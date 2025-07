La senadora ambientalista reaccionó a caso de mascota que murió en el maletero de un bus: “Lo que el conductor hizo no sólo es infame, sino ilegal”

Andrea Padilla calificó de ilegal la decisión del conductor que obligó a un perro pekinés a viajar en el maletero, lo que resultó en la muerte del animal durante el trayecto de regreso - crédito @andreanimalidad/X

El traslado de los dueños de Maxi, un perro pekinés de un año y medio, entre Medellín y Maicao, tuvo un desenlace trágico.

En el trayecto de regreso a Medellín, el conductor del bus impidió que el animal permaneciera en la cabina, aunque cumplía con los requisitos establecidos, la pareja que decidió adoptarlo contó que el conductor se negó a dejarlo viajar en la cabina.

La senadora Andrea Padilla, integrante del partido Alianza Verde, se refirió al caso a través de su cuenta en X. Padilla expresó que la decisión del conductor, que derivó en la muerte de la mascota en el maletero del bus “no sólo es infame, sino ilegal”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En una entrevista con el diario El Tiempo, la pareja relató: “El día que fuimos a comprar los pasajes, dijimos que viajábamos con nuestra mascota. Preguntamos si teníamos que pagar algo adicional, (y nos dijeron) que él podía viajar con nosotros arriba, si no excedía las medidas del papel”. La experiencia durante la ida transcurrió sin inconvenientes. “Él viajó muy tranquilamente con nosotros arriba, desde Medellín hasta Maicao”, recordó su cuidadora, Gabriela Nava.

Sin embargo, el panorama fue distinto en el viaje de regreso.

“El chofer no nos dejó montar a la mascota arriba con nosotros. (Nos dijo) que viajaba en el maletero. Decía que nosotros no íbamos a saber más que él, que (Maxi) no era ni el primero ni el último que viajaba ahí”.

La senadora Andrea Padilla se pronunció sobre la denuncia a través de su cuenta en X, donde cuestionó si la empresa de transporte Copetran había emitido algún comunicado respecto al caso.

Padilla subrayó que trasladar a un animal de compañía en el maletero es una acción tanto reprochable como contraria a la ley, e insistió en que las mascotas deben viajar en condiciones seguras, acompañadas de sus familias.

La legisladora también recalcó que ni los conductores ni las empresas pueden negarse a cumplir con esa obligación.

“¿Ya hay algún pronunciamiento de @Copetranoficial? Lo que el conductor hizo no sólo es infame, sino ilegal. Los animales de compañía deben ser transportados en condiciones seguras, junto a sus familias. Ni los conductores ni las empresas pueden negarse a ello”, escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

La publicación de Padilla generó muchos comentarios. En ese sentido el usuario @Alexamar0316 dijo lo siguiente: “Viajo bastante por carretera y es comun encontrar en los terminales que estan llevando perros en los maleteros, cada vez que puedo les hablo a los dueños de los riesgos que corren ahi, algunos hacen caso y pelean por llevar sus mascotas arriba a otros no les importa”