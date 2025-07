Presidente Petro respondió a las críticas del gobernador de Antioquia sobre su discurso

Petro y el gobernador de Antioquia protagonizan un cruce por el uso de conceptos científicos en el discurso político - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia

Un intercambio entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, derivó en una controversia nacional por las declaraciones del mandatario sobre conceptos matemáticos y su relación con la inteligencia artificial en la economía.

Durante la séptima reunión de ministros y ministras de Energía de la Celac, Petro abordó temas de economía y tecnología al reflexionar sobre cálculos matemáticos empleados en inteligencia artificial.

El presidente indicó que ciertos métodos tradicionales habían sido desplazados por lo que denominó “matemática cuántica”, reconociendo no haber recibido instrucción formal en esa área.

El presidente Petro afirmó que la “matemática cuántica” ha desplazado a la tradicional en el contexto de la inteligencia artificial, lo que desencadenó críticas sobre la precisión de sus conceptos - crédito @AndresJRendonC/X

“Entonces tengo que crear las condiciones para que sea cóncava hacia abajo, entonces ahí, matemáticamente, encuentro el máximum, ¿cierto que es, creo, la derivada y la segunda derivada matemática?, esa matemática ya no sirve, esa matemática fue desplazada por la matemática cuántica y no me pongo a hablar de eso porque no conozco la matemática cuántica, porque no me la enseñaron en el colegio y me arrepiento de no haberla aprendido”, expresó durante su intervención. Además, Petro hizo alusión a la “fórmula de la tangente” y al uso de derivadas para encontrar óptimos en modelos económicos.

El comentario generó múltiples reacciones, pero fue la crítica del gobernador de Antioquia la que marcó el inicio del debate. A través de su cuenta en la red social X, Andrés Julián Rendón corrigió públicamente la explicación de Petro, destacando que para hallar un óptimo en cálculo diferencial y microeconomía se utiliza la primera derivada, no la segunda, como sugirió el presidente.

“Presidente @petrogustavo usted sugiere calcular la segunda derivada para encontrar un óptimo. En cálculo diferencial y microeconomía nos enseñaron que no es la segunda derivada; es la primera la que se requiere para llegar al óptimo. Sus afirmaciones están llenas de errores. En vez de invitar a delirar con “matemáticas cuánticas”, resuelva lo fundamental. Las matemáticas no engañan y dicen que el tiempo de su gobierno se acabó“, escribió el mandatario local.

El gobernador de Antioquia cuestionó en redes sociales el uso de derivadas en el discurso del presidente, señalando errores conceptuales sobre cálculo diferencial - crédito @AndresJRendonC/Instagram

Rendón calificó las palabras de Petro de incorrectas y las describió como “divagaciones vergonzosas”, instando al jefe de Estado a concentrarse en problemas fundamentales del país en lugar de “invitar a delirar” con términos poco precisos desde la perspectiva científica.

“El error de la derivada, el desprecio por el álgebra y el cálculo son anecdóticos comparados con lo que pasa en su gobierno. Estas divagaciones suyas, además de vergonzosas, son muy peligrosas para quien ostenta la máxima dignidad del Estado y que debería reflejar la inteligencia de los Colombianos“, añadió.

El gobernador también aprovechó el espacio para denunciar lo que considera un deterioro en los sectores de salud, vivienda y seguridad, así como el incumplimiento de compromisos gubernamentales con las regiones. Según Rendón, la gestión de Petro presenta una baja ejecución en políticas públicas que afectan derechos esenciales como la vida, la libertad y la seguridad de la ciudadanía.

Presidente Petro respondió con tono informal ante las críticas de Andrés Julián Rendón por la “matemática cuántica” - crédito @petrogustavo/X

En sus mensajes, el gobernador de Antioquia insistió en que las prioridades del país deberían centrarse en temas estructurales y criticó que el Gobierno Central no ha cumplido con proyectos estratégicos en las regiones: “Mientras usted divaga, en Antioquia estamos concentrados en hacer que las cosas pasen”.

La respuesta de Gustavo Petro al cuestionamiento no incluyó una explicación técnica. A través de X, el presidente respondió con un tono informal: “Jajajjaja. Las matemáticas cuánticas es la inteligencia artificial. Es el gran poder del mundo”. Este mensaje fue interpretado por muchos usuarios como evasivo y generó mayor controversia en redes sociales, donde se acumulaban comentarios sobre la falta de rigor en el uso correcto de los conceptos matemáticos utilizados por el mandatario.

Durante el evento de la Celac, además de los comentarios polémicos sobre matemáticas, el presidente Petro propuso dejar de exportar carbón colombiano a Israel y cuestionó a sus funcionarios por el ritmo en la transición hacia energías limpias. También extendió una propuesta a Donald Trump para surtir a Estados Unidos de energía limpia desde Sudamérica mediante cables eléctricos y transporte marítimo.