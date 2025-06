Claudia López denunció que Petro usa la constituyente para distraer al país de otros problemas: “No podemos ser bobos útiles”

Según López, el mandatario estaría enfocado en su campaña política - crédito Juan Camilo Sánchez/Montaje de Infobae

La exalcaldesa de Bogotá y ahora precandidata presidencial Claudia López se pronunció con contundencia frente al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, que planteó la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en las elecciones de 2026.

López, en una visita al Eje Cafetero, aseguró que el mandatario está enfocado únicamente en sus intereses políticos y no en las necesidades urgentes del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo le quiero explicar a toda la gente de la cafetería de Colombia, al presidente no le importa Colombia, no le importa la seguridad, no le importa la gente, lo único que le importa es su campaña. El presidente está dedicado a hacer campaña, a ver qué se inventa, para tenernos hablando de él, para no arreglar los problemas del país, pero para que él saque votos y eventualmente se pueda reelegir cambiando la constitución", afirmó López durante su intervención.

Y añadió: “Y yo creo que nosotros no podemos seguir siendo unos bobos útiles de los engaños y las distracciones que pone el presidente”.

“Las instituciones ya frenaron al presidente”: López

López celebró la aprobación de la reforma laboral y de la reforma pensional, al considerar que estas medidas devuelven derechos a los trabajadores y garantizan un mejor futuro para los adultos mayores - crédito @ClaudiaLopez/X

La exalcaldesa resaltó que las instituciones democráticas del país han demostrado su capacidad para contener los intentos del presidente de avanzar con sus iniciativas políticas sin el debido respeto a la Constitución.

“Yo invito a toda la gente a que no caigamos en las distracciones del presidente, en las grandilocuencias. La constitución se va a respetar, de hecho esta semana que pasó la hicieron respetar el registrador nacional que es de esta tierra maravillosa, hizo respetar la constitución, paró al presidente, paró su detretazo. El Consejo de Estado también paró la tal consulta. Las instituciones funcionaron”, puntualizó López.

“Eso es lo que hay que hacer colombianos. Lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es concentrarnos en los derechos de la gente, lo que hay que hacer es concentrarnos en recuperar la seguridad, en mejorar la educación y el trabajo, en recuperar la salud, no en las distracciones de campaña política que nos va a poner todos los días el presidente”, agregó.

López pidió a los colombianos concentrarse en soluciones concretas a temas como la seguridad, la salud y la educación, en lugar de dejarse llevar por lo que calificó como distracciones del Gobierno - crédito @ClaudiaLopez7x

Además, valoró la reciente aprobación de la reforma laboral y la reforma pensional, resaltando que estas iniciativas devolverán derechos a los trabajadores y garantizarán mayor protección a los adultos mayores.

“Quiero celebrar también que el Senado dejó la arrogancia, porque una cosa son las diferencias que te dan con el presidente y otra cosa son los cambios y reformas que sí mete a la gente. Yo celebro que haya salido la reforma laboral del Congreso, que a los colombianos le hayan devuelto esos derechos, recargos nocturnos, dominicales y festivos que Álvaro Uribe les había quitado en el 2002 y se los quitó a los trabajadores diciendo que con eso iba a bajar la informalidad y a subir el empleo. Lo único que pasó fue que la gente perdió derechos y perdió platica en el bolsillo”, expresó.

Petro insiste en la constituyente

Petro justificó la asamblea constituyente como un mecanismo para avanzar en la “emancipación del pueblo” - crédito Presidencia de la República

Las declaraciones de Claudia López se producen tras el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de junio de 2025, cuando informó a través de su cuenta en X que, tras la aprobación de la reforma laboral, derogaría el decreto que convocaba la consulta popular. No obstante, Petro reveló que su siguiente paso será promover la constituyente en los comicios de 2026.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones”, indicó el mandatario.

El presidente añadió que esta propuesta busca una transformación profunda del Estado: “Quieren acabar con el concepto de ‘soberanía popular’ para volver a la gobernanza paramilitar, la esclavitud del pueblo bajo la amenaza de la muerte, y yo quiero emancipar al pueblo, por eso le solicito al pueblo que se autoconvoque en Asamblea Nacional Constituyente, que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común”.