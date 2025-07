Lina Garrido acusó al Gobierno Petro de usar el acuerdo con Venezuela como distracción: lo calificó como un “espectáculo bochornoso”

Lina Garrido advierte que el acuerdo binacional con Venezuela pone en riesgo la soberanía de Colombia - crédito Colprensa

Una nueva controversia política sacude a Colombia tras la firma del acuerdo binacional entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el régimen venezolano de Nicolás Maduro, celebrado recientemente en Caracas.

La iniciativa, que busca establecer zonas binacionales en la frontera colombo-venezolana, ha sido duramente criticada por diversos sectores políticos y sociales, que lo consideran una amenaza directa a la soberanía nacional y una cortina de humo ante los escándalos que enfrenta el actual gobierno.

Una de las voces más críticas ha sido la de la congresista Lina María Garrido, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical. En una intervención en El Debate de Semana, Garrido cuestionó abiertamente las intenciones detrás del acuerdo y sugirió que el Gobierno Petro estaría utilizando esta alianza con Venezuela como estrategia para desviar la atención de los graves casos de corrupción que han sacudido su administración.

“No va a pasar absolutamente nada. Aquí lo que quieren es tapar el resto de los bochornosos escándalos de corrupción que hay en el país. De toda la mala gerencia y la inacción por parte del Estado colombiano”, afirmó la congresista.

La congresista colombiana de Cambio Radical expone su preocupación por recientes pactos fronterizos.

Para Garrido, lo más preocupante no es solo la naturaleza del acuerdo, sino el contexto en el que se realiza: una alianza con un régimen internacionalmente cuestionado por violaciones a los derechos humanos y prácticas antidemocráticas.

“Lo que me preocupa a mí realmente, es que esto se esté prestando para que Alfredo Saade, jefe de gabinete del Gobierno Petro, vaya a ver de qué manera se van a robar las elecciones de 2026, por supuesto con quienes son expertos y lo han demostrado, que es el régimen de Nicolás Maduro”, subrayó.

La representante también calificó la firma del acuerdo como un “espectáculo bochornoso” y advirtió que las zonas binacionales planteadas por los gobiernos de Colombia y Venezuela carecen de garantías reales para sus habitantes. Además, señaló que en muchos de estos territorios operan grupos armados ilegales y redes de narcotráfico, lo cual pone en entredicho cualquier intención de desarrollo o cooperación efectiva.

El acuerdo binacional entre Colombia y Venezuela desata críticas por posibles amenazas a la seguridad y la integridad territorial

“Las zonas binacionales no son malas, serían una gran oportunidad. La cuestión es con quién hoy se pretende generar una cortina de humo, con un régimen, por supuesto que es un fraude, violador de los derechos humanos”, dijo Garrido, aludiendo a Nicolás Maduro, así como a figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, quienes —recordó— son requeridos por la justicia de los Estados Unidos.

Garrido cerró su intervención con un llamado de atención a la opinión pública, invitando a los colombianos a no dejarse distraer por lo que considera un espectáculo mediático. “El Gobierno nos está llevando a hablar de esto, a opinar de esto, a debatir sobre esto, pero es simplemente un espectáculo bochornoso de lo que no va a pasar, porque aquí no hay nada qué hacer”, concluyó.

Vicky Dávila también alzó la voz: “Petro está negociando la soberanía”

Vicky Dávila señaló a Petro de Negociar soberanía colombiana Con Nicolás Maduro

Al coro de críticas se sumó la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila, que manifestó su profunda preocupación por lo que considera una peligrosa cesión de soberanía colombiana a manos del régimen venezolano. A través de sus redes sociales, Dávila fue enfática en advertir los riesgos del acuerdo.

“Nuestra seguridad nacional está en riesgo. Este Gobierno está negociando nuestra soberanía con el narcodictador Nicolás Maduro”, denunció la precandidata, que también planteó interrogantes directos al mandatario colombiano: “¿Qué está negociando Petro?”, se preguntó.

Dávila prometió que, en caso de llegar a la presidencia en 2026, uno de sus primeros actos será revertir este acuerdo y reforzar la seguridad en las zonas de frontera, tradicionalmente marcadas por el abandono del Estado y la presencia de estructuras ilegales.

“La zona binacional con Venezuela se acabará el 7 de agosto de 2026. Haremos una gran operación para combatir la criminalidad en la frontera y no permitiremos que Maduro meta sus narices en Colombia, siendo el jefe del ELN y el dueño del negocio de la cocaína en esa zona”, afirmó.