Hermana de Yina Calderón respondió a los señalamientos de Cami Pulgarín en una entrevista: “Yo no humillé a un niño, es mayor de 18 años”

Juliana Calderón se ha caracterizado por seguir los pasos de su hermana Yina Calderón: reacciona ante cualquier polémica o comentario que se haga sobre ellas en programas de televisión o en redes sociales.

Este nuevo enfrentamiento comienza por el comentario que Cami Pulgarín lanzó en su pódcast Gordas de envidia donde tuvo como invitada a Melissa Gate.

En uno de los fragmentos de la conversación entre las dos creadoras de contenido, recordaron cómo la menor de las hermanas Calderón trató a Juan José, hijo de Melissa, durante su participación en el matutino del Canal RCN.

“Yo le cogí un odio a esa mujer, porque atacó de una manera a ese niño, que yo dije ‘parce, es un niño’”, respaldada por Melissa.

Estas declaraciones provocó una respuesta airada de parte de Juliana Calderón, que recurrió a la ley 1090 de 2006, en referencia al Código de Infancia y Adolescencia, y resaltando puntos importantes, como la edad en la que se consideran niños, adolescentes y adulto.

De acuerdo con la hermana de Yina: “Es totalmente falso, Juan José ya tiene 18 años, es mayor de edad, por lo tanto, es un adulto responsable de sus actos”.

Asimismo, Juliana aseguró que por ese tipo de comentarios y comportamientos “el país está como está”, recordando el episodio con el atacante de Miguel Uribe es un menor de edad y, por lo tanto, se le debe tratar como juzgar bajo esa perspectiva.

Arremetió de otra manera contra la creadora de contenido y exparticipante de la primera temporada del reality de convivencia entre famosos: “Asegúrate de que cuando tú hagas una entrevista, todo lo que digas sea totalmente verdadero, Juan José ya no es un niño”.

Finalmente, aseguró que ella no lo odia porque no le quiere dar la misma importancia que Pulgarín le está dando a Calderón y mencionó que “cuando tus entrevistas lleguen al nivel de Eva Rey, ahí si volvemos a hablar porque no te voy a volver a responder nada”.

Las reacciones de los seguidores de Melissa Gate no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los comentarios respecto a las declaraciones de Juliana invadieron las redes: “De verdad Juliana cree que tiene la moral para ponerse a decir esas cosas y al final llamar ‘bruto’ a Cami’; “en dónde le regalaron el título de abogada para salir con tanta babosada”; “siento que le hace falta estudiar un poquito para ni salir a dar este tipo de respuestas”, entre otros.

Cuáles fueron las declaraciones de Juliana en ‘Buen día, Colombia’

Juliana Calderón y Juan José se encontraron en Buen día, Colombia, donde hablaron de los comentarios que lanzó Yina Calderón al afirmar que Melissa era “una mala madre” y que se sentía feliz sin tener a su hijo lejos en los Estados Unidos.

Según el joven, estas declaraciones no solo son falsas, sino que también afectan la percepción pública de su madre.

Juliana afirmó: “Yo vi una entrevista donde tu mamá decía que no te quería: ‘Yo exporto hijos, a mí no me interesa’, pero mi hijo nada que ver, por eso uno lo asimila... asimilamos que ella no te quiere”.

Según se vio en el programa matutino, el hijo de Melissa, no tenía conocimiento de la entrevista que le mencionó la hermana de Yina, por lo que se dejó ver afectado. “La verdad, yo no vi la entrevista... pues ella sí dice cosas así... pero yo sé quién es de verdad y la persona que es, por eso no me importa”, dijo Juan.

Esto provocó una ola de críticas en contra del matutino del Canal RCN así como en contra de la hermana de Yina Calderón, por no tener tacto para decir ese tipo de cosas que pueden afectar la percepción de un hijo con su mamá.