Defensa de Álvaro Uribe pidió la absolución del expresidente tras señalar imprecisiones en el testimonio del paramilitar Carlos Enrique Vélez: “Un enredador y mentiroso”

Jaime Lombana Presenta Alegatos Finales En El Juicio Contra Álvaro Uribe

Este jueves 3 de julio de 2025 se dio continuidad al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.

En la audiencia, la defensa del exmandatario colombiano, a cargo del abogado Jaime Lombana, hizo la presentación de sus alegatos finales frente al proceso judicial que enfrenta el exjefe de Estado.

En su exposición, el jurista aseveró que han existido serias irregularidades jurídicas, como es el caso del escrito de acusación contra Uribe Vélez, al considerar que presenta vacíos, debilidades y profundas fisuras.

“En el escrito de acusación está claramente delimitado el nomen juris de las conductas y hay escenarios de cada uno de los episodios que ocupan esta audiencia que estuvieron referidos tanto en la imputación y la acusación (...) pero No la determinación, No la figura de la determinación y No la relación de conexidad causal del doctor Álvaro Uribe Vélez con la figura de la determinación y menos aún con la concreción final del hecho que, en pensar de la Fiscalía (equivocada por supuesto) materializa objetiva y subjetivamente los injustos típicos del soborno en la actuación y el fraude procesal”, aseveró el abogado.

Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presenta sus alegatos finales en el juicio contra el líder natural del Centro Democrático

A su vez, Lombana sostuvo que, durante el proceso, a su cliente (Álvaro Uribe) le fueron vulnerados el debido proceso y el derecho a la defensa.

De igual manera, el defensor del expresidente Uribe calificó como una ‘mentira’ las declaraciones ante la justicia del exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá.

“Todo es mentira, todo es falso, su señoría, todo lo de Pipintá es una invención. Es una construcción malévola y nociva. Aquí todos escuchamos lo sanguinario, lo inescrupuloso, frente a la vida de decenas y centenas de colombianos que ese grupo materializó en el deambular ilícito y valioso del paramilitarismo”, indicó.

Frente a la versión entregada por el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, el abogado defensor del expresidente Uribe aseguró que la Fiscalía no pudo comprobar que su defendido supiera sobre el dinero girado hacia el mismo personaje, así como la existencia de Eurídice Cortes.

“¿Cómo se puede entonces determinar el pago, en este caso, unos pagos absolutamente mínimos de gastos de transporte a la señora Eurídice Cortés? La Fiscalía no probó que los giros de esos viáticos estuviesen direccionados para distorsionar la verdad o para alterar declaraciones (...) En un audio enviado por Juan José Salazar a Eurídice Cortés Velasco, se escucha lo siguiente: “Nosotros le colaboramos con unos viáticos” tema que no tenía conocimiento el doctor Uribe Vélez (...) El Dr. Diego Cadena me llama y me cuenta sobre esa señora, me dice que hay un video que es muy importante, es decir el video ya se había producido”, afirmó.

En cuanto a la carta enviada por alias Víctor, radicada por la defensa de Uribe Vélez ante la Corte en 2017, Lombana señaló que no tuvo en ningún momento la intención de engañar a la justicia.

“¿Con un testigo como Carlos Enrique Vélez pretenden condenar al expresidente Uribe? (...) Los testimonios de Darley Guzmán, alias “Jopra”, y Eurídice Cortés, alias “Diana”, desnudan a Carlos Enrique Vélez como un enredador y mentiroso. ¿Cómo puede la Fiscalía pretender sustentar un caso tan grave en un testigo sin ninguna credibilidad? Vélez no resiste el más mínimo juicio de verdad”, explicó.

Víctimas del caso Uribe denuncian entrampamiento

Víctimas del caso Uribe denuncian entrampamiento

Ante las declaraciones del abogado Jaime Lombana, las víctimas en el caso del expresidente Álvaro Uribe cuestionaron las posturas del jurista en la audiencia.

En su cuenta de X, el senador Iván Cepeda calificó las declaraciones del abogado defensor del político colombiano como “un nuevo entrampamiento”.

“El abogado Jaime Lombana, siguiendo la conmovedora narración del “entrampamiento” iniciada por el abogado Granados, intenta desarrollar la siguiente historia: Cadena, el curtido abogado de jefes narcotraficantes en EEUU, no solo fue engañado por Monsalve y Deyanira Gómez, sino también por Carlos Enrique Vélez. Más exactamente fue extorsionado. Primero, le pidieron “ayudas humanitarias” -“detallitos”, como los llamaba la hermana de Vélez- y luego le pidieron sumas cada vez más cuantiosas”, dijo Cepeda en la red social.

El senador aseveró que la estrategia de la defensa de Uribe estaría desvirtuando el acervo probatorio contra el expresidente Uribe Vélez - crédito @IvanCepedaCast/X

Del mismo modo, el congresista del Pacto Histórico precisó que, de forma ingenua, “no le contó a Uribe que venía siendo extorsionado, quien a pesar del primer “entrampamiento” del que había sido víctima con su “abogado investigador” continuaba en la empresa proba de búsqueda de la verdad”.

Además, Iván Cepeda subrayó que los alegatos presentados por la defensa de Álvaro Uribe son una estrategia para, según él, desviar el acervo probatorio contra el expresidente. “Y con esta clase de fábulas pretende la defensa desvirtuar el acervo probatorio”, puntualizó.