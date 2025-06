David Luna denunció que no pudo recoger firmas en la plaza de Rionegro, Antioquia: “Dónde se pueden recoger firmas”

Declaraciones de David Luna, exsenador de la República por Cambio Radical y candidato presidencial - crédito @lunadavid/X

El exsenador y aspirante presidencial David Luna denunció que fue impedido de recoger firmas en la plaza principal del municipio de Rionegro, Antioquia, tras ser abordado por un funcionario local que le informó que no contaba con la autorización necesaria para realizar actividades políticas en ese espacio.

“Estoy en la plaza principal del municipio de Rionegro en Antioquia y me acabo de encontrar con un funcionario que me abordó y se presentó como miembro de la Secretaría de Espacio Público del municipio. Miren lo que me dijo”, afirmó Luna en un video divulgado en la red social X.

Según se escucha en el registro compartido, el funcionario explicó que este tipo de actividades requiere un permiso previo expedido por la administración municipal. “Si ustedes lo van a hacer, pueden solicitar el permiso. Pero llegar y hacer la actividad así, sin el debido permiso, no se puede”, indicó.

Tras recibir la notificación, Luna se retiró del lugar, pero expresó su desacuerdo con la medida. “Entiendo perfectamente. No sabía que se debía pedir permiso para usar el espacio público y ejercer el derecho a elegir y ser elegido, pero lo respeto, por supuesto”, afirmó.

David Luna explicó lo sucedido en Rionegro, Antioquia, a través de su cuenta de X - crédito @lunadavid/X

El precandidato cuestionó las condiciones para desarrollar labores proselitistas en espacios abiertos, al considerar que restringen el contacto directo con la ciudadanía. “Si no es en el espacio público dónde se pueden recoger firmas en todos los municipios del país, ¿entonces dónde? Lo que estamos haciendo aquí es precisamente defender la democracia, dialogando con los ciudadanos”, dijo.

Este episodio se suma a otras denuncias hechas por Luna en semanas recientes. El excongresista ha señalado presiones y situaciones que, a su juicio, buscan limitar el avance de su candidatura, entre ellas, el ingreso irregular a una de sus sedes de campaña, donde, según afirmó, desconocidos habrían intentado acceder a información de carácter electoral.

David Luna cuestionó las condiciones para desarrollar labores proselitistas en espacios abiertos - crédito @Asobancaria/X

Denuncia de David Luna

David Luna, exsenador y aspirante presidencial, denunció públicamente un robo ocurrido en su sede de campaña, donde desconocidos vulneraron los sistemas de seguridad y sustrajeron un computador personal. Según afirmó, el hecho no es aislado y forma parte de una serie de incidentes que ha reportado en reiteradas ocasiones.

El político advirtió que los sucesos representan una amenaza grave, urgente e irreparable, y por ello llevó la denuncia no solo ante las autoridades nacionales sino también ante organismos internacionales. Expresó que nunca antes, en casi tres décadas de vida pública, había percibido tal nivel de dificultad para hacer política.

Luna enumeró al menos 19 incidentes relacionados con su seguridad, incluida la falta de respuesta efectiva a sus solicitudes para reforzar su esquema de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En 2022, pidió que se integrara una persona de confianza a su esquema, sin una respuesta oportuna. En 2023 denunció ante la Fiscalía y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) presuntas interceptaciones, sin avances en las investigaciones.

David Luna aseguró que la UNP ordenó el desmonte progresivo de su esquema de seguridad - crédito UNP

También reveló que tras insistir ante la DNI y realizar un debate de control político, la Policía Nacional emitió un informe recomendando reforzar su protección. Sin embargo, en diciembre de 2023 y noviembre de 2024 sufrió robos con intimidación en su domicilio y en la vivienda de una colaboradora, sin resultados concretos en las pesquisas.

Ante la falta de respuestas, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), aunque inició su campaña en 2025 sin un esquema de seguridad adecuado. Según denunció, la UNP reconoció apenas un esquema básico por su condición de exsenador, ignorando su precandidatura y el contexto de riesgo creciente.

“Todos estos hechos, sumados a las amenazas sistemáticas que he recibido, configuran una situación de hostigamiento prolongado, documentado y judicializado. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido insuficientes, fragmentadas o, en muchos casos, inexistentes”, expresó el aspirante a la Presidencia.