Arte y cine dialogan en la nueva muestra de Sair García en el Museo de Arte Moderno de Bogotá

La exposición individual “Secuencias. La imagen-montaje” del artista colombiano Sair García, representado por Duque Arango Galería, se realiza actualmente en la Sala Sonia y Carlos Haime (Nivel -1) del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), bajo la curaduría de Eugenio Viola y Juaniko Moreno.

Esta muestra, que permanecerá disponible hasta el 5 de octubre de 2025, marca la primera exposición institucional de Sair García y reúne un conjunto de obras inéditas concebidas especialmente para el MAMBO, explorando la noción de la imagen-montaje en el cruce entre cine, pintura y memoria visual.

Sair García, nacido en Barrancabermeja en 1975, ha construido una trayectoria artística que dialoga con la historia, la memoria y los desplazamientos. En esta ocasión, el MAMBO, uno de los espacios más emblemáticos para el arte contemporáneo en Colombia, acoge una propuesta que invita a una lectura crítica sobre cómo se construyen las narrativas emocionales y colectivas a través del montaje y la recomposición de imágenes.

La exposición se articula en torno a la teoría de la “imagen-montaje” de Georges Didi-Huberman, quien sostiene que el montaje es un gesto político y nunca neutral. García, inspirado por este enfoque, propone un ensayo visual guiado por el lenguaje cinematográfico del cineasta griego Theodoros Angelopoulos, conocido por su estilo contemplativo y el uso de planos secuencia.

Uno de los núcleos centrales de la exposición es la serie Arqueología del Oficio, donde Sair García se inspira en fotogramas de Angelopoulos para construir una narrativa íntima sobre la diáspora y el desarraigo. Esta serie aborda los ecos de las migraciones forzadas, conectando los desplazamientos globales con las experiencias vividas en Colombia. García interpreta estas imágenes como una forma de arqueología emocional: fragmentos que, al reorganizarse, permiten reconstituir la experiencia humana del éxodo. Las escenas representadas, aunque remiten a contextos geográficos distintos, transmiten un mensaje universal.

El artista encuentra paralelismos entre los flujos migratorios del sudeste europeo y los desplazamientos forzados que han marcado el tejido social colombiano. Las obras se centran en la incertidumbre, la pérdida del hogar y la necesidad de recomenzar, elementos que atraviesan todas las historias de migración.

La muestra se articula en torno a Trilogía: El prado en llanto (2004), la primera parte del proyecto fílmico de Angelopoulos. Esta historia familiar, situada en el contexto de la historia contemporánea griega, es reinterpretada desde la pintura, el stop-motion y dispositivos de animación pre-cinematográficos. García convierte dos secuencias de la película en dos series pictóricas y otras tantas animaciones stop-motion, devolviendo estos fragmentos al lenguaje cinematográfico original, pero con las huellas del gesto manual. Esta inversión reflexiva sobre el proceso conecta pintura y cine como medios complementarios.

En entrevista con la periodista María Jimena Delgado, del diario El Tiempo, Sair García explica: “Lo que busco con la muestra es establecer un paralelo entre lo que mostraba Angelopoulos en su película del 2004, ambientada en la Grecia de 1933 —cuando el país entra a participar en la Segunda Guerra Mundial—, y lo que estamos viviendo hoy. En ese entonces comenzaron fenómenos sociopolíticos muy complejos: el Estado reclutaba jóvenes, y otros, que no querían hacer parte de ese sistema, terminaban yéndose a las guerrillas. Eso mismo, de alguna manera, sigue ocurriendo hoy. Lo que me parece más particular es que, estando a punto de cumplirse cien años de esos hechos, las situaciones se repiten. Cambian los protagonistas y los escenarios, pero la historia se recicla. Lo que hago en esta exposición es tomar escenas puntuales de esa película y transformarlas en pintura. Altero los frames, los actualizo, los vuelvo más contemporáneos. Así quiero mostrar lo cíclico de la historia y cómo los sucesos, con sus variaciones, siguen marcándonos”.

La exposición propone una experiencia inmersiva donde la pintura y el cine se funden en una coreografía visual que interpela la relación del espectador con la historia, la percepción y la memoria. El manejo técnico y conceptual de García se traduce en obras que funcionan como fotogramas detenidos, cargados de tensión emocional, silencio y sugestión. El artista opta por una representación sutil, evitando el drama explícito o las cifras, y comunica sensaciones a través del color, la composición y la expresión corporal de sus personajes. La belleza visual actúa como velo, amplificando la potencia emocional de la obra.

Entre las piezas recomendadas por el propio artista destaca El ritual, una escena en la que las madres, en la década de 1930 —cuando empieza la guerra y los jóvenes son reclutados—, realizan una ceremonia poderosa alrededor del fuego, girando en sentido contrario a las manecillas del reloj como una manera de pedir que el tiempo se devuelva.

La muestra se inscribe en una línea curatorial que busca poner en diálogo el arte colombiano con temas de relevancia global, ofreciendo al espectador una experiencia de contemplación pausada, en sintonía con la arquitectura del museo y el ritmo narrativo de las obras. García no propone respuestas, sino preguntas sobre la reconstrucción de la identidad en medio del movimiento, lo que se conserva cuando todo se ha dejado atrás y cómo el arte puede dar testimonio sin recurrir al ruido.