Así avanza el romance entre Zambrano e Isa en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Está sumando puntos”

Desde los primeros días del Desafío Siglo XXI, la conexión entre Anthony Zambrano e Isabel Carvajal, conocida como Isa, ha llamado la atención de los televidentes del programa.

El acercamiento entre ambos ha sido evidente en pantalla, y los comentarios cruzados, miradas cómplices y detalles constantes han alimentado la posibilidad de que esta temporada tenga su primer romance oficial.

Todo comenzó en el primer capítulo, cuando los equipos se conformaron mediante una dinámica de tarjetas. El equipo Gamma, al que pertenecen Zambrano e Isa, fue el primero en establecerse, y rápidamente se evidenció una buena química entre sus integrantes. Además, el atleta olímpico no tardó en mostrar su interés por la modelo antioqueña.

Isa, una creadora de contenido de Medellín y madre de 27 años, generó comentarios desde su presentación cuando, con seguridad, afirmó que estaba soltera y feliz así. “Felizmente y así se va a quedar, así soltera”, declaró en el estreno. Pese a su firmeza al hablar de su soltería, sus gestos recientes frente a las preguntas sobre Zambrano revelan que algo ha cambiado.

En una conversación con Mencho, Isa fue consultada directamente sobre su cercanía con el atleta: “¿Hay opciones con este ‘man’, siendo sincera?”. La respuesta, aunque envuelta en sonrisas y evasivas, dejó claro que hay algo más que compañerismo: “¡Sí! Porque, de igual manera, a mí me gustan mucho los detalles, y él ha tenido detalles chéveres conmigo”, afirmó.

Aun así, también confesó sentir cierto temor de iniciar una relación en el reality y que no se sostenga más allá. “Tengo como miedo, obviamente. Él vive en Barranquilla, yo vivo en Medellín… Es duro”, agregó.

A pesar de sus dudas, Isa reconoció que Zambrano “se está ganando los puntos”. Con una sonrisa pícara, dejó abierta la posibilidad de dejarse llevar: “Vamos a ver, vamos a ver”. Su comentario más llamativo fue cuando, en tono de broma —o tal vez no tanto—, preguntó: “¿Ustedes se imaginan en un par de añitos una boda?”, sugiriendo que el vínculo va más allá de una simple atracción pasajera.

Anthony Zambrano tampoco ha ocultado su interés por Isa. En una entrevista con la sección Mi Primera Sentencia de Caracol Televisión, el deportista afirmó que llegó al programa sin compromisos sentimentales. “Soy soltero, pero estoy conociendo a alguien. Sí, claro, tengo un arroz con bajo y es importante esa persona”, dijo, sin mencionar nombres.

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de entablar una relación con alguna compañera, Zambrano fue enfático en que no descarta nada. “La verdad es que uno nunca debe decir que de esa agua no va a tomar porque es la que más sales tomando”, reflexionó. También aseguró que el ambiente del Desafío se presta para que surjan vínculos más íntimos: “Uno nunca sabe porque uno es hombre y la carne llama. Vamos a tener un tiempo largo aquí y esto se presta para muchas cosas”, añadió.

Zambrano también valoró la personalidad de Isa. En sus palabras, “es una pelada tranquila”, y restó importancia al trabajo de su compañera como modelo webcam. “Trabajo es trabajo, eso para mí es normal”, afirmó, alejándose de los prejuicios que algunas personas puedan tener respecto a su profesión.

Aunque aún es pronto para hablar de una relación formal, el acercamiento entre ambos se ha vuelto uno de los temas más comentados por los seguidores del programa en las redes sociales: “me encantan”; “La demora es que vayan a la habitación Ditu😂“; ”Anthony es lo mejor de lo mejor del mundo 😍“; ”Otra pareja paisita y costeño coleto🔥🔥“; ”Amo esta pareja😍 papá ruru se va empezar a enamorar"; “Bueno aquí se está cocinando algo me parece que hacen buena pareja esperemos a ver qué pasa”; “🔥 vamos Zambrano con toda"; “un aplauso para esta pareja que está enamorada”; “Uno no puede andar diciendo por la vida que no... Porque la vida te pone el si de frente 😂.