‘Influencer’ bogotana muy popular en TikTok relató cómo la secuestraron tras abordar un taxi en la calle: “Me robaron todo, me golpearon la cabeza”

Carolina García, creadora de contenido, relató que fue víctima de paseo millonario en la capital colombiana - crédito @nosoycarolinaa/Instagram

La influencer bogotana Carolina García alertó a sus seguidores sobre los riesgos que implica tomar un servicio de taxi en las calles capitalinas, pues aseguró que esta decisión le salió costosa.

La tiktoker compartió cómo terminó siendo víctima de un secuestro exprés en el que la amenazaron con retenerla tres días en el sur de la ciudad hasta que sus padres ofrecieran dinero por ella.

Además, la despojaron de todas sus pertenencias y agredieron físicamente. “Me robaron todo, me golpearon la cabeza, la cara y la nuca".

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La 'influencer' bogotana Carolina García contó en sus redes sociales el momento de pánico que vivió al ser secuestrada en un taxi que tomó en la calle luego de que salió de una fiesta en el norte de la ciudad - crédito @nosoycarolinaa/Tiktok

Tras salir de una fiesta en el popular sector conocido como zona T en el norte de Bogotá, la creadora de contenido Carolina García tomó un servicio de taxi de manera informal, según contó, el joven conductor no le generó desconfianza, pero, luego entendió que no prestó atención a las alarmas que ocurrieron durante parte del trayecto en el que dos individuos terminaron subiéndose al vehículo.

“Me secuestraron en un taxi cuando salía en una fiesta en Bogotá y me robaron todo lo que tenía. Les vengo a contar este chisme para que no hagan lo mismo que yo y no les pase", de esta manera comenzó Carolina su relato en su cuenta de TikTok en donde acumula dos millones de seguidores y cuyo video viralizó en redes sociales.

Siendo las las 10:50 de la noche, García acudió al viejo método de sacar la mano para parar un taxi, sin hacer uso de las aplicaciones digitales en las que se cuenta con el registro e identidad tanto de los vehículos como de los conductores a bordo, esto, sumado, a que Camila no tomo prevenciones y tampoco apuntó la placa del carro en el que se transportaba.

Carolina García, alertó a sus seguidores para que no vivan la mala experiencia que a ella le tocó por abordar un taxi en las calles de Bogotá - crédito @nosoycarolinaa/Instagram

“Esta vez tenía muchas ganas de llegar a la casa porque tenía que descansar para una entrevista que tenía al día siguiente. Yo estaba esperando en frente del rumbeadero con el celular afuera y se paró un taxi enfrente, yo lo miré, me asomé, y el señor me hizo señas. Y sí, cometí el error de coger un taxi sola en medio de la 85 a las 10:50 de la noche. Le dije más o menos dónde era mi casa y le dije que lo iba a ir guiando”, detallo.

Estas son las medidas que la creadora de contenido Carolina García recomienda tomar antes de subirse a un taxi en la calle y no ser víctima de robo

Si bien la influencer que también promueve cantantes, comentó que en un principio confió debido a que la carrera transcurría normal, luego se percató de el taxista estaba tomando vías alternas y reduciendo la velocidad, hecho que facilitó que los interceptarán para el robo e intento de secuestro.

Carolina García afirmó que está bien luego del secuestro exprés del que fue víctima tras tomar un servicio de taxi en la calle - crédito @nosoycarolinaa/Instagram

“La verdad a mí el muchacho no me generó desconfianza, pero era porque yo no estaba prestando atención. En retrospectiva, sí hubo señales que me iba a pasar algo...Este muchacho se trata de meter entre calles, se desvió de la vía principal, bajó la velocidad y se metieron dos personas al carro. Yo estaba sentada en el puesto de atrás, se metió uno por un lado y el otro por el otro. Me golpearon la cabeza, me la bajaron y me cubrieron con la chaqueta. Me sacaron el celular, me revisaron la cartera y empezaron a revisar si yo tenía cadenas, aretes, pulseras, anillos, lo que fuera. Yo en la cuenta tenía muy poquita plata y no llevaba ninguna de mis tarjetas y tenía como 20 mil pesos en efectivo”.

Con los ladrones a bordo, el conductor no mantuvo en marcha el taxi, mientras que Camila era despojada de sus pertenencias y era intimidada para que entregara las contraseñas de su celular y cuentas bancarías, así como también le pidieron la información de sus padres para pedirles dinero, pues le anunciaron que sería retenida por varios días hasta que ellos accedieran a dar una suma por su liberación.

“De una me pidieron la contraseña del Icloud, me pidieron cómo borrar y desvincular mi teléfono de mi operador móvil, me pidieron las contraseñas de todos mis bancos y se empezaron a preguntar que dónde yo tenía las tarjetas. Los señores estaban muy bravos, eran unos muchachos, había uno que era supremamente agresivo y violento, me golpeaba la cara y la nuca. Yo cometí el error de no apuntar las placas del taxi, pero sí mandé mi ubicación a mi hermana, cuando ella se dio cuenta que el taxi se había desviado, terminó llamando a la policía".

Finalmente, al ver que Camila no colaboró con los datos que le solicitaban, la dejaron tirada en medio de la vía. La influencer aseguró que está bien, pero sintió su vida en peligro.

“Ellos comenzaron a decir que a quién podían llamar para sacarle plata, que si mis papás iban a pagar por mí, empezaron a decirme que me iban a tener secuestrada dos y tres días en el sur de la ciudad para ver si alguien pagaba por mí, todo mientras se alejaban más y más de mi casa. Físicamente no me pasó nada, me amenazaron un par de veces con ya saben qué, pero no pasó nada. Me botaron y yo salí corriendo".