sido agradecido con el centro político colombiano - crédito Presidencia

Igualmente, Juan Sebastián Gómez recalcó que “el Gobierno no ha entendido que a nosotros no nos pueden ni presionar ni comprar, porque nos tienen que convencer. En tres años hemos recibido una invitación del presidente Gustavo Petro a conversar, en su primer año, y una del exministro Juan Fernando Cristo a socializar proyectos de ley. De resto, el Gobierno nos ha anulado totalmente, nunca nos ha tenido en cuenta en absolutamente nada”.

También, recordó que gran parte de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones de 2022 obedece a al acompañamiento del denominado ‘centro político’ a su campaña.

“No puede ser desagradecido, porque él no se hubiese elegido si una buena parte del centro político no le hubiese acompañado. Mal hace él en desconocer política y legislativamente el centro”, comentó.

Juan Sebastián Gómez, primer vicepresidente de la Cámara - crédito redes sociales

Finalmente, el primer vicepresidente de la Cámara hizo un llamado para que se construyan diálogos para desescalar el lenguaje político en el país, en especial para el Gobierno, en la que consideró que no han tenido voluntades de diálogo con los sectores políticos del país.

“Han sido falsas porque no ha sido coherente el discurso político hacia los políticos y el discurso hacia la ciudadanía. Hablan de desescalar el lenguaje y cambiar las formas, pero la negación hacia los otros políticos ha sido absoluta”, concluyó.