Cony Camelo reveló si sigue apoyando al presidente Gustavo Petro: “Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo”

Cony Camelo reafirmó su apoyo a Gustavo Petro pese a las críticas y rumores en redes sociales

La actriz y cantante Cony Camelo, recordada por su papel en Los Reyes y su participación en Masterchef Celebrity 2024, volvió a referirse a su respaldo al presidente Gustavo Petro, esta vez durante una entrevista en el programa La sala de Laura Acuña.

Camelo habló de los ataques que ha recibido en redes sociales por sus posturas políticas y sociales, de su experiencia como figura pública en medio del debate ideológico, y del compromiso personal que mantiene con el cambio político en Colombia.

“Sí, yo sigo apoyando a este Gobierno”, dijo sin rodeos, aunque matizó su respaldo al señalar que no está de acuerdo con todo. “Hay muchas cosas, por supuesto, en que no estoy de acuerdo. Yo sabía que esto iba a ser así de difícil, yo no soy una persona ingenua”, afirmó.

Cony Camelo reafirma apoyo a Gustavo Petro pese a críticas - crédito @conycamelo/IG

Para la artista, la política no es una novedad ni un simple interés pasajero: “Me fascina la política, soy más política de lo que mucha gente piensa”.

Camelo explicó que una de las razones por las que mantiene su postura es su visión sobre la sociedad colombiana y la necesidad de transformación.

“Este es un país tremendamente inculto que se educa con la televisión”, expresó, agregando que sus “posturas” responden a que considera que “ve cosas que otros no ven”.

La actriz colombiana defendió su respaldo al presidente, enfrentando ataques en redes - crédito AP Fotoo/Santiago Saldarriaga

Esa perspectiva, dijo, le ha valido insultos, malinterpretaciones y ataques constantes en redes sociales. “Si bien recibí mucho hate (odio) comencé a cerrar los comentarios de todas partes, en Twitter hubo un momento en que iba a cerrar y dije: ‘No, cómo así, nadie me va a quitar la oportunidad de decir lo que yo pienso”, relató.

Desde la campaña presidencial, Cony Camelo ha manifestado abiertamente su respaldo a la fórmula Gustavo Petro – Francia Márquez. En ese entonces, invitó a los colombianos a votar por el “cambio”, criticando la indiferencia frente al rumbo del país. Su activismo político no es nuevo, aunque ha aclarado que muchas de las causas sociales que apoya no las hace públicas, ni busca reconocimiento por ello.

No obstante, el respaldo público al Gobierno en ciertos sectores le ha costado a Camelo ser blanco de señalamientos. Uno de los rumores más persistentes ha sido el de que habría recibido contratos por parte del estado a cambio de su apoyo.

La actriz desmintió contratos con el gobierno y defiende su activismo político en Colombia - crédito redes sociales

La actriz bogotana desmintió rotundamente esa versión en redes sociales. En diciembre de 2023, negó tener vínculos contractuales con el gobierno o haber recibido dinero por respaldar a Petro: “Hago este vídeo para desmentir una información falsa que anda rondando por Twitter que dice que tengo contratos millonarios con el gobierno, es falso (...) Jamás he recibido dinero por tuitear por postear o por opinar por nada, no lo recibiría tampoco”.

Camelo insistió en que su apoyo al actual Gobierno no obedece a intereses personales: “Se que no es delito trabajar con el Estado, pero es mentira que yo tenga contratos con el mismo. La manera insidiosa en la que estas 3 cuentas sacan la noticia falsa solo buscan hacer daño (...) No patrocinen esta violencia de la desinformación”.

“Son tres cuentas en Twitter que en los últimos dos días han hecho esta supermega noticia, los tres ya borraron la información, pero, pues el daño ya está hecho miles de retuits, todos los insultos y las amenazas (...). Yo soy actriz., soy comunicadora social y es lo que de eso vivo de presentar eventos, de escribir cosas y de actuar, así que bueno, gracias por la atención”, añadió, en ese momento.

Cony Camelo responde a ataques y rumores por su respaldo a Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

A pesar de las críticas, Cony Camelo, cuyo nombre real es Constanza Camelo, continúa siendo una voz activa en el panorama político colombiano, utilizando sus plataformas digitales para expresar sus convicciones y respaldar las políticas del presidente Gustavo Petro.

La actriz bogotana es reconocida por su versatilidad y ha participado en múltiples telenovelas y series de la televisión nacional. Alcanzó gran popularidad con su papel de Hilda Reyes en Los Reyes, una de las producciones más recordadas del Canal RCN. Posteriormente, integró el elenco de El Capo, donde interpretó a Valentina, una periodista política, y participó en La traicionera como Andrea.