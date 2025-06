Al igual que Luis Díaz, destacado judador de la selección Colombia dio el “sí” en el altar con “la del proceso”: así fue la boda

La defensa de la selección contó cómo fue la confección de su traje - crédito DanielChivita/Instagram

Daniel Muñoz, futbolista del Crystal Palace y de la selección Colombia, celebró junto a su familia un momento personal largamente esperado. El 18 de junio, Muñoz y Manuela Ángel Jiménez sellaron su unión religiosa después de quince años de relación.

Aunque la pareja ya estaba casada por lo civil y tiene dos hijos, la ceremonia religiosa se realizó aprovechando el receso de competencias del jugador.

A través de sus redes sociales, ambos compartieron imágenes de la celebración junto a un mensaje en el que expresaron: “Después de 15 años de amor, aventuras, pruebas y crecimiento, tomamos la decisión más importante: dar nuestro ‘sí’ ante Dios”.

En la publicación, que acumuló más de 75.000 “me gusta” en dos horas, también describieron la fecha como “un momento sagrado, lleno de emoción y gratitud”. Asimismo, concluyó: “Hoy empieza un nuevo capítulo, con el mismo amor de siempre, pero más fuerte que nunca”.

La boda, de carácter privado, mantiene en reserva detalles sobre los invitados o la celebración. Sin embargo, en otra publicación, Muñoz relató la experiencia de la elección de su traje, confeccionado por la firma Monastery.

“Cuando decidimos casarnos, lo primero que se me vino a la cabeza fue que iba a hablar con Pedro y le iba a decir que yo quiero que mi traje sea Monastery. Lo primero que me dijo es que vamos a meterle todo el fuego a eso, vamos a ponernos en contacto con los mejores. El traje me ha tenido soñando porque es un traje distinto, diferente, con toques exclusivos, muy personales y la marca quedó top top top”, dijo el futbolista en el clip.

Esta unión se suma a la reciente boda de Luis Díaz y Geraldine Ponce, realizada el sábado 14 de junio en Barranquilla, que contraria a la ceremonia de Muñoz, fue tema de las redes sociales.

De hecho, las ceremonias de los futbolistas desataron todo tipo de comentarios en redes sociales: “Se nos casó la selección Colombia jajajaa se viene el Mundial”; “Mi total admiración para ud, casarse con la mujer que ha estado en la malas y ahora en las buenas”; “Los colombianos demostrando que somos románticos y que somos muy fieles a la mujer del proceso”; “Estaban haciendo descuento a los jugadores por casarse ??? (sic)”.

Detalles de la vida familiar de Daniel Muñoz

El antioqueño de 29 años mantiene una relación de más de 15 años con Manuela Jiménez Ángel, a quien conoce desde que eran solo unos adolescentes.

De hecho, fue Muñoz el que en una publicación en sus redes sociales recordó el largo camino que ha recorrido de la mano de Jiménez Ángel. “Como pasa el tiempo… pero acá estamos caminando de la mano de Dios. Te amo para siempre”, indicó.

Fruto de esta relación nació Gianluca en 2017 y su segundo hijo en 2022, del que no se conoce su nombre debido a lo reservado que la pareja mantiene su vida personal.

En 2023, Daniel compartió una imagen en redes sociales en la que le pedía matrimonio a Jiménez, tras llevar más de tres años casados por lo civil. “La respuesta la doy y me brillan los ojos, estoy viviendo un sueño, puro derroche de amor. tres años de casados por lo civil y ahora lo más anhelado, la magia de conectar y la bendición de Dios que está por llegar”, fue la respuesta de su Manuela a la propuesta del futbolista colombiano.

A más de un año de la propuesta, finalmente “se formalizó” el amor del deportista y su pareja ante Dios, lo que representa una nueva etapa en la relación.