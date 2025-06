Colombianas relataron cómo viven la guerra entre Israel e Irán: “Tenemos el sistema antimisiles, pero no es 100% seguro”

Testimonio de colombianas que viven de cerca la guerra entre Israel e Irán - crédito redes sociales y captura de pantalla Noticias Caracol

El 13 de junio de 2025, se abrió un nuevo capítulo en el Medio Oriente con respecto a la guerra entre Israel e Irán luego de que el primero diera avance a la Operación León Ascendente, que consiste en atacar instalaciones nucleares y objetivos militares iraníes bajo el argumento de una medida preventiva ante la amenaza del programa nuclear iraní.

En consecuencia, Irán puso en marcha la Operación Promesa Verdadera III, enviando más de 150 misiles balísticos y 100 drones contra territorio israelí, impactando ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, y provocando víctimas civiles y daños en infraestructuras críticas.

Un tercer país se unió al conflicto, y el 22 de junio, Estados Unidos se involucró directamente al bombardear tres instalaciones nucleares iraníes: Fordow, Natanz e Isfahán, con el objetivo de neutralizar la capacidad nuclear de Irán.

El 24 de junio, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció un alto el fuego entre Israel e Irán.

Israel aceptó la propuesta, mientras que Irán expresó su disposición a mantener la tregua si Israel cesaba sus ataques.

Sin embargo, poco después, ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo. Israel denunció el lanzamiento de misiles iraníes, mientras que Irán negó estas acciones y reiteró su compromiso con la tregua.

Todo ello ha afectado a ciudadanos de todo el mundo, no solo por las repercusiones que este tipo de armamento puede tener en los puntos hacia donde se han hecho los lanzamientos, sino a los diferentes ciudadanos que decidieron migrar a esos países para hacer su vida, tal es el caso de Gina Gómez, una colombiana que vive en Israel y ha presenciado de primera mano los momentos de angustia por cuenta de las alertas en busca de refugio por los lanzamientos de misiles por parte de Irán.

Una estela de humo del sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro atraviesa el cielo para interceptar misiles lanzados desde Irán, vista desde Haifa, Israel, la madrugada del martes 24 de junio de 2025 - crédito Baz Ratner/AP

De primera mano narró la situación con la que se levantó este 24 de junio: “Nosotros a las 5:00 a. m. nos levantamos por las alarmas de los teléfonos, pero antes de sonar la sirena nos llega un mensaje que dice que estemos cerca del refugio porque, bueno, hay gente que no tiene refugio en su casa y necesita caminar hasta allá. Entonces, eh, me levanto a ver qué pasa a esa hora de la madrugada y nos despertamos en Israel con la noticia de que hay cese al fuego, pero que entra en vigor desde las 7:00 a. m. de Israel. E igual empezaron a enviar misiles desde las 5 de la mañana, una cantidad de olas, de misiles. Y, bueno, lastimosamente no es algo nuevo”.

Durante el testimonio se describe la rutina en Israel frente a los ataques con misiles antes y después de los ceses al fuego. La persona relata: “Cada vez que hay un cese de fuego (...) minutos antes nos envían una cantidad de misiles (...) la cúpula no puede tomar todos, uno cayó en la ciudad de Beersheba”, y destaca que “gracias a la tecnología israelí tenemos el sistema antimisiles, pero no es 100 % seguro (...) por eso nos piden que estemos en los refugios”.

El testimonio subrayó el impacto en la vida diaria: “Hemos estado viviendo 12 días donde todo el país está agotado, cansado... la mayoría de las alertas han sido en la noche”. También relata un momento específico:“A las 7:15 de la mañana viene el primer aviso (...) A las 10:30 a. m. suenan las sirenas otra vez por un misil balístico”.

Sobre el funcionamiento del país durante la emergencia, afirmó: “El país no se ha paralizado (...) los supermercados y las farmacias seguían trabajando”, y añadió que “la mayoría de la gente trabaja de forma remota. A los niños les dijeron que tenían clases a distancia”.

Finalmente, resalta la capacidad de recuperación: “El país no deja de construir, de reconstruir. Nos caemos, nos levantamos. Eso es lo que yo admiro de la gente acá (...) Mientras tanto seguimos (...) a la expectativa de lo que pase en los próximos días”.

Colombiana en Israel quedó atrapada en las calles de ese país en medio de las alertas por misiles - crédito @IsraelinCol/X

Elisheva es otra de las personas que relata su experiencia durante una boda en Tel Aviv en medio de la guerra: “el domingo pasado pasábamos en una boda que casi se cancela por la situación de guerra, pero al final se logró”. Durante el regreso, el grupo recibió una alerta: “nos llegó un mensaje de alerta (...) que teníamos unos pocos minutos para encontrar un refugio antimisiles porque iba a empezar a sonar la sirena”.

La mujer que migro a ese país en para reencontrarse con sus raíces, describió el apuro por hallar resguardo: “dejamos el carro tirado en la calle, nos bajamos y empezamos a buscar dónde refugiarnos (...) encontrar un edificio de oficina abierto un domingo a las 10 de la noche es casi un imposible”.

Finalmente, narran el momento crucial: “por milagro, nos acercamos a una de las puertas de uno de los edificios y se abrió... logramos entrar, bajamos tres o cuatro pisos y encontramos el búnker subterráneo”. Añade que “la guardiana del edificio había decidido dejar abierto ese edificio esa noche con el pensamiento de que tal vez alguien en la calle esté pasando por ahí”.

Reflexionan sobre el desenlace: “Tres días después me enteré que un misil cayó justamente a unas pocas calles del lugar donde nos refugiamos (...) son milagros que vemos todos los días y gente bonita que aparece en el camino, que piensan los demás y literalmente le puede salvar la vida a otro”.

Otra de las nacionales visiblemente afectadas fue una joven que reside en Doha, Qatar, quien evidenció por medio de redes sociales cómo el cielo se iluminaba con puntos que, al parecer, eran misiles lanzados por los países en guerra. Aunque Qatar no está directamente implicado, su territorio se encuentra en medio del conflicto.

“Ustedes no se imaginan cómo tengo el corazón en este momento. Están cayendo misiles, no sé qué mierda es, es horrible. Acaban de cerrar el espacio aéreo en Doha. Para todas las personas: tengan cuidado, ustedes no se imaginan lo nerviosa que estoy en este momento”, comentó la colombiana.