Francisco Barbosa se fue en contra del Carlos Rosero tras publicar su carta de renuncia al ministro de la Igualdad: “Este Gobierno es profundamente racista”

Carlos Alfonso Rosero presentó su dimisión como titular del Ministerio de Igualdad y Equidad mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro. Rosero había ocupado ese cargo desde el 27 de febrero, tras suceder a la vicepresidenta Francia Márquez. El anuncio de su salida se realizó en San Andrés, durante una ceremonia asociada a la celebración del Día de la Emancipación Raizal, fecha vinculada a la memoria de la resistencia y reivindicación de derechos de las comunidades afrocolombianas.

El exfiscal Francisco Barbosa reaccionó de forma crítica a una publicación de X en el que el Rosero mostró su carta de renuncia. En su declaración, Barbosa afirmó: “Este Gobierno es profundamente racista”.

Francisco Barbosa cuestionó la labor de Carlos Alfonso Rosero al frente del Ministerio de Igualdad y Equidad y señaló que, durante el último Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro utilizó expresiones que calificó como “racistas” hacia la comunidad afrodescendiente. Barbosa consideró que estos comentarios representan una situación vergonzosa a nivel nacional.

“Señor exministro, su gestión fue tan lamentable que en su último Consejo de Ministros el propio Petro lo humilló a usted y a toda la comunidad afrodescendiente con expresiones abiertamente racistas. Que el presidente de Colombia haya dicho que ‘nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno’ es una vergüenza nacional”, comentó Barbosa en su publicación de la red social X.

Francisco Barbosa lanzó fuertes criticas en contra del saliente ministro de la Igualdad - crédito @FBarbosaDelgado

Barbosa sostuvo que las declaraciones del presidente no solo afectan a Rosero, sino que, según su opinión, dejan en evidencia la falta de resultados del Ministerio de Igualdad y Equidad. El exfiscal argumentó que este ministerio ha funcionado únicamente como un espacio para la repartición de cargos y no ha impulsado una agenda seria en materia de igualdad.

“Esa frase no solo lo degrada a usted: desmonta la farsa del Ministerio de la Igualdad, que no ha servido más que para repartir burocracia entre amigos del poder. No hay reivindicación real, ni agenda seria de igualdad”, escribió en su mensaje el exfiscal general.

Francisco Barbosa finalizó su mensaje señalando: “Este gobierno es profundamente racista y misógino. Lo han demostrado con palabras, con hechos y con su desprecio sistemático por las causas que dicen defender”.

El 1 de agosto coincidió la renuncia de Rosero con la publicación en el portal oficial de la Presidencia de la República de la hoja de vida de Juan Carlos Florián, que ocupaba el cargo de viceministro de Juventudes y ahora quedará al frente del Ministerio de Igualdad y Equidad.

La salida de Rosero del gabinete se habría producido por instrucción del presidente Gustavo Petro, tras un encuentro sostenido entre ambos en la Casa de Nariño días antes.

En su misiva de renuncia, Rosero expuso un resumen de lo realizado en sus cinco meses de gestión, con énfasis en el fortalecimiento de la estructura institucional, la reorientación de recursos y la adopción de acciones para enfrentar la corrupción. Afirmó que en su tiempo como ministro buscó consolidar la institución como “un lugar de puertas abiertas para las poblaciones, los movimientos sociales y los liderazgos regionales de los 14 sectores poblacionales cobijados por la misionalidad” de la entidad.

El exministro Carlos Rocero defendió la misión institucional y reconoció los retos pendientes en la lucha contra la desigualdad - crédito @Anthon_Manyoma/X

Agregó que muchos de estos espacios permitieron el reencuentro con compañeros y compañeras de luchas históricas, con la expectativa de concretar en acciones el “gobierno del cambio”. Entre los puntos centrales del balance presentado por Rosero estuvo la reorganización administrativa interna y una profunda revisión del gasto público orientada a sectores vulnerables.

Señaló que uno de los propósitos de la reorganización fue salvaguardar los recursos del ministerio para evitar posibles irregularidades y asegurar que estos beneficiosen de manera directa a las poblaciones objetivo.

Mencionó también la adopción de la certificación ISO 37001, destinada a estructurar un sistema de prevención de la corrupción, iniciativa que, según indicó, dejó implementada como parte de su gestión.