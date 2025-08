Las dos veces que intentaron asesinar a Juan Guillermo Monsalve, el “testigo estrella” del juicio contra Álvaro Uribe

En 2009, Monsalve se comunicó con el senador Iván Cepeda, al que le aseguró poseer pruebas que implicaban a Uribe en la creación del Bloque Metro de las AUC- crédito Colprensa

La historia de Juan Guillermo Monsalve, tejida entre la guerra, la cárcel y la presión política, alcanzó un punto de inflexión el 28 de julio de 2025, cuando la jueza Sandra Liliana Heredia lo calificó como un testigo “creíble” durante la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que a la postre lo condenó a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) documentó la historia del llamado “testigo estrella” del caso Uribe, en la que destaca que la vida de Monsalve ha estado marcada por el desplazamiento y la violencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nacido en Yarumal en 1986, Monsalve se trasladó, a los ocho años, a la hacienda Guacharacas junto con su padre: allí, Monsalve vivió durante una década y se ganó el apodo de “Guacharaco”. Su paso por la hacienda lo conectó con figuras clave del paramilitarismo, como Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, fundador del Bloque Metro de las paramilitares AUC.

La jueza Sandra Heredia consideró que Monsalve es un testigo “creíble”, durante la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que a la postre lo condenó a 12 años de prisión - crédito @ElPensador75/X/Carlos Ortega/EFE

“Doble Cero” también había sido teniente del Ejército, miembro de Los Pepes (la organización criminal que combatió a Pablo Escobar) y hombre de confianza de Fidel Castaño. La trayectoria de “Doble Cero” estuvo marcada por su enfrentamiento con alias Don Berna, una disputa que culminó con su asesinato en Santa Marta.

Tras su etapa con el Bloque Metro, Monsalve se vinculó a los Rastrojos, el grupo fundado por Wilber Varela, alias Jabón, uno de los capos del cartel del Norte del Valle. En 2008, Monsalve fue condenado a 40 años de prisión, una sentencia que lo llevó a la cárcel de Cómbita. Fue en ese contexto donde, en 2009, se comunicó con el senador Iván Cepeda y le aseguró poseer pruebas que implicaban a Uribe en la creación del Bloque Metro. Desde entonces, Monsalve ha sido trasladado en al menos doce ocasiones por motivos de seguridad, enfrentando un “infierno” personal y judicial.

La relevancia de Monsalve como testigo se consolidó cuando Cepeda recibió en 2009 los testimonios de dos exparamilitares: Pablo Hernán Sierra García, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y el propio Monsalve. Ambos aportaron información que, según ellos, comprometía a Uribe. La defensa del expresidente, sin embargo, ha sostenido que Monsalve carece de credibilidad, argumentando que ni siquiera figura en las listas de Justicia y Paz, lo que pondría en duda su pasado paramilitar.

El paso de Monsalve por la hacienda Guacharacas lo conectó con figuras clave del paramilitarismo, como Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, fundador del Bloque Metro de las paramilitares AUC - crédito Captura pantalla/Rama Judicial

Los dos intentos de asesinato a Monsalve

En marzo de 2012, mientras Juan Guillermo Monsalve cumplía condena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, fue agredido por dos desconocidos con arma blanca en uno de los patios del penal. Monsalve logró sobrevivir el ataque y afirmó que los agresores lo insultaron, gritando que aquello le sucedía “por sapo”, en referencia a su condición de testigo que delataba a otros reclusos a las autoridades.

“Cuando estuve en Cómbita (cárcel) me trasladaron para La Picota porque fui agredido por dos personas, eso fue el 24 de marzo de 2012. Me tiraron dos internos (…) dos muchachos con cuchillos me tiraron (…) dijeron que ‘por sapo’“, relató Monsalve durante una audiencia en febrero de 2025.

Juan Guillermo Monsalve confesó que fue víctima de dos intentos de asesinato: uno en 2012 por ataques con cuchillo y otro por posible envenenamiento - crédito Colprensa

Alrededor de un año después, en 2013, Monsalve denunció un nuevo intento para quitarle la vida al asegurar que fue víctima de un intento de envenenamiento suministrado a través de la comida del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en prisión. Monsalve declaró que, tras detectar esa amenaza, decidió cocinar personalmente todos sus alimentos como medida de autoprotección.

“En una de las celdas donde yo preparaba, resultó un veneno”, expuso Monsalve.

El 14 de diciembre de 2024, Monsalve sufrió un infarto mientras permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Sin embargo no se hallaron evidencias que sugirieran que el suceso estuviera relacionado con un posible envenenamiento: “No tenemos indicios que apunten a una hipótesis distinta a un problema estrictamente médico”, indicó para Caracol Radio Miguel Ángel del Río, el abogado defensor de Monsalve.

Un episodio similar vivió el 24 de julio de 2025, cuando Monsalve fue trasladado a un centro médico desde La Picota por un dolor el pecho, configurando así un historial clínico relacionado a problemas cardiacos.