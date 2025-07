Yeri Mua respondió a las amenazas de Yina Calderón de divulgar videos íntimos: “Si los tienes, manoséate con ellos. En México eso es ilegal”

La mexicana criticó la manera en la que la colombiana actúa - crédito @letengoelchisme/IG

A finales de junio de 2025, la influenciadora mexicana Yeri Mua, que actualmente sostiene una relación con Sai, cantante emergente colombiano e hijo del actor Diego Trujilo, se refirió a los comentarios que hizo Yina Calderón sobre el noviazgo entre ambos famosos. De acuerdo con la DJ, el joven se estaría “colgando” de la fama y reconocimiento de la creadora de contenido.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la mexicana se pronunció para decir lo siguiente: “El sonido de la morra más hipócrita del mundo. ¿Amiga qué? Como si no me hubiera tirado desde hace años. Desde hace mucho me cae mal”, manifestó Yeri Mua, evidenciando que la tensión entre ambas no es reciente.

Yerimua contestó a comentarios de Yina Calderón sobre su noviazgo con Sai - crédito @yerimua/IG

Después de esto, Calderón se pronunció nuevamente en la red social, afirmando que tenía una serie de videos íntimos de la influenciadora y pareja de Sai. Esto provocó la ira de Yeri Mua, quien una vez más, en una transmisión en vivo, se fue lanza en ristre contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Inicialmente, aseguró que no demandaría “a la morra con corte de machorra”, argumentando que ese tipo de situaciones son ilegales en su natal México, donde reside, porque “no tengo tiempo para andar demandando a pendejas”. Después de esto, criticó el hecho de que se utilicen este tipo de amenazas para infundir miedo entre quienes se oponen a su comportamiento.

Yina Calderón aseguró que tiene un video íntimo de Yeri Mua y la mexicana le respondió - crédito @yinacalderontv/IG

“Si ella acostumbra a hacer eso, pues que lo haga, pero conmigo no. O sea, esas mamadas qué wey, eso es de gente corriente, naca, arrastrada… Como que esa es tu manera de defenderte, entonces órale, ese es tu modo, pues hazlo mamacita, si te gusta actuar así como cochinito, salvaje, adelante… Yo no soy así”, expuso inicialmente en el video.

Por otro lado, en medio de la respuesta que entregó Yeri a Yina, le recordó el vídeo íntimo que se viralizó de la DJ en un balcón sosteniendo relaciones sexuales con su expareja: “Es más, tus videos íntimos ya están afuera. Mira, tienes un video en el balcón nomás porque tú tienes un video jugando en el balcón. Ya me quieres andar a mí exhibiendo, Pero, pues no mija, no, yo no soy así y ni te voy a dar ni me manden. Guácala, qué asco. Yo no le quiero dar viendo la chocha”.

Yerimua y Sai contestan a Yina Calderón con contundente foto - crédito @yerimua/IG

En estas mismas declaraciones, la influencer mexicana mencionó su cuenta de OnlyFans y le dijo que no necesitaba de ese tipo de acciones para volverse famosa “yo no hago contenido explícito ni me gusta, cuando lo haga, les aviso; yo no tengo que esconderle nada a nadie. Y ¿Tienes videos íntimos míos? Pues manoseate con ellos, disfrútalos, mana. O sea, ¿para qué los tienes según tú? No creo que los tengas porque yo no tengo ningún video íntimo allá afuera que yo haya filtrado. A lo mejor algún exnovio, porque yo no me voy a hacer la santa, pero no habría coherencia en por qué tú tendrías un video íntimo mío”, concluyó la joven.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos celebraron la reacción de la mexicana al darle esa respuesta a la colombiana, pues en repetidas ocasiones a amenazado a otros creadores de contenido con la misma dinámica: “Pues muy parada la Yeri Mua, porque aquí a más de uno les ha hecho la misma amenaza y nadie hace nada”; “creo que las leyes colombianas deberían ser más duras a este tipo de situaciones”; “en México es ilegal gracias a la ley Olímpia que impide este tipo de amenazas”, entre otras.