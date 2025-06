Karina García y Altafulla reaccionaron a las críticas sobre su relación y así defendieron: “No se tomen todo tan personal”

Karina García y Altafulla defendieron su relación - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La relación entre Karina García y Andrés Altafulla ha vuelto a ser tema de conversación en las redes sociales, luego de que varios internautas cuestionaran la forma en la que se tratan públicamente.

Desde su paso por La casa de los famosos Colombia la pareja ha estado en el foco mediático. Y aunque en muchas ocasiones han preferido ignorar los comentarios negativos, esta vez decidieron hablar abiertamente sobre las críticas que han recibido en varias oportunidades por parte de los seguidores.

A través de una transmisión en vivo, Karina García defendió su relación y explicó que no se trata de un tipo de maltrato, ni que no tengan respeto o cariño mutuo, sino que muchas de las frases o actitudes que usan entre los dos y que han generado polémica hacen parte del estilo de humor que comparten como pareja.

“Andrés y yo tenemos un humor muy diferente y una manera de tratarnos. Por favor, no se tomen todo tan a pecho, tan personal. Vi muchas publicaciones donde juzgaban cosas que para nosotros son normales. Hay mucha gente que se confunde”, aclaró la influenciadora y modelo paisa.

El cantante barranquillero, por su parte, se pronunció, dejando claro que las críticas no le afectan y que está tranquilo con su relación y lo que pasa entre ellos dos.

“Al que no le guste es porque está viendo cosas que no son. Pueden decir qué está bien o qué está mal y me tiene sin cuidado (...) nosotros estamos súper bien”, afirmó Altafulla.

Según él, los comentarios negativos son innecesarios y no deberían desviar la atención de quienes realmente disfrutan su contenido.

Ambos aseguraron que siguen fortaleciendo su relación, construida desde la confianza y la complicidad, y que continuarán compartiendo momentos juntos con sus seguidores de manera real, pues no está en sus planes fingir una actitud o trato que realmente no tienen para agradarles a todas las personas.

Mientras tanto, cada uno sigue enfocado en sus respectivos proyectos profesionales, buscando ampliar su impacto tanto en la música como en el contenido digital.

Aunque las críticas en redes sociales parecen no cesar, Karina y Altafulla reiteraron que están felices con su noviazgo y que seguirán siendo auténticos en su forma de relacionarse, sin importar las opiniones externas, a pesar de que no se han podido poner de acuerdo con la etiqueta ni una fecha al respecto.

Si bien las celebridades siguen firmes en su amorío, e incluso contaron que: “Ya nos decimos te amo”, sus seguidores quieren saber si formalizaron su noviazgo o si, por el contrario, sostienen una relación no formal, pero esa duda generó discordia entre ellos y lo comentaron en un en vivo en TikTok.

“La gente está preguntando que si somos novios. Que cumplimos dos meses. Dime”, empezó diciendo Karina, mientras Altafulla respondía: “Háblame claro tú mi amor. O somos culitos, mejor decimos que somos culitos o qué quieres tú, dime ya para saber también porque no entiendo. Ey, o sea marica. Es una cosa que yo he venido conversando con Kari y me ha dicho que todavía no está preparada, o sea como que tiempo al tiempo”.

En ese momento tuvieron un pequeño rifirafe en el que cada uno se puso en su posición de que sí estaban juntos, pero que no le habían pedido el ser su novia oficialmente a Karina, así que la modelo terminó la conversación asegurando que estaba afectada y con ganas de llorar.

De todas formas quedaron pendientes de que Altafulla haga la acción de una manera romántica y como a ella le gustaría que la sorprendieran.