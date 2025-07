Así reaccionó el país político a revocación de visas a funcionarios del Gobierno por tensión entre Estados Unidos y Colombia: “Es un circo”

Donald Trump impuso medidas contra Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia, Visa Americana usembassymex/Instagram y Leah Millis/Reuters

El 3 de julio de 2025 se reveló que el Gobierno de los Estados Unidos liderado por el presidente Donald Trump decidió revocar las visas de los funcionarios de la actual administración por el disgusto que tiene el país norteamericano con el manejo de Gustavo Petro en Colombia.

Aunque no se han anunciado oficialmente los nombres de los miembros del Gobierno nacional a los que les revocaron las visas, hay preocupación en el país por la máxima tensión entre ambas naciones.

Desde el sector de oposición surgieron duras críticas al gobernante de los colombianos por atentar contra el país al enfrentarse contra el mayor aliado de la Nación.

La senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que la resolución del Gobierno Trump es producto de una política exterior errática.

“Empiezan a conocerse las consecuencias de una política exterior errática, improvisada y amenazante. Petro solo conservará la relación con los criminales de la región que lo apoyen como Díaz Canel, Maduro y Ortega. No extraditar criminales traerá consecuencias sin duda alguna”.

A su juicio, las acciones del Gobierno Petro haciendo un llamado a la calma no resuelve los problemas y consecuencias a las que se enfrenta el país. “Esto no es un gobierno, ¡es un circo! Ahora creen que redactando comunicados en inglés van a resolver la crisis diplomática que ellos mismos provocaron con Estados Unidos”.

Y agregó: “Los pactos con criminales como los de la Picota, las promesas de no extradición y los constantes ataques verbales a otros países no se solucionan con comunicados vacíos y poses diplomáticas aparentes. Su desespero no tapa el desastre.”

Bajo la misma línea, la precandidata presidencial Vicky Dávila señaló que la decisión de Estados Unidos es una muestra clara de la gravedad de la crisis diplomática entre ambos países.

“Atentos: es una realidad, el Gobierno de Estados Unidos empezó a cancelar las visas de algunos funcionarios del Gobierno Petro. La crisis diplomática entre Washington y Bogotá se agudiza”.

Sergio Fajardo también reaccionó a la resolución de Estados Unidos. En su opinión, se sobrepasaron los límites, ya que el país ha brillado por la pelea de Petro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la incertidumbre con los pasaportes y la inestabilidad en la cancillería por la renuncia de Laura Sarabia.

“El caos diplomático ya se desbordó. Tensión con el presidente de Francia, crisis con Estados Unidos, pasaportes en el limbo y la canciller Laura Sarabia de salida. ¿Quién dirige la política exterior de Colombia?”, cuestionó.

Así las cosas, señaló que de cara al próximo periodo presidencial el país necesita un líder que sea sensato y no cometa los mismos errores que el Gobierno Petro.

“El país necesita sensatez, responsabilidad y liderazgo serio. Colombia no puede seguir pagando los costos de este desgobierno”.

En paralelo, el abogado Abelardo de la Espriella sostuvo que la determinación de Estados Unidos estaría ligada a la querella que interpuso ante el Departamento de Estado de ese país con el fin de revocar las visas a los aliados del jefe de Estado.

“Cuando la ciudadanía se organiza, la historia empieza a cambiar. Hace algunas semanas solicitamos al Departamento de Estado de Estados Unidos que retire las visas a los aliados del régimen de Petro. Hoy, esa noticia ya empieza a ser una realidad. Defensores de la patria, sigamos unidos, nuestro país nos necesita más que nunca”.

De igual manera, exfuncionarios del Gobierno nacional reaccionaron a la crisis diplomática entre los dos países, el excanciller Luis Gilberto Murillo aseguró que la situación fue mal manejada e instó a la administración a mantener los canales de comunicación activos.

“Sé que las tensiones entre gobiernos pueden surgir. Pero lo que no puede perderse nunca es la capacidad de mantener canales diplomáticos abiertos y una interlocución permanente, efectiva y discreta”, destacó.