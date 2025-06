Ciudadano al que Miguel Uribe Turbay le cayó tras los disparos habló del atentado: “Ayúdeme, esa fue la mirada”

El adulto mayor reconoció haber visto el recorrido del menor antes de los disparos - crédito Montaje Infobae (X)

Debido a que el atentado a Miguel Uribe Turbay se registró en medio de un evento de campaña en Modelía, localidad de Fontibón, cientos de ciudadanos fueron testigos del momento en el que un menor de edad le propinó tres disparos al precandidato presidencial.

Entre ellos, los más cercanos eran el edil de Fontibón Víctor Mosquera y el concejal de Bogotá Andrés Barrios, también vecinos del sector que estaban en primera fila para escuchar las propuestas de Uribe Turbay.

Uno de ellos fue Hernando, como se presentó en La Red Viral un adulto mayor que fue una de las personas que asistió al senador tras los disparos, puesto que, en su testimonio, afirmó que el precandidato le cayó en los pies tras ser impactado en tres ocasiones.

Hernando expuso cómo vivió los minutos de zozobra tras los disparos - crédito @LaRedViral/YouTube

En primer lugar, Hernando indicó que llegó al parque El Golfito porque fue invitado por el edil Mosquera y porque tenía la intención de escuchar el discurso de Uribe Turbay tras el encuentro que había tenido con los comerciantes.

En su testimonio, el adulto mayor reconoció haber visto al adolescente que le disparó al precandidato minutos antes del atentado, lo que le generó desconfianza porque sabía que no era alguien del barrio.

“Estábamos en el recorrido del precandidato, me llaman y me dicen que hay un encuentro en el parque, a mí me llamó la atención (el sicario) por el corte de cabello y porque estaba caminando de lado a lado, como si estuviera nervioso. Él llegó a pie, se retiró y luego volvió a aparecer”.

Hernando relató los minutos antes del atentado, recordó la conversación que tuvo el menor con una mujer, residente de la zona, y cómo se acercó al precandidato sin que sus escoltas lo impidieran.

“Habló con una señora, ella dice que le preguntó quién era el candidato y se metió, nadie, nadie le dijo nada. Yo estaba al lado del árbol, el doctor Uribe estaba en una canastilla y el tipo estaba poniendo cuidado”

Así estaba el parque El Golfito minutos antes del atentado - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

Hernando reafirmó que él observó en repetidas ocasiones al sicario, por lo que lamentó no haber pedido que los escoltas reaccionaran o algo por ese estilo.

“Yo lo miré, me llamaba la atención de que no estaba quieto, él se retiraba y volvía. En el momento menos pensado sacó la pistola y dispara. Yo podría haber evitado esto, no sé qué me paso. Cuando se mandó la mano sacó el arma, fue cuestión de segundos”.

Sobre los momentos posteriores a los disparos, remarcó lo que describió como un error por parte del esquema de seguridad, que habrían olvidado preservar la integridad del precandidato.

“El precandidato se giró y todo mundo fue al piso, yo me quede de pie, me bloquee. Los escoltas en ningún momento favorecieron al precandidato, yo no soy militar, pero tengo entendido que lo primero es proteger la vida y ellos no la protegieron, ellos se botaron al piso. El precandidato cayó en mis pies”.

El adulto mayor se lamentó por no haber reaccionado antes - crédito AP

Hernando afirmó tener presente la imagen del senador Uribe Turbay en todo momento, puesto que habría caído a pocos centimetros del adulto mayor.

“Se puso la mano izquierda en el pecho, lo volteo a mirar y torció sus ojos. Me alcanzo a ver a los ojos un poco, me duele en el alma. Había mucha sangre, yo pensé que estaba muerto, yo no puedo dormir, tengo la imagen en todo momento”

Por último, el ciudadano describió el instante en el que Uribe Turbay perdió el conocimiento: “La mirada que hizo, para mí, fue de sálveme, la mirada fue ayúdeme, esa fue la mirada. A mí eso me tiene mal, no he logrado borrar eso”, puntualizó.