Yina Calderón reveló que piensa de Yeferson Cossio tras su encuentro: “Espero que se vuelva a repetir”

Yina Calderón y Yeferson Cossio protagonizaron un encuentro inesperado durante los Premios Ícono en Medellín, un evento que no solo se robó la atención de los asistentes, también generó una ola de reacciones en redes sociales por la interacción entre dos creadores de contenido que habían tenido enfrentamientos previos en plataformas digitales.

Ambos, conocidos por sus personalidades fuertes y trayectorias polémicas, sorprendieron a sus seguidores al mostrar una faceta más conciliadora y abierta al diálogo. La interacción se viralizó rápidamente, impulsada por publicaciones y videos compartidos en sus respectivas redes sociales.

Yeferson Cossio publicó un video en el que preguntaba a sus seguidores si realmente se parecía a Yina Calderón, lo que generó una ola de comentarios y memes. La empresaria y DJ no tardó en responder, reposteando la historia y compartiendo sus impresiones sobre el influenciador.

En palabras de la exparticipante de la segunda temporada del reality La casa de los famosos Colombia, “Muchos de ustedes tenían razón, qué linda persona”, una afirmación que sorprendió a quienes esperaban un intercambio menos cordial.

La huilense también compartió un video del momento exacto de su encuentro con Cossio, acompañándolo con un mensaje en el que reconocía el humor y la espontaneidad de sus seguidores: “Ustedes me hacen reír mucho qué montón de cosas que veo por TikTok”.

En una publicación en su Instagram, Yina Calderón subió una fotografía junto a Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez acompañada de una reflexión sobre el crecimiento personal y la importancia de dejar atrás viejas polémicas.

“Aprendí a reconocer y a crecer como persona. No me hace más o menos tratar de arreglar las cosas con algunas personas, es más me hace entender que podemos pasar la página y seguir creciendo”, escribió. La publicación incluyó un mensaje dirigido a Epa Colombia, otra figura influyente en redes que se encuentra en la cárcel, que agradeció por sus consejos: “En esta foto haces falta tú @epa_colombia que muchas veces me aconsejaste escuchar y hoy te estoy haciendo caso”.

Además, reveló qué le pareció la actitud de Yeferson y su familia, e indicó que desearía otro encuentro con ellos: “Me parecieron buenas personas y me agradó mucho el rato que hablé con ellos. Espero que se vuelva a repetir, porque hay muchas cosas que ellos no saben de mí y otras que yo no sé de ellos (...). Hasta las villanas 🦹‍♀️ reflexionan y continúan”.

En una transmisión en vivo realizada tras su regreso a Bogotá después de los Premios Ícono, Yina Calderón profundizó en los detalles del encuentro. Relató cómo una joven de cabello negro se le acercó para invitarla a saludar a Yeferson Cossio, describiéndolo como una persona amable y diferente a la imagen que ella tenía.

“Yo estoy sentada ahí cuando se me acerca una chica de pelo negro, muy querida, muy buena gente. Me dice, ‘Mira, lo que pasa es que yo quiero que saludes a Yeferson, a Yeferson Cossio. Él es un bacán, es muy buena persona, no es como tú crees’”, recordó Calderón. Poco después, llegaron Cintia Cossio y la novia de Yeferson, que describió como “superbuena gente” y “supersencillas”.

La influencer huilense también mencionó que Cintia Cossio siempre le había parecido una persona agradable: “Yo siempre he sabido que Cintia es bacana, por eso (...) ustedes saben que yo nunca hablaba, digamos, mal. Porque conocí a su esposo también en un evento que hizo la Barbie y me cayó superbien”. Al referirse a la novia de Yeferson, la calificó como “superbacana, una pelada supersencilla, o sea, lo que yo vi son personas sencillas, no pretenciosos de nada, ellas dos supersencillas”.