Katherine Miranda estalló contra el presidente Petro por llamar “prisioneros” a policías secuestrados por el ELN: lo “está normalizando”

Luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyera el secuestro de dos agentes de la Dijín en Arauca, la reacción del presidente Gustavo Petro generó una fuerte polémica, no solo por el contenido del mensaje dirigido a esa guerrilla, sino por el lenguaje empleado. El mandatario, al referirse a los uniformados, los llamó “prisioneros”, lo que fue interpretado por sectores políticos como un intento de suavizar la gravedad del delito de secuestro.

Una de las voces más críticas fue la de la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que rechazó de forma categórica las palabras del presidente y a través de su cuenta en X, escribió: “Para Gustavo Petro ya no hay secuestrados… hay ‘prisioneros’. ¿Se dan cuenta? Está normalizando el secuestro, justificando a los criminales. Así es como maquilla las estadísticas”.

“Y ojo: no le duele el Catatumbo ni los campesinos asesinados. Lo que le duele es que el ELN no le firmó el acuerdo que soñaba para lucirse internacionalmente. Le duele el fracaso de su ‘gobierno del cambio’, no las vidas que se perdieron”, agregó la representante en su post.

Petro rechazó que la guerrilla no haya mantenido un diálogo de paz con su Gobierno

El mensaje de la congresista se produjo luego de que el Petro lanzara una respuesta a un comunicado en video del frente de Guerra Oriental del ELN, en el que se adjudicaban la retención de los dos policías, señalando que no estaban en la zona de forma personal, sino cumpliendo labores de inteligencia. La guerrilla afirmó que los agentes fueron interceptados en una “acción de control territorial” y que cualquier intento de rescate recaería en responsabilidad del Estado.

En respuesta a esto, el presidente publicó un mensaje extenso, también en X, donde expresó: “Los prisioneros son responsabilidad de la organización capturante. Son ustedes los responsables de las condiciones físicas y sicológicas de las personas bajo su poder (…) La decisión de romper ese proceso de paz por parte de ustedes, con la muerte de decenas de campesinos nortesantandereanos, se debió no a la necesidad de la revolución en Colombia, sino al mercado de las economías ilícitas que los hacen competir con armas por el control de territorios”.

Más adelante, criticó la conducta del grupo armado frente al proceso de paz y su relación con redes criminales trasnacionales: “Esos mercados ya no son manejados por nacionales, sino por extranjeros, organizados en multinacionales del crimen (…) Hoy la contradicción fundamental, es entre la Vida y la Codicia (sic)”.

El uso del término “prisioneros”, que habitualmente se asocia a contextos de conflicto armado internacional o a detenciones legítimas, fue el punto que desató la crítica de la congresista. Para Miranda, ese cambio de lenguaje puede tener efectos sobre la percepción del conflicto y, en particular, sobre la gravedad de los secuestros en el país.

Aunque el presidente condenó las acciones del ELN y señaló el rompimiento del proceso de paz como una responsabilidad directa de esa organización, la controversia giró en torno a cómo el lenguaje puede moldear el relato de la guerra y sus actores. La representante del Partido Verde insistió en que, más allá de la semántica, el discurso del gobierno estaría maquillando cifras y relativizando el sufrimiento de las víctimas.

Ante la respuesta de Miranda, muchos usuarios comentaron a su publicación: “Lo hace porque son camaradas, son socios ideológicos, el mismo mensaje lo revela, habla de “la revolución necesaria” en sintonía con sus compas. Para estos exterroristas nunca fue secuestro, eran prisioneros o retención; “Ay Katherine si eso lo estuviera diciendo otra persona, pensarías que es una estúpida”; “No son prisioneros, son SECUESTRADOS”; “Por qué el presidente Petro llama prisioneros a los secuestros por el ELN?”.