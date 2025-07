Melissa Gate fue blanco de críticas en redes sociales por pedir regalos en su cuenta de TikTok: “Y dizque era la más fuerte”

El comentario de la paisa fue blanco de críticas en redes sociales - crédito @letengoelchisme/IG

Melissa Gate, cuyo nombre real es Melissa Puerta Giraldo, es una creadora de contenido digital colombiana y figura pública.

Es conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, donde llegó a ser la segunda finalista, quedando tomada de manos de Altafulla.

Al finalizar el programa se habló de una serie de premios que se llevaría la paisa como colaboraciones con marcas de maquillaje, autos de lujos, participación en otros formatos de la misma categoría, entre otros más.

Sin embargo, hasta el momento no ha recibido ninguno de los contratos y se ha tratado de mantener vigente haciendo lives en plataformas como Tiktok.

Gate ha dejado claro que su sinceridad será su principal estrategia dentro del reality - crédito @meligate_oficial/X

Recientemente, Melissa fue tendencia nuevamente por una petición que lanzó a sus seguidores en la red social china, ya que quería que recargaran con más premios su cuenta de Tiktok y así generar mayores ingresos.

“Oigan les pido, apóyenme en redes sociales, denle ‘me gusta’, reproduzcan mis canciones… Si está en TikTok entonces de una rosa, de un regalo, recargue su cuenta, en lugar de estar enviando regalos que usted no sabe si van a llegar… Mejor recargue su cuenta de TikTok y diga ‘ay, vamos a apoyar a la Meli’ que está en live, eso es lo único que yo necesito de usted, apoyo”, lo que llevó a varios a pedir que la “funaran”, pues no consideran pertinente este tipo de contenido.

Según dijo la creadora de contenido, no quiere que sus seguidores hagan recolectas de ningún tipo “porque yo en este momento no necesito nada, a mí lo único que me hace falta es facturar y ya", concluyó en su video.

Melissa Gate se perfila como una de las participantes más controversiales y esperadas de esta nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia - crédito @meligate_oficial/IG

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, ya que algunos criticaron la posición de la paisa, teniendo en cuenta que es una de las que más regalos recibe después de Emiro: “Y no dizque ella era la más fuerte y que no la iban a tumbar”; “y los 13 países en colaboración con Rusia, Río, Dubai, etc. Hasta los fans la abandonaron”; “no entiendo por qué ella siempre anda pidiendo dinero”, entre otros.

Cuál fue el momento más incómodo de Melissa Gate en el ‘reality’

En conversación con el programa Gordas de envidia, la paisa compartió cuál fue el momento más incómodo que vivió al interior de La casa de los famosos. Recordó que debió hablar con el Jefe y tuvieron un enfrentamiento por la situación.

“Una vez que yo entré al confesionario —y esto nadie lo vio— me puse a pelear con el jefe porque un compañero me acosaba demasiado”, confesó la exconcursante, visiblemente afectada al recordar el hecho.

Melissa Contó cuál fue el momento más incómodo dentro de 'La casa de los famosos' donde se sintió acosada - crédito captura de pantalla Cami Pulgarín / YouTube

A pesar de que se lo hizo saber a su compañero también que esta situación no la tenía del todo contenta, su compañero dentro del reality hizo caso omiso a la advertencia: “Se me mantenía muy encima y yo ya le había dicho de la mejor manera posible: ‘Ey, no te me acerques tanto’ o ‘bien de amigos, no me hables tan cerca’. Yo no estoy acostumbrada a esas cosas”.

Gate aseguró que recurrió al jefe del programa —la voz en off que representa al ojo que todo lo ve dentro del reality— para que interviniera y pusiera límites.

“Yo ya le había dicho al jefe que, pues, que ya le dijera porque yo ya le había dicho de varias maneras... incluso eso está grabado. Me daba besos y yo me corría y pues ya me parecía molesto. A mí no me gusta que me toquen sin mi consentimiento, no", contó Melissa.

La situación recordó las veces en las que la paisa le advirtió a su compañero Altafulla que no le gustaban ciertos comentarios que él le hacía, por lo que varios dedujeron que se trató del relato de lo que Gate padeció con el barranquillero en repetidas ocasiones.