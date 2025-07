Crimen del periodista Jaime Vásquez: abogado del presunto asesino denunció intimidaciones y rechazó audios que implican a reconocidos políticos

En los mensajes revelados por el periodista Daniel Coronell, Arias solicita ayuda para contactar a personas que, según él, le adeudan dinero por haber cometido el asesinato - crédito Indepaz

A través de un extenso video difundido en su cuenta de TikTok, Cristian Andrés Leal Contreras, abogado defensor de José Alejandro Arias Alejos —alias el Cojo, señalado como el autor material del asesinato del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez—, se pronunció tras la divulgación de un informe periodístico que vincula a altos funcionarios públicos con el crimen.

La declaración de Leal responde directamente a los audios presentados el 2 de julio por el periodista Daniel Coronell, emitido por W Radio, en los que Arias Alejos habría solicitado ayuda para contactar con presuntos responsables del homicidio, incluyendo al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y al contratista Julio César Casas.

“Puse en conocimiento de las autoridades competentes una cadena de intimidaciones y de coacciones provenientes de la persona que al parecer o que se ha identificado al parecer como Alejandro José Arias Alejos”, afirmó el abogado en su video. Según explicó, la información fue entregada a los canales institucionales, incluyendo al supervisor de su contrato con la Defensoría, al fiscal del caso, al juzgado competente y a un exprocurador de Cúcuta con quien sostiene una relación personal.

El defensor aseguró que los audios fueron entregados únicamente a las autoridades competentes, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el juzgado del caso - crédito TikTok

Leal fue enfático en aclarar que no ha hecho acusación alguna contra autoridades del orden local o departamental. “Debo ser enfático en que de mi parte no ha habido ningún señalamiento en contra de ningún miembro de la clase dirigente de la ciudad ni del departamento”, dijo, al tiempo que negó cualquier contacto con medios de comunicación. “Nunca he tenido contacto con el periodista Daniel Coronel ni le he suministrado a él copia de estos audios”.

Asimismo, explicó que su relación profesional con el alcalde Jorge Acevedo se inició después del asesinato de Vásquez, limitándose a procesos menores como la interposición de querellas. En ese sentido, rechazó los comentarios de quienes han insinuado una relación turbia por representar tanto al presunto sicario como al mandatario local.

“Esto, insisto, obedece a la contratación de mis servicios profesionales de manera posterior a ese evento”, dijo sobre su vínculo con el alcalde.

Sobre el crimen y los audios

Alias el Cojo negó ser responsable del asesinato del veedor de Cúcuta Jaime Vásquez - crédito Fiscalía

El caso ha generado una fuerte conmoción en la opinión pública desde que Daniel Coronell revelara los audios de Arias Alejos. En ellos, el presunto sicario solicita a su defensor que lo ayude a cobrar una supuesta deuda de 600 millones de pesos, correspondiente al pago pactado por el asesinato de Jaime Vásquez, ocurrido en una cafetería de Cúcuta en 2024.

En el material divulgado, Arias menciona al gobernador Villamizar, al alcalde Acevedo y al contratista Casas como responsables de no cumplir con el pago por el crimen. El hombre, de nacionalidad venezolana y presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, en Santander.

Denuncia por presiones e instrumentalización

Leal afirmó que fue víctima de intimidaciones por parte del hombre que dice llamarse José Alejandro Arias Alejos, quien está detenido como supuesto autor del homicidio de Vásquez - crédito Christian Leal - Defensas Penales/Facebook

Cristian Leal reiteró que su intervención ante las autoridades no representa una acusación formal, sino una alerta sobre presiones indebidas. “Fui víctima de estas intimidaciones por parte del señor Arias o de quien dice ser él quien pretendía instrumentalizarme en un propósito criminal como era el de ir a extorsionar o constreñir a miembros de la clase política”.

Subrayó que las afirmaciones del presunto sicario no tienen validez jurídica. “Estas son manifestaciones de oídas de referencia con ningún elemento de corroboración ni dentro ni fuera del proceso penal […] no se puede construir conocimiento fiable para sostener señalamientos en contra de ninguna persona”.

El abogado concluyó solicitando a la Unidad Nacional de Protección garantizar su seguridad y la de su familia. “Hoy mi integridad y la de mi familia se han puesto en riesgo”, afirmó, denunciando que el informe periodístico escaló la situación a un nivel que no había previsto.

“Haber puesto en conocimiento estos dichos de parte del señor José Alejandro Arias Alejo no equivale a que el defensor Cristian Andrés Leal Contreras está realizando señalamientos irresponsables en contra del señor gobernador y del señor alcalde de Cúcuta”, sentenció.

Autoridades rechazan vínculos con el asesinato

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, rechazó cualquier vínculo con el asesinato de Jaime Vásquez y afirmó que los señalamientos en su contra carecen de sustento - crédito Mario Caicedo/EFE

El gobernador William Villamizar emitió un comunicado oficial en el que negó cualquier relación con los hechos, calificando los señalamientos como “carentes de sustento”. “El contenido del mencionado reporte se basa, al parecer, en un audio de origen incierto, presuntamente grabado por un defensor público, en el cual se pretende implicarme en hechos que he rechazado y repudiado públicamente”, aseguró. Añadió que su gestión se ha caracterizado por la transparencia y el respeto por la legalidad.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, también se defendió de las implicaciones. En un video publicado en redes sociales expresó: “No existe vínculo alguno, directo o indirecto, entre mi labor como alcalde y estos hechos violentos que hoy afectan a la ciudad”.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, negó tener relación alguna con el crimen y aseguró que los audios revelados no tienen validez jurídica ni conexión con su gestión - crédito Colprensa

También mencionó que ha sido víctima de amenazas recientes y denunció ante la Fiscalía posibles atentados contra su familia. “Me alegra mucho que no le hayan pagado la plata que le ofrecieron para asesinar al señor Jaime Vásquez”, concluyó el mandatario.