El cantante español Luis Cortés habló de su colaboración con Camilo en “Desamarte”: “Hubo tanta buena vibra, que nos fuimos para el estudio”

El cantante de flamenco Luis Cortés sumó como invitado a Camilo en su canción "Desamarte", incluida en su LP 'Corazón Negro'

Luis Cortés es una de las voces más prometedoras del flamenco pop en España. De raíces gitanas y africanas, el cantante fusionó el flamenco con elementos del soul, el R&B y el género urbano que ya comienza a proyectarlo en el panorama internacional.

Desde su debut en 2019 con el sencillo Ojalá, Cortés viene demostrando una capacidad para transmitir su propia experiencia de vida a historias donde prima la vulnerabilidad.

Su primer EP, Dolores le permitió consolidarse en el panorama ibérico, y Que me lleve el aire le permitió ingresar en el Top 50 de España en Spotify

En 2025 publicó su primer larga duración Corazón Negro, con 10 canciones cargadas que llevan su sentido de la melodía y profundidad emocional al máximo. Entre los temas se incluye Desamarte, una colaboración con Camilo, en la que ambos artistas se unen para ponerle voz al proceso doloroso y a veces contradictorio de superar una ruptura amorosa.

Su colaboración con el colombiano surgió de una casualidad significativa: la hija de Camilo, Índigo, escuchaba frecuentemente el primer EP de Luis, Dolores, y le preguntó a su padre por qué cantaba con tanta tristeza.

Ese gesto espontáneo llevó a Camilo a contactar a Luis a través de redes sociales, a lo que siguió una sesión de estudio en Miami que originó la pista, acompañada de un videoclip que hace aún más explícito el mensaje de la canción.

Con motivo de la promoción de su primer larga duración, Infobae Colombia recibió en sus oficinas a Luís Cortés y allí habló de sus inicios en la música, la concepción de Corazón Negro, todo lo que rodeó su encuentro con Camilo, y hasta su deseo de colaborar con más artistas colombianos en el futuro.

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Bueno, yo desde chiquitito he cantado en un ambiente flamenco. Mi madre cantaba, incluso. Desde chiquitito he cantado y creo que alrededor de hace seis añitos, cuando tenía 18 años, descubrí el mundo de la música gracias a un amigo mío que se llama Miguel.

Hice una maqueta con él que se llama Ojalá. El tema empezó a pasar de teléfono, o celular como decís aquí, hasta que dio con con Scorpion, que es mi manejador a día de hoy. Me propusieron pues eso, trabajar, y al principio no quería. La verdad me costaba aceptar que iba a ser cantante, pero bueno, decidí que así hice la primera canción, tuvo buena repercusión, y pues estuvimos haciendo música muchísimos años hasta el día de hoy que estamos presentando Corazón Negro.

Antes de la música se venía dedicando al fútbol y estuvo a punto de dar el paso al profesionalismo. ¿Qué nos puede contar de esa etapa?

Me gustaba muchísimo, de hecho vivía por y para el fútbol. Estaba 24 horas jugando al fútbol. Empecé desde muy chiquitito, siempre me gustaba y bueno, me empezó a fichar un equipo y otro, hasta que ya iba a dar el paso, creo que a los 16 o así. Y por suerte o por desgracia, me tuve que alejar de mi sueño, de mi ilusión y empecé a trabajar a muy temprana edad a los 16, dejé los estudios y dejé el fútbol.

¿Es hincha de alguien en particular?

Si, el Barça. El Barcelona.

Algo que llama mucho la atención en sus canciones es la fusión de estilos, Hablaba de sus raíces flamencas, pero se pueden percibir elementos del soul, del R&B, y en general mucha fusión de estilos. ¿Cómo se define una identidad partiendo de esos elementos?

Siento que la fusión y el estar seis años currando principalmente desde el flamenco... O sea, yo siento que me defino como flamenco moderno, pero siento que la esencia, aparte de haber estado trabajando, viendo en qué género me sentía más cómodo,y con el paso del tiempo, siento que lo mío es un flamenco digamos urbano. Flamenco pop, flamenco comercial.

Luis Cortés contó que su relación con Camilo inició cuando este le manifestó a través de las redes sociales que su hija Índigo era admiradora suya

Hablemos de Corazón negro, este primer larga duración de su carrera. ¿Por qué ese título?

Porque yo después grabé un EP que se llamaba Dolores, que reunía cinco temas, los cuales iban dedicados a las musas de mi vida, de las personas que me iban inspirado en mi vida, que eran desamores. Seguimos trabajando, empezamos giras y demás, y como que yo estaba tratando de sanarme, de curar mi corazón. Yo siento que de tanto dolor que pasé, de tan mal que lo pasé en el amor, se me quedó el corazón flojo, el corazón débil, el corazón negro.

Quizás la la canción que más destaca, especialmente para los colombianos es Desamarte, su colaboración con Camilo. ¿Cómo se dio ese contacto con él?

Todo surgió a raíz de Instagram. Un día me despierto y de repente veo un mensaje de Camilo en Instagram diciéndome que en casa me escuchaba muchísimo, que a su niña le gustaba mucho, que me ponía pa’ bailar y que le gustaba la música que hacía. Y yo, saltando de la alegría, obviamente.

Pues eso se lo comuniqué al equipo, a mi familia, muy contento. Pasó el tiempo y dejamos ese mensaje ahí en Instagram. Fuimos a Miami, que teníamos que trabajar unas cositas por allá, unos contenidos y demás, y dio la casualidad que Camilo también estaba allá. De hecho, vive allá.

