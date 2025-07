Elizabeth Loaiza es criticada por seguir facturando en redes sociales en medio del luto por la muerte de su papá: así se defendió

Elizabeth Loaiza pidió comprensión por publicidad que comparte tras muerte de su papá - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Tras la dolorosa pérdida de su padre, la modelo, empresaria e influencer Elizabeth Loaiza aclaró en redes sociales por qué ha seguido compartiendo contenido publicitario en medio de su duelo.

A través de varios videos publicados en sus historias en Instagram, la también exreina respondió con serenidad a quienes la han cuestionado tanto a ella como a su hija, Sofía, por continuar con sus compromisos laborales como si no les afectara la situación que ocurrió con su papá y abuelo, según indican los comentarios en las redes sociales.

“Quiero agradecerles muchísimo por estar pendiente por todas las oraciones que hicieron por mi papá, por mí, por todos esos mensajes tan divinos. He intentado leerlos todos”, comenzó diciendo Loaiza visiblemente afectada. Luego, aseguró que aún no logra asimilar la pérdida de su padre: “Yo todavía estoy como en shock, como que uno no lo asimila, no lo cree. Todavía no me he resignado”.

Sin embargo, la mujer aprovechó el espacio para hacer una fuerte defensa de su decisión de mantener sus publicaciones comerciales activas y explicó que algunos de los contenidos programados forman parte de contratos adquiridos con anticipación y que, aunque ha tratado de tomar un tiempo para sobrellevar su dolor, también hay responsabilidades profesionales que no puede simplemente dejar de cumplir.

“He esperado algunos días porque de verdad que no me daba la cabeza. Hoy estoy sacando fuerzas, no sé de dónde, pero quería explicarles. Debo publicar unas cosas y son compromisos que uno adquiere desde antes. Tengo contratos con empresas, con diseñadores, y debo seguir con todo”, detalló la modelo.

Loaiza también contó que muchas marcas fueron comprensivas y le permitieron aplazar entregas durante el tiempo en que su padre estuvo hospitalizado, pero hubo otros compromisos que no pudo posponer más y le tocó continuar con su rutina profesional a pesar de las circunstancias.

“Me dieron mucha espera estos días, mientras mi papá estuvo en la clínica, en coma, durante el traslado… cosas que todavía no he contado a fondo”, agregó, dejando entrever que pronto compartirá más detalles de lo que vivió durante ese difícil proceso.

Además de defenderse a sí misma, Elizabeth salió en defensa de su hija, Sofía, la cual también ha sido blanco de críticas por seguir publicando contenido publicitario en sus redes sociales y se ha pronunciado poco por la pérdida de su abuelo.

La modelo pidió empatía hacia la joven, asegurando que ella también tiene compromisos laborales y una relación distinta con su abuelo.

“Sofi la han atacado porque ha puesto publicidad, pero son contratos que uno debe cumplir sí o sí. Cuando ella era chiquita, mi papá compartió con ella hasta más o menos los dos años. Después, se vieron muy pocas veces, tal vez diez. Obvio le duele, pero no se le puede exigir un duelo que no es igual al mío”, explicó.

Con tono pausado, pero firme, Loaiza también expresó su gratitud por las muestras de cariño que ha recibido durante los últimos días, reconociendo que la fe y el apoyo de sus seguidores le han dado fuerzas para continuar.

“Creo en Dios, creí en los milagros y todavía sigo creyendo. Gracias por la fe que me ayudaron a tener”, dijo emocionada.

Finalmente, pidió respeto por su familia en medio del proceso de duelo: “Les ruego que en un momento de tanto dolor para nosotros no se le vayan encima a nadie de mi familia. Eso también me hace sentir mal a mí”.

Elizabeth Loaiza enfrenta ahora no solo el dolor por la pérdida de su padre, sino también el escrutinio público que muchas veces recae sobre figuras públicas que, pese a su dolor personal, deben seguir trabajando en un mundo donde las redes sociales y la exposición constante no dan tregua.