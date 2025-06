Hermana de Miguel Uribe contó cómo han sido sus días al lado del senador en la UCI: “Verlo es muy doloroso”

La hermana de Miguel Uribe contó cómo ha cambiado su vida desde el atentado del senador - crédito @mcarolinahoyost/Instagram y X

Mientras el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa luchando por su vida después del atentado del 7 de junio en el que recibió tres disparos, dos de ellos en su cabeza, la familia Turbay, reconocida en la vida política y social del país, atraviesa momentos de angustia y reflexión.

De hecho, la violencia que ha marcado el devenir nacional volvió a interrumpir la vida de este núcleo, reabriendo heridas profundas causadas por tragedias anteriores.

En una conversación con el programa Mis Preguntas, dirigido por Roberto Pombo, María Carolina Hoyos Turbay, hermana del político, ofreció un amplio testimonio sobre el atentado, su vínculo personal e histórico con Miguel, y el peso de la memoria familiar en el contexto de la guerra en Colombia.

Durante la entrevista, María Carolina Hoyos habló sobre las raíces más tempranas de su relación con Miguel, recordando el momento en que su madre le anunció el embarazo. Tenía 14 años y transformó sus juegos infantiles en cuidado y dedicación al que sería su hermano menor, a quien desde muy pequeño reconoció como un niño adelantado y perfeccionista, fascinado por actividades artísticas como la pintura y el piano, según informó el medio.

La tragedia del asesinato de su madre, Dina Turbay, marcó la vida de ambos. Hoyos relató que la separación forzosa de los hermanos, impuesta tras el asesinato y dada su condición de hijos de padres distintos, significó una doble pérdida:

“No solo perdí a mi mamá, sino que también perdí a mi hermano”, señaló Hoyos. Además, la figura de su abuela, Nydia Quintero, resultó entonces esencial, al impedir que se rompiera el lazo entre ellos e insistir en mantener la familia unida en medio de la adversidad.

En sus recuerdos, Hoyos destacó la lucha de su abuela por conseguir la liberación de Dina Turbay, incluso ofreciendo canjear su vida por la de su hija. En la etapa actual, describió a su abuela como una presencia silenciosa, pero firme, que el día del atentado sugirió colocarle un pañuelo blanco a Miguel en la cabeza, reflejando su fe y preocupación constante por los suyos.

El atentado ocurrió mientras María Carolina Hoyos concluía el Camino de Santiago en Europa. Detalló que, debido a la diferencia horaria, recibió la noticia en la madrugada, inicialmente creyendo que se trataba de una información antigua sobre el asesinato de su madre.

Pocos minutos después, entendió la dimensión del ataque vivido entonces por Miguel en Bogotá, lo que cambió por completo el curso de su viaje y de su vida en esos días.

En la conversación con Mis Preguntas, Hoyos insistió en que solo baraja la posibilidad del milagro para la recuperación de su hermano, convencida por lo que ha escuchado de casos similares y por las palabras del neurocirujano Fernando Hakim.

“El 98% de las personas que tienen una lesión como la que tuvo mi hermano mueren, es decir, nosotros estamos en el 2%, eso es parte de nuestro milagro”, señaló.

“Lógicamente verlo es muy doloroso, ver a una persona que uno quiere tanto, que es como su hijo, en una cama, en coma, lleno de aparatos, es muy doloroso, pero he leído tantos casos de milagros que estoy más que esperanzada y convencida que en este caso de Miguel va a haber un milagro o ya se está dando”, añadió Hoyos.

Explicó que, en este momento, su único rol es el de hermana y madre, canalizando su energía en acompañar y sostener a Miguel, evitando especulaciones políticas en torno al hecho.

“Hoy mi universo es Miguel, no me he detenido a analizarlo políticamente, mi rol es como hermana, como mamá. Yo estoy representando a mi mamá en esto y mi único análisis es que Miguel es papá, esposo, hijo, hermano y esperamos que él pueda volver a estar dentro entre nosotros, oírlo hablar, cantar, él es un ser humano fantástico, eso es lo que estoy esperando, ese es mi análisis y de ahí no me voy a mover”, señaló al programa de Caracol Radio.

La experiencia de la violencia –y el peso de la larga búsqueda por la paz en Colombia– fueron también temas centrales en el testimonio de Hoyos. Según transmitió el medio, afirmó que Colombia merece vivir en paz, remarcando que lo sucedido con su hermano debe entenderse fuera de todo interés partidista.

Hizo hincapié en la trayectoria familiar de apoyo a la reconciliación y la paz a lo largo de cinco décadas, impulsada en parte por la labor de su abuela en organizaciones humanitarias, y sostuvo que la violencia no puede seguir fragmentando a las familias colombianas.

A nivel personal, tras el atentado, Hoyos reconoció haberse sentido invulnerable al dolor, creyendo que los sufrimientos previos la harían inmune a nuevas tragedias, pero la realidad la llevó a reconsiderar esa percepción. Pese a todo, reafirmó su fe en la posibilidad de la paz y la necesidad de que todos los ciudadanos participen activamente en su construcción: “Todos tenemos que apostar por la paz, pero Colombia merece vivir en paz”.

Respecto al futuro político de Miguel Uribe Turbay, María Carolina Hoyos indicó en Mis Preguntas que su deseo principal es la recuperación integral de su hermano y que lo seguirá apoyando en los caminos que escoja para alcanzar su felicidad, cualquiera que estos sean tras la recuperación.