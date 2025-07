Luisa Fernanda W tendría problemas con la familia de Legarda por el uso del nombre ‘The Winning Team’: “Actualmente, la marca no le pertenece a nadie”

La empresaria aseguró que dejó todo en manos de sus abogados - crédito @luisafernandaw/Ig

Luisa Fernanda W confirmó a través de sus redes sociales, que el legado que le dejó su fallecido novio Legarda en materia musical, conocido como The Winning Team, retomaría sus labores en un aparente tercer intento de avanzar, junto a IIttza Primera, Ryan y DeJota 2021.

Sin embargo, las cosas no parecen ir por buen camino, debido a que la hermana y madre del joven ‘influencer’ están en desacuerdo con el proyecto.

A través de sus Instastories, Luisa Fernanda W aclaró cómo se desarrolló el proyecto cuando Legarda aún estaba vivo, antes de perder la vida en un intento de fleteo en la ciudad de Medellín por culpa de una bala perdida.

Inicialmente, la paisa confirmó que ella existía tiempo atrás, antes de que se formara el The Winning Team y aportó tanto una suma considerable de dinero como ideas y seguidores.

Según explicó, cuando ella toma la iniciativa de darle alas al proyecto “fue gracias a la motivación de Fabio Legarda”, del que destacó fue un gran apoyo en su vida y se encargó de presentarles a Ittza Primera, Ryan Roy y De Jota 2021.

“Cuando me involucré con el proyecto lo hice por completo, puse mi creatividad, mis redes, mi comunidad, mi engagement y mis estrategias para aportar al proyecto”.

Destacó, además, que fue la encargada de inyectarle capital suficiente al trabajo que se iba a realizar en grupo “para poder avanzar”, destacando que además de aportarle dinero, fueron sus ideas y el deseo de salir adelante que los convertía en un gran equipo.

Aunque se separaron después de un tiempo, al volver a reunir solamente tenían un objetivo entre sus manos “sumar y jamás molestar o perjudicar a nadie”.

Fue en ese momento en el que contó que a pesar de que la marca no estaba registrada a su nombre, tomaron la decisión de registrarla, pues no le pertenecía a nadie “antes de que fuéramos notificados, pero nos dimos cuenta en junio que alguien más estaba realizando el mismo trámite de registro de nombre”.

Señaló que a nivel personal se siente muy triste por lo que está ocurriendo, pues está agradecida con Legarda por el trabajo que se hizo en su momento.

“Este tema ya está en manos de mis abogados, ya que recibí una notificación donde se me solicitaba eliminar varios contenidos donde se mencionaba el regreso de The Winning Team. De todo corazón les digo que no es solo un nombre, es un equipo que se formó con amor, talentos y sueños”, destacando que la nueva “temporada” viene cargado de amor y un buen mensaje para todos sus seguidores.

Su carrera en la música

El 2024 marcó un nuevo hito en la carrera de Luisa Fernanda W: con la publicación de Otro Ratico, la influenciadora unió su voz a la de la cantante venezolana Itzza Primera, inclinándose esta vez hacia los géneros populares. La intérprete había adelantado a su audiencia la preparación que precedió a este lanzamiento; según distintos reportes, dedicó los años previos a perfeccionar su técnica vocal y tomar clases de canto con el objetivo de lograr presentaciones más sólidas.

Su retorno a la música en 2023 ocurrió luego de una pausa motivada por circunstancias personales, tras el fallecimiento de Legarda, su expareja, por lo que la paisa optó por centrar su energía en proyectos empresariales y en su vida familiar.

Antes de esta etapa de cambios, Luisa Fernanda W había dado sus primeros pasos en la industria musical de la mano del apoyo de un importante cantante —según versiones de prensa—, debutando en 2019 con el sencillo Así Soy Yo, donde abordó la problemática del acoso escolar. Temas como Beso de Desayuno, Bloqueo y Mi Regalo ampliaron su repertorio y fortalecieron su presencia digital.