Mi equipo se puso en contacto con el suyo para ver si cuadramos un día y nos podíamos conocer. No hacer canción ni nada, simplemente conocernos. Dijeron que sí. Quedamos, desayunamos en su estudio. Siento que hubo tanta buena vibra, tanta conexión que nos fuimos para el estudio. Le conté y me dijo “¿Qué hacemos?" Le conté lo que estaba haciendo, que era Corazón Negro y directamente nos pusimos en el mood y de ahí salió Desamarte.

El video de "Desamarte" sumó al colombiano como invitado, con un concepto que aborda la curación de un corazón roto por el desamor desde un punto de vista lúdico y cercano

¿Y qué nos puede contar del videoclip? ¿Porque está inspirado en las fichas de Lego, no?

Hay una una sala que directamente es la sala del desamor, una salita para curarte, como la de Gokú (risas), cuando se meten en la sala esta del tiempo. Hacíamos referencia a eso, como que era una salita para curarte.

Y pues eso, vas contando cositas, la digamos, la guía espiritual te va aconsejando cosas, tienes un librito para reconstruir tu corazón... Y es como que queríamos dejar visualmente todo claro para que tuviese un sentido a la hora de escuchar la canción, y ver el vídeo y que pareciese cercano. Por eso las fichitas de Lego, como que nos estamos reconstruyendo en la sala del desamor.

¿Cómo fue ese proceso de elegir las 10 pistas de Corazón Negro?

Siento que te eligen ellas a ti. O sea, tú las haces, las creas y dependiendo de cómo te llegan a ti o le llegan al equipo.

Normalmente, nosotros lo que hacíamos era que cuando ya teníamos más o menos 15 o 20 temas, nos sentábamos, nos reuníamos todos, poníamos play y primero Desamarte, ok. Luego play a la dos, Coraza al corazón... y así, como que ellas son las que te escogen, las que te hacen vibrar, las que hacen que el corazoncito se te ablande y se te pongan los pelos de punta.

Desamarte es una canción que habla del acto de soltar en las relaciones sentimentales. ¿Eso llega a ser autobiográfico en algún punto? ¿O aborda el tema por experiencias cercanas de otros?

Vivencia pura y dura que que me pasó a mí. De hecho, cuando estábamos allá era como que no sabía cómo expresarle a Camilo que era lo que me estaba pasando, porque era como que estábamos fluyendo, cada uno iba soltando una idea, todos estamos en conjunto, pero realmente es lo que me pasa a mí.

De hecho, lo que siento que le pasa a la mayoría de gente cuando se separa una pareja, es que tiene muchísima dependencia de esa persona, como que si a lo mejor salías todos los viernes al cine, ahora que no está, ya dejas de salir los viernes al cine. Si te gustaba pasear todos los días a las ocho de la tarde y ver el atardecer, ahora no puedes, entonces como que tratas de coger dependencia.

Luego te obligas a llamar a esa persona para que se vaya de tu, de tu mente y de tu corazón. Tú, por mucho que la hayas querido, que la hayas llamado tanto, llega un punto que tienes que mirar por ti y entiendes que esa persona como que no te hace ya muchísimo bien. Lo único que haces entonces es tratar de desarmar a esa persona, de dejar de amarla.

Pero obviamente siento que no puedes, porque eso es algo que depende del tiempo, de una curación, de un proceso. Toda persona tiene su duelo, por eso queríamos dejar reflejado el videoclip tanto como es la letra, que cada persona es un mundo y cada persona tiene su carga de desamor.

Entre las canciones de Corazón Negro, ¿Hay una en particular que le estremezca más que el resto?

A día de hoy llevo tiempo sin escuchar las canciones, porque cuando vuelva a escucharlas quiero ver cuál me genera eso. Pero siento que, por ahora, todas me están poniendo los pelos de punta, porque han sido vivencias puras que me han pasado a mí. Han sido momentos de mi vida, cosas que me dan nostalgia, que me dan cariño, que me dan tristeza.

Entonces siento que todas me dan, pero últimamente la que más es Por Amarte. Ahora me he dado cuenta de que por amar a una persona, por amarla tanto, por querer tener planes de futuro con esa persona, me descuidé, dejé de pensar en mí, dejar de tener amor propio, dejé de juntarme con mis amigos, hacer los planes que yo hacía por esa persona que, al fin y al cabo se fue de mi vida. Habla de eso, y se me ponen los pelos de punta.

Corazón Negro es el primer larga duración de Luis Cortés, del que se desprende "Desamarte", su colaboración con Camilo

Antes de esta promoción de Corazón Negro, ¿Ya había tenido la oportunidad de visitar Colombia?

Sí, hace dos añitos. Justo grabamos Que me lleve el aire aquí, un tema que también está en el álbum y que siento que tenía que entrar también, porque le da vida. Habla del amor, ese amorcito veraniego, ese primer encuentro que tienes con una persona que te da ganas de ir a su ciudad, que te lleve el aire a donde sea.

Grabamos en Pueblito Paisa, Comuna 13 y el Puente de la 4 Sur. Y claro, llevamos un cachito de Colombia para allá, para España.

Ya colaboró con Camilo. ¿Qué otro artista está en la lista?

No sé, muchísimos. Me encantaría colaborar con mucha gente de aquí de Colombia. Hamilton o Kapo me encantarían. Con Kapo también siento que tiene una vibra impresionante. Hay artistas muy top aquí. Tenéis muchísimo talento en Colombia.

¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Cuándo podremos verlo en vivo en Colombia?

Queremos venir a Colombia, esperemos que no muy tarde, la verdad. Pronto, el 13 de septiembre arrancamos gira en España. Vamos a estar por toda España, prácticamente. Vamos a tratar de que Corazón Negro esté por todas partes y que la gente lo disfrute, porque siento que tiene algo muy especial, un trasfondo bonito, digamos. Así que esos son mis planes.