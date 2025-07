‘Walter Mendoza’ hizo fuerte advertencia por estancamiento del proceso de paz con disidencias de las Farc: “Hay que prepararse para otros 50 años de guerra”

Al cumplirse un año de diálogos de paz, ‘Walter Mendoza’, líder de las disidencias de las Farc, advirtió que sin apoyo al proceso, Colombia podría enfrentar medio siglo más de guerra - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Se cumple un año desde que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, dio inicio al proceso de diálogos de paz con las disidencias del las Farc y, según informan representantes de los grupos armados, las cosas no van por buen camino.

De hecho, en la mañana del martes 1 de julio, José Vicente Lesmes, conocido como ‘Walter Mendoza’, jefe de la delegación de las disidencias de las Farc reunidas en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, hizo una dura advertencia en caso de que no prosperen los diálogos.

En medio de una entrevista concedida a Blu Radio, el jefe negociador de las disidencias aseguró que Colombia afrontaría décadas de violencia, además de miles de muertos, si fracasa el respaldo al proceso de paz.

“Colombia puede estar segura de que, si no apoyan la paz, hay que prepararse para otros 50 años de guerra y otros 200 mil muertos. Así de sencillo”, señaló alias Walter Mendoza.

El líder insurgente destacó la necesidad de implementar instrumentos jurídicos eficaces para restaurar la confianza en el Estado. Incluso, Mendoza insistió en que el proyecto de ley que el Ejecutivo presentará al Congreso debe prever mecanismos sólidos enfocados en la reconciliación y la legitimidad institucional.

Desde la región selvática del Pacífico, en el departamento de Nariño, Mendoza evaluó los progresos del proceso de paz y planteó las expectativas de su grupo respecto a la negociación con el Gobierno central.

El representante de las disidencias recalcó que la disposición al diálogo se mantiene firme, aunque aclaró que su organización no contempla la rendición ni la entrega de armas sin garantías. “Aquí nadie se va a someter, nadie va a entregar un fusil a cambio de nada, eso se lo hemos dejado claro a la Comisión de Paz del Gobierno”, aseguró Mendoza al medio radial.

Mendoza argumentó que la mesa de diálogo enfrenta serias dificultades atribuibles a la falta de financiamiento y a problemas de gestión dentro del Ejecutivo.

Criticó a la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, señalando su desconocimiento de la realidad territorial y describió como “inoperantes” a varios funcionarios cercanos al presidente Petro. A juicio de Mendoza, la ausencia de recursos y la inacción de algunos responsables han obstaculizado los acuerdos y limitado los avances en el proceso.

“El Gobierno tiene funcionarios inoperantes. Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, no tiene conocimiento de lo que está pasando en las regiones. Y cuando un funcionario no conoce cuál es su papel, esto no funciona para nada. De eso está rodeado el presidente Petro”, señaló el jefe negociador de las disidencias de Farc

El jefe insurgente detalló que, tras un año de la instalación oficial de la mesa de diálogo, el escenario actual dista mucho de ser el ideal. Comparó la situación con un largo y complicado embarazo, pues el proceso parece estancado y a la espera de soluciones viables; según sus palabras, corresponde al pueblo colombiano forjar de manera autónoma sus modelos de paz.

“Estamos como las embarazadas, esperando. Es un parto difícil, pero nosotros siempre hemos dicho que el pueblo debe construir sus propios modelos de paz”, señaló al medio radial.

En lo concerniente al futuro inmediato de la negociación, Mendoza expresó estar comprometido en alcanzar al menos un acuerdo mínimo y concretar un plan piloto, aunque lamentó la ausencia de presupuesto. “Sin plata no hay plan piloto, sin plata no hay proceso de paz y sin plata no hay transformaciones”, enfatizó a Blu Radio.

Respecto al nombramiento de Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia, Mendoza se mostró cauto, valorando el anuncio de una posible suspensión de las extradiciones si los jefes armados se comprometen con la paz, aunque advirtió que su implementación depende de la ejecución real de la política, no solo de buenos anuncios.

Para Mendoza y sus compañeros, la legislación que el Gobierno presentará como marco jurídico de paz debe crearse específicamente para Colombia y enfocarse en una amnistía general que abarque la mayor cantidad de casos, ya que consideran que la vía del sometimiento judicial está superada.

Sobre la posibilidad de que una medida de indulto intensifique la polarización nacional, Mendoza reflexionó que el debate y la confrontación son inherentes al diálogo social y que los cambios democráticos han costado sangre y muchas vidas, ya que representan un alto sacrificio.