Fiscal Daniel encargado del caso contra Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, denunció que lo quieren asesinar: el exagente del CTI ‘Pacho Malo’ lo alertó

Hay preocupación en el círculo cercano del fiscal Daniel Hernández, que ha ganado notoriedad por los procesos que ha adelantado en el caso de Odebrecht y contra el abogado Diego Cadena, después de ser alertado de un posible plan para asesinarlo.

Según la información conocida por El Tiempo, existe un audio de Francisco Javier Martínez —alias Pacho Malo— que reveló detalles sobre la presunta amenaza de muerte contra el fiscal, al parecer, organizado por las redes de narcotráfico y contrabando que operan en el puerto de Buenaventura.

Ese habría sido el material probatorio que llevó al fiscal Daniel Hernández a acudir hace dos semanas a la unidad de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema para reportar la amenaza, tras recibir información que advertía un posible atentado en su contra.

La denuncia fue presentada ante la coordinadora de la unidad Zeneida López, y desde entonces el manejo del caso se mantiene bajo estricta reserva.

Pacho Malo habría acusado a dos de sus compañeros del CTI como responsables del presunto atentado contra el fiscal - crédito Colprensa/Fiscalía General de la Nación

La alerta sobre el atentado provino de la información que suministró Francisco Javier Martínez —actualmente investigado por narcotráfico tras su trabajo con el CTI en Buenaventura— en la que aseguró que el fiscal Hernández era “objetivo militar” por una investigación que reposaba en su despacho y que involucra a otros agentes de la entidad.

Según la información revelada en los audios obtenidos por El Tiempo, la investigación en poder de Hernández mencionaba a los agentes Fabio González y Pablo Bolaños, sospechosos de vínculos con una red de narcotráfico y contrabando en el suroccidente del país.

Ambos agentes recusaron a Hernández meses atrás y lograron que se apartara del caso, ahora en etapa de juicio. González y Bolaños coinciden, junto a Pacho Malo, en declararse inocentes de los cargos que pesan sobre ellos.

Parte de la madeja judicial incluye la acusación de Bolaños a la exvicefiscal Martha Mancera, señalándola ante la entonces fiscal Angélica Monsalve como presunta favorecedora de la red criminal en el Valle del Cauca.

Alias Pacho Malo confesó presuntas presiones a testigos del caso para beneficiar a dos de los señalados - crédito Colprensa/Fiscalía General de la Nación

Esta acusación llevó a Monsalve a denunciar a Mancera, en un proceso que actualmente se encuentra en etapa preliminar en el despacho de Zeneida López, reabierto por la Fiscalía en mayo pasado.

En el audio revelado por el diario nacional se escucha a Pacho Malo narrando la conversación que sostuvo a principios de julio con un viejo conocido, Julio César Toro Morales, alias Cocacolo.

“Él manifestó de unas amenazas contra el fiscal Daniel Hernández, no conozco a ese fiscal. A raíz de ello le dije que fuera a la Procuraduría, para que fuera garante de su seguridad, la de él y su familia (...) Me manifestó que estaban organizando un plan para asesinarlo, supuestamente era con Fabio y Pablo, no quise que me contara más”, relató Martínez en diálogo con un investigador, según lo publicado por El Tiempo.

Alias Cocacolo resulta clave en investigaciones contra la exvicefiscal Martha Mancera, la exdelegada Luisa Obando, el exagente Víctor Forero y el investigador Juan Camilo López. Las autoridades investigan si estos funcionarios favorecieron de diversas formas las actividades de “Pacho Malo”.

Tras imputaciones a Forero y López en febrero, el testimonio de Cocacolo se recogió tanto por la defensa de los involucrados como por la Fiscalía. Juan Felipe Criollo, abogado de Obando y López, así como la fiscal Alejandra Cucunubá, estuvieron a cargo de los interrogatorios al testigo.

Tanto la defensa como la Fiscalía han planteado que Cocacolo declaró bajo presión. Al respecto, Martínez afirmó que Toro Morales le confió estar siendo manipulado para declarar y que durante su comparecencia ante la fiscal Cucunubá testificó bajo amenazas de uno de los agentes implicados: “En la última conversación que tuve con él (‘Cocacolo’), de manera presencial me indica que Fabio lo ha amenazado, incluso que lo ha intentado asesinar y por eso ha sido coaccionado para rendir las entrevistas en contra mía”, indicó el propio “Pacho Malo” en los audios revelados por el medio nacional.

Francisco Javier Martínez ha señalado que no conoce personalmente a la exvicefiscal Martha Mancera ni ha mantenido contacto con ella, limitando su conocimiento a los roles institucionales de los demás implicados. Sobre los exfuncionarios Obando y López, su declaración fue similar, y respecto a Forero comentó haber coincidido únicamente dos veces en el desempeño de funciones logísticas en Buenaventura.

Entretanto, el fiscal Daniel Hernández confirmó haber interpuesto la denuncia, pero optó por la reserva mientras avanza la investigación, dada la sensibilidad del caso.

El abogado Juan David Bazzani, defensor de Martha Mancera, remarcó la gravedad de la situación y pidió a la Fiscalía que se esclarezcan los hechos: “El audio es muy grave, revela una vez más de manera espontánea que nada tiene que ver Francisco Martínez con la exvicefiscal, y en estos tiempos de atentado elevan una alerta grave hacia el fiscal Daniel Hernández y la propia exvicefiscal. La Fiscalía tiene una enorme responsabilidad de encontrar la verdad. Confiamos en que así se hará”, señaló el defensor a El Tiempo.