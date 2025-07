Puede haber desabastecimiento de pasaportes en Colombia, aseguró el Centro Democrático: “Puede más el odio del Gobierno a la empresa privada”

Ciudadanos podrían enfrentar retrasos en la expedición de pasaportes a partir de septiembre, ante la incertidumbre sobre la continuidad del contrato de producción - crédito Cancillería de Colombia

A menos de dos meses de que venza el contrato actual para la producción de pasaportes en Colombia, el Centro Democrático lanzó una alerta sobre el riesgo de un posible desabastecimiento que, según el partido, podría afectar gravemente a miles de colombianos a partir del 1 de septiembre.

En una publicación en su cuenta oficial de X, el partido opositor acusó al Gobierno de anteponer su rechazo a la empresa privada por encima de la garantía del servicio.

“Puede más el odio del Gobierno a la empresa privada que garantizarle a los colombianos el suministro seguro de pasaportes de última generación”, escribió el Centro Democrático.

También puso en duda la capacidad de la Imprenta Nacional —entidad que el Gobierno busca fortalecer para asumir la producción— para cumplir con esta tarea.

“Es claro que la Imprenta Nacional no está en capacidad de imprimir pasaportes”, asegura el Centro Democrático.

El partido denunció que las decisiones del Ejecutivo son erráticas y pueden poner en peligro el derecho de los ciudadanos a obtener este documento fundamental para viajar o realizar trámites internacionales.

“Desde el Centro Democrático advertimos al país que las decisiones erráticas del gobierno pueden generar un desabastecimiento de pasaportes, afectando gravemente a miles de colombianos”.

Por eso, solicitó la intervención urgente de los organismos de control.

“Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República tomar las medidas necesarias para evitar este posible desabastecimiento”, dice el comunicado.

Sin convenio firmado con Portugal

En medio de la controversia, uno de los focos de mayor preocupación es que el Gobierno aún no ha concretado el convenio anunciado con la Casa de la Moneda de Portugal, que sería el encargado de producir los nuevos pasaportes una vez finalice el contrato actual.

En entrevista con Blu Radio, el jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, reconoció que el acuerdo aún no ha sido firmado, pero aseguró que está “en proceso de afinación” y que hay avances en las conversaciones diplomáticas.

“Decir que Portugal no sabe nada es falso. Hemos sostenido conversaciones con su embajada, y el lunes recibiremos una visita oficial. Lo que falta es terminar de estructurar el documento para que beneficie a ambas partes”, señaló el jefe de Despacho el Gobierno Petro.

Frente al señalamiento del periodista Néstor Morales sobre la falta de un contrato formal, Saade respondió con una metáfora: “No pretenda que le entregue una torta ya cocinada 100 % cuando apenas la acabo de meter al horno”.

¿Hay riesgo real de quedarse sin pasaportes?

Saade negó que el país esté al borde de una crisis. Según él, la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025 —que actualmente tiene a cargo la producción— debe entregar entre 350 mil y 400 mil libretas, lo que permitiría mantener el servicio durante al menos cuatro meses más.

“Estamos hablando de entre 350 mil y 400 mil libretas, lo que nos da un margen de al menos cuatro meses para la transición”, dijo Saade.

Además, aseguró que el Gobierno ha hecho cálculos que permitirían extender la operación hasta por seis meses, considerando los remanentes del contrato y los recursos disponibles.

Saade también desvió el debate hacia posibles irregularidades en la actual Unión Temporal: “El debate no debe centrarse en Thomas Greg & Sons, sino en la Unión Temporal adjudicataria del contrato actual”.

“Esas empresas están representadas por personas fantasmas. Nadie sabe quiénes son, y por eso solicitamos a la Uiaf que investigue si por esas cuentas ha pasado dinero del Estado”, declaró en el medio.

Pese a que el contrato fue adjudicado durante el actual gobierno de Gustavo Petro, Saade defendió la decisión de promover investigaciones internas:

“Si me quedo callado, también me juzgarían por omisión. No hay corrupción mientras se actúe con transparencia”.

Ante las dudas por la ausencia de un nuevo proveedor, el Gobierno ha anunciado que la Imprenta Nacional —amparada en la Ley 109 de 1994— será fortalecida mediante decreto para asumir la producción directa de pasaportes.

Sin embargo, el Centro Democrático considera que esa institución carece del equipamiento técnico necesario para fabricar documentos de alta seguridad.

Aunque no hay una fecha exacta para ese relevo, el Gobierno ha insistido en que no permitirá que Colombia se quede sin pasaportes.

No obstante, hasta que no haya un convenio formal con Portugal ni se garantice que la Imprenta Nacional podrá responder a la demanda nacional, el riesgo de un desabastecimiento sigue latente.