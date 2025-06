Armando Benedetti defendió nuevamente la propuesta de constituyente de Petro: “El que diga lo contrario quiere pantalla y likes”

Benedetti explicó que la propuesta de una papeleta para consultar sobre una asamblea constituyente no busca alterar el orden institucional - crédito Alexa Rochi/Presidencia y Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las críticas surgidas tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de promover una papeleta ciudadana en las próximas elecciones para consultar la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

Benedetti aseguró que no se busca alterar el orden institucional y que la iniciativa no pretende beneficiar al actual Gobierno.

El anuncio de Petro se dio el viernes 20 de junio como respuesta a la aprobación en el Senado del proyecto de conciliación de la reforma laboral, que logró 59 votos a favor y 16 en contra. Con este paso, la iniciativa, que ya había recibido respaldo en la Cámara de Representantes, quedó lista para la sanción presidencial.

Sin embargo, la polémica se encendió al plantear el mandatario la posibilidad de incluir una papeleta para consultar al pueblo sobre la necesidad de un nuevo “tratado social” mediante una Constituyente.

Una consulta para el próximo gobierno, según Benedetti

A través de su cuenta de X, Benedetti precisó el alcance de la propuesta presidencial. “Yo interpreto que el Presidente no está convocado a una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo se podría expresar si quiere que el próximo gobierno y el próximo Congreso convoque o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Nadie ha hablado de reelección, ni de que quedarse en el poder. El que diga lo contrario quiere pantalla y likes”, escribió el ministro.

En declaración a los medios de comunicación, Benedetti enfatizó que la iniciativa busca conocer el sentir ciudadano sobre la posibilidad de una nueva Carta Política, pero aclaró que no se plantea que el actual gobierno lidere ese proceso. En palabras del ministro: “Yo la denomino como la octava papeleta. Esa papeleta no es que se esté convocando una asamblea constituyente ahora en este gobierno. No es para el gobierno Petro. Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91, para que el próximo gobierno, entonces, lleve ese mandato de buscar una asamblea constituyente”.

El presidente del Congreso cuestionó legalidad del camino propuesto

Frente a la postura del Ejecutivo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, fue claro en señalar que cualquier convocatoria a una Constituyente debe ajustarse a lo previsto en la Constitución de 1991. “La Constitución es clara: la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe pasar por el Congreso de la República. En primera instancia, no veo viable esa posibilidad, porque no se le puede hacer un atajo a la democracia, ni un atajo al Congreso”, declaró el senador.

Cepeda criticó además lo que considera un patrón del presidente Petro de buscar salidas por fuera del marco institucional. “El presidente está acostumbrado a hacerle atajos a la Constitución y a las leyes, como con ese decretazo abrupto que suspendió el Consejo de Estado”, señaló el presidente del Senado. Según indicó, su equipo jurídico evaluará el mecanismo de la papeleta sugerido por el mandatario, pero anticipó que no parece ser un camino viable.

El senador también recordó que ya se han negado tres consultas populares propuestas por el Ejecutivo, lo que, en su criterio, reafirma que no hay espacio para iniciativas que pretendan evadir los canales regulares. “Hemos negado tres consultas populares, de manera que ya no importa si la retira o no, porque están negadas”, dijo Cepeda.

El presidente, en su defensa de la propuesta, escribió en sus redes: “El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quienes están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable, ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas”.

