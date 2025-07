Álvaro Uribe habló de una “unidad democrática” para alcanzar un “gran gobierno” en 2026: ¿se avecina una nueva coalición?

Álvaro Uribe se pronunció sobre su camino en la política, y lejos de retirarse, está enfocada a un llamado a la unidad; se rumora de una alianza partidista - crédito @AlvaroUribeVel/X

Desde las plataformas digitales del partido Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reapareció con un mensaje que provocó interpretaciones dentro de los círculos políticos del país. En una transmisión en vivo realizada tras el foro de seguridad convocado por su colectividad, el líder político se refirió a la necesidad de conformar lo que denominó una “gran unidad democrática”, una expresión que, aunque no es nueva en el lenguaje político, adquiere un matiz particular en la situación electoral que comienza a perfilarse con miras al 2026.

La actividad, organizada por el partido, reunió a dirigentes de distintas vertientes ideológicas alineadas en el espectro del centro, la centro-derecha y la derecha tradicional. La convocatoria, que se presentó como un espacio de escucha y de debate sobre los desafíos en materia de seguridad, fue además la antesala para un pronunciamiento en el que Uribe hizo un llamado a superar los mecanismos convencionales de negociación política.

“A mí me parece que la idea de muchos colombianos de tener una gran unidad democrática no se logra en reuniones cerradas, en conciliábulos, no se logra con acuerdos burocráticos, se logra hablando de cara al pueblo colombiano y con toda sinceridad sobre lo que unos y otros piensan”, expresó el exmandatario en su intervención, en la que además señaló la importancia de que ese diálogo se construya desde la franqueza, sin subterfugios ni acuerdos de espaldas a la ciudadanía.

El expresidente Álvaro Uribe reveló sus planes para las elecciones de 2026, según él, en pro del bienestar de Colombia- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El mensaje, difundido a través de sus redes sociales, fue parte de una transmisión en la que Uribe compartió reflexiones frente a la posibilidad de unificar esfuerzos entre distintos sectores políticos con una agenda que, según sus palabras, debería priorizar el interés nacional por encima de cualquier cálculo electoral o beneficio partidista.

“Para nosotros, en el Centro Democrático, es muy importante esta posibilidad de escucharlos, hay dos posibilidades: cuando uno piensa y expresa lo que piensa, de decirlo en función de hacerle mal a alguien, o hacerlo en función de hacerle bien a Colombia. Hoy los hemos escuchado a ustedes en función de hacerle bien a Colombia”, añadió Uribe, al hacer énfasis en que la motivación detrás de estos espacios de diálogo debe estar guiada por el propósito de contribuir al país y no de alimentar disputas personales o sectoriales.

