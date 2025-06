Yesenia Valencia habló de y su paso por ‘MasterChef’ y reaccionó a las palabras de Violeta Bergonzi: “Renunciar también es un acto de valentía”

La actriz hizo énfasis en la presión social de ser siempre la mejor y en el impacto que esto tiene sobre la salud mental - crédito cortesía Canal RCN

La salida de Yesenia Valencia de MasterChef Celebrity Colombia puso sobre la mesa un debate necesario: la presión por el éxito, la cultura de la competencia y su efecto en la salud mental de quienes viven expuestos al escrutinio público.

En entrevista con Infobae Colombia, la actriz reconoció que abandonar el popular reality fue una decisión tomada desde la honestidad y el autocuidado, para visibilizar el derecho a poner límites cuando la felicidad y el bienestar emocional están en riesgo.

Desde su ingreso al programa, Valencia notó que el reto era doble: “En MasterChef hay que saber cocinar muy bien y saber hacer alianzas políticas. Yo soy muy mala para las dos, ni para una ni para la otra.” A esta constatación se sumó el ambiente de exigencia y competencia, un rasgo que la ha acompañado gran parte de su vida. “Yo quería ser la mejor del colegio, la mejor en todo, porque estamos bajo una cultura en la que todo el tiempo te presiona. Es una metodología de aprendizaje muy dañina que genera miedo al fracaso y a las renuncias”, comentó para Infobae.

Valencia advirtió sobre los riesgos de anteponer el éxito y la competencia a la felicidad y el equilibrio emocional dijo a Infobae - crédito cortesía Canal RCN

La presión de no defraudar a los demás se acentuó desde el inicio, cuando tanto la producción como el público ponían sobre ella el peso de “ser la mejor” y “ganar”. Ese ambiente afectó su salud emocional y física. “El agotamiento físico, mental y emocional estaba llegando a un límite. Era demasiado complicado seguir asumiendo esa responsabilidad”, relató Valencia a Infobae Colombia. Relató que dormía apenas tres horas, ya que necesitaba estudiar cocina fuera de cámaras para nivelarse con sus compañeros y, al mismo tiempo, había dejado de lado su empresa y el festival de cine que dirige, que involucra a más de 150.000 jóvenes.

La actriz se preguntó si realmente valía la pena sacrificar proyectos y pasiones importantes por seguir en el reality. “Me pregunté si valía la pena sacrificar otras responsabilidades y pasiones por seguir en el reality. Un reality te consume completamente”, aseguró. Además, la dificultad aumentaba al tratarse de un programa en el que un error puede afectar el desempeño y trayectoria de otros compañeros: “Cuando eso ya repercute sobre los sueños de otras personas, se vuelve muy complicado. Es un trabajo más en equipo que individual. No va a ser fácil para mí cometer errores culinarios que impliquen que otros compañeros sufran y tengan una responsabilidad encima de mí”.

La exposición pública tras una renuncia multiplicó la carga emocional: “Una renuncia de este calibre es ante todo Colombia, sabes que te vas a enfrentar al escarnio público, porque los realities son el circo romano, los realities te meten ahí para que te coman los leones, y los leones son todo Colombia”. Más allá de la inmediatez de las redes sociales, Valencia resolvió protegerse: “Ni el triunfo ni la derrota deben turbar mi serenidad, porque para mí son impostores. No he visto nada, no he visto nada de comentarios ni los voy a ver realmente, no es donde yo quiero dedicar mi tiempo”.

La actriz habló de su salida del programa y las reacciones del público en redes sociales - crédito LAURA ACUÑA/YouTube

Yesenia reaccionó a las palabras que le dijo Violeta Bergonzi

En el capítulo en el que se pudo ver la renuncia de Yesenia, uno de los momentos que generó más tensión fue en el que Violeta se mostró en desacuerdo con la decisión que estaba tomando la actriz, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

En medio de la entrevista con Infobe Colombia, Yesenia Valencia se refirió a la reacción de Violeta tras su decisión de abandonar MasterChef, señalando que entendía su postura y el debate que generó. “Cuando a mí Violetta me dijo lo que me dijo, yo no lo vi mal, yo la miré y dije: Ok”, expresó la actriz sobre el momento en que su compañera opinó que la decisión de retirarse debía pasar por los jurados y no por la propia Yesenia.

Respecto a la controversia, Valencia reflexionó: “Es por la forma de ser de ‘Viole’ que es contundente en sus apreciaciones. Ella afirmaba que yo no debía tomar esa decisión y que era una decisión que debían tomar los jurados. Discutible, porque precisamente eso es lo que hace que muchas personas no puedan soportar muchas cosas, porque creemos que esa decisión no la puedo tomar yo”.

La actriz aseguró que no está dispuesta a negociar sus decisiones propias - crédito Infobae Colombia

Para la actriz, lo fundamental es respetar las decisiones ajenas y guardar silencio ante los procesos personales de los demás: “Cuando alguien está tomando una decisión tan importante, todos debemos hacer silencio. Hay que hacer silencio y respetar las decisiones que toman las personas”.

A pesar de evitar el torbellino digital, Valencia respeta la opinión de la audiencia: “La gente tiene derecho a escribir las cosas positivas y tiene derecho a escribir las cosas negativas. Si tú escribes un comentario agrediendo o insultando a otro, el problema siempre será tuyo. Eso está hablando es de ti, eso no está hablando de mí”.

Su experiencia la llevó a reflexionar sobre el mandato social de no renunciar, especialmente en el caso de las mujeres. “Renunciar es terrible. Perder es terrible. Fracasar es terrible. Por eso ves muchas mujeres que aguantan situaciones muy difíciles por miedo a renunciar. Donde no eres feliz, tienes derecho a irte. No se trata de ser mejor ni de ganar, se trata de ser felices. Por lo que sí hay que luchar en la vida es por tu felicidad”, dijo Yesenia a Infobae Colombia.

En el plano personal y profesional, Valencia se siente convencida de su decisión y centrada en sus verdaderas pasiones, como el festival de cine hecho con celulares, un proyecto que le permite conectar con nuevos talentos y jóvenes creativos. “Ese es mi proyecto de vida, estoy súper enfocada en eso”, señaló.

La actriz confesó que el programa la ayudó a priorizar su salud mental - crédito @yeseniavalenciaactriz/ Instagram

Para quienes consideran entrar a un reality, advierte: “Si tu objetivo es ser famoso o ganar dinero, piensa bien antes de entrar a un reality. Yo solo quería aprender a cocinar, pero ese costo fue demasiado alto dentro de ese reality para las personas con las que yo estaba conviviendo”.

Yesenia Valencia concluye que hace mucho tiempo dejó atrás la necesidad de ser la mejor. Ahora, su prioridad es la tranquilidad y el bienestar: “Hace mucho tiempo renuncié a ser la mejor, ahora solo quiero estar bien”, confesó a este medio.

Su testimonio, compartido con Infobae Colombia, invita a repensar el costo humano de la exposición y la competencia, y a poner la salud mental en primer plano, superando prejuicios y mandatos sociales sobre el éxito y el fracaso.