Estas son las llamativas frases de la jueza Sandra Heredia en audiencia decisiva contra Álvaro Uribe: “La toga no tiene género, pero sí carácter”

Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente enfrenta un juicio penal - crédito: /Colprensa

El país sigue expectante al veredicto de la jueza Sandra Heredia, que definirá en la tarde de este lunes 28 de julio si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable, o no, por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Sin embargo, durante el inicio de la audiencia definitiva, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá entregó un fuerte discurso en el que exigió respeto la justicia, además de defender la imparcialidad en el proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sus palabras iniciales, que se dieron sobre 8:30 a. m., se distinguieron por la firmeza y el contenido simbólico de la introducción de la jueza, quien asumió la lectura del fallo acompañada de mensajes enfocados en la ética judicial y la equidad de género en el sistema legal.

Heredia se refirió explícitamente a los cuestionamientos y ataques personales a los que se ha enfrentado a lo largo del proceso, muchos de los cuales se han vinculado a su condición de mujer.

Lectura del sentido del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito juicio Álvaro Uribe

“La toga no tiene género, pero sí carácter”, afirmó durante su intervención inicial.

Resaltó que situaciones enfrentadas en el transcurso del caso habrían sido diferentes si la magistratura hubiese estado a cargo de un hombre, reafirmando el rigor e imparcialidad de las juezas dentro del sistema judicial colombiano.

“En cada una de las etapas del proceso ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre, evidenciando con cada acción que la toga no tiene género pero sí carácter, y que cuando una mujer administra justicia lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial”, continuó.

En su discurso, la jueza hizo énfasis en la independencia de la decisión que está por anunciarse. Heredia reiteró que el sentido del fallo nace únicamente de la aplicación de la ley y no responde a intereses ideológicos, simpatías o presiones externas.

“Hoy, este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos, y esa distinción es vital. El sentido del fallo (…) no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral”, expresó ante la sala.

Juicio en vivo donde se conocerá el sentido de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito juicio Uribe

Durante la audiencia, la jueza dedicó también unas palabras a Álvaro Uribe Vélez, reconociendo el comportamiento procesal que el expresidente ha mantenido durante el juicio.

A pesar de su papel en la historia reciente de Colombia y de la trascendencia política de los cargos que ocupó, la jueza destacó la actitud de respeto y disposición que ha mostrado Uribe ante el tribunal, así como el acompañamiento constante de su esposa a lo largo del proceso.

“Y a usted, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, como parte, le reconocemos su presencia, su disposición procesal y el respeto a este juicio, porque a pesar de los honorables cargos que ha ocupado y de estar hoy sentado en la silla más difícil en este proceso (…) lo ha hecho siempre con la mayor gallardía y cordialidad, de la mano de su esposa, que devotamente ha estado a su lado”, indicó Heredia según el medio.

En una jornada señalada como histórica, la jueza Heredia apeló a la serenidad colectiva, solicitando que el desenlace del proceso no sea interpretado como una victoria o derrota personal o política, sino como una respuesta estatal a una controversia jurídica que ha mantenido la atención nacional e internacional.

“El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie, ni una derrota de otro. Será como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia, a una controversia procesal (…) Por eso pedimos respeto, sensatez, y que este momento sea entendido con la altura y la madurez que merece”, subrayó la magistrada.

La audiencia representa un hito para la institucionalidad en Colombia, siendo la primera vez que un expresidente enfrenta un juicio de este tipo, luego de trece años de proceso que tuvo su origen en la Corte Suprema de Justicia.