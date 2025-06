La Orquesta Filarmónica de Bogotá aclaró por qué se presentaron en la Fundación Santa Fe durante la ‘Marcha del Silencio’: “Demandaba una respuesta simbólica”

- crédito OFB/Colprensa

El domingo 15 de junio de 2025, se realizó la jornada de movilizaciones denominada ‘Marcha del Silencio’, donde millones de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades del país para manifestar su rechazo a los recientes hechos de violencia que se registraron en el país, entre ellos, el ataque contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en Bogotá.

Uno de los puntos de concentración de la multitudinaria manifestación fue la Fundación Santa Fe, ubicado al norte de la capital colombiana, donde se encuentra internado el congresista de oposición.

Durante la jornada, se destacó la presencia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), en el que ofrecieron un acto musical en el que se unieron a las voces de solidaridad con la familia de Miguel Uribe Turbay, donde se pregonan plegarias por la recuperación del político colombiano.

No obstante, en redes sociales algunos