Petro se fue al “corazón del mundo”, como llama a la Sierra Nevada, mientras en Bogotá se lee el fallo del “juicio del siglo” contra Uribe

Mientras en el complejo judicial de Paloquemao se concentró la atención del país político por la lectura del fallo del juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, acusado de la comisión de los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal, el actual mandatario, Gustavo Petro, llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que participará en un acto en el que formalizará la unión de cuatro pueblos originarios de esta región del país.

Petro, que se ha visto envuelto en una fuerte polémica frente a sus recientes pronunciamientos sobre las actuaciones de la justicia, que fueron entendidas por Uribe Vélez como una clara intromisión en su caso, aterrizó en esta zona de la Costa Norte del país, considerada por él como el “corazón del mundo”. Como si estuviera, en cierto modo, desconectado de lo que ocurría minuto a minuto en la capital de la República, se enfocó en otros asuntos.

“Hay gente que considera que el oro es más importante que la vida, que la codicia es el valor neto del ser humano. La codicia es un antivalor: mata. Codicia y vida son absolutamente contradictorios, en un terreno como estos, que así es casi toda Colombia, se escarba para sacar la sangre del planeta, que es el petróleo, se está matando la humanidad”, dijo Petro a los medios oficiales que acompañaron esta incursión en territorio de los Tayronas y los Kogui.

Y es que aunque había expresado que se mantendría al margen de cualquier posición frente al juicio en su contra, Petro reaccionó frente a lo que sería la amenaza de represalias por parte de congresistas de Gobierno de Estados Unidos si se declara culpable a Uribe Vélez, así como habría pasado en el caso del expresidente Jair Bolsonaro, lo cierto es que Petro -al parecer- quebrantó esa especie de promesa. Y con una corta frase le salió al paso a estas afirmaciones.

“Colombia no se chantajea”, comentó Petro, citando la publicación del diario El Espectador, lo que como era de esperarse causó molestia entre los sectores opositores; pues señalaron lo que serían contradicciones en relación con anteriores pronunciamientos. Como el que efectuó el 22 de julio, que en su momento desató una dura arremetida del exmandatario, que no dudó en responde y llamarlo “sicario moral”; acusación que ya había hecho en el Congreso.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo pro respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado. Quien ejerza el oficio del juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad“, afirmó Petro en aquella publicación.

Frente a esto, en su momento, la respuesta del expresidente Uribe no tardó. “Sobre la amenaza que me lanza el pte. Petro la recibo como la de un cobarde que ha venido perdiendo la capacidad de embolatar a los colombianos.Estaré listo para repetirle en la cara, ojalá más cerca, lo que le dije en el Senado: sicario Moral”, expresó Uribe en un mensaje en la red social X, con la que recordó una famosa intervención en el Congreso, en la que ya había usado este término.

En efecto, adicional a este duro mensaje contra el gobernante de los colombianos, el ex jefe de Estado compartió un video, justamente, de la intervención en la plenaria del Senado del 24 de abril de 2019: día en el que se efectuó un debate sobre el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que Uribe Vélez llamó “sicario” en varias ocasiones a Petro; en una frase que, tras seis años, aún genera revuelo entre estos dos contradictores políticos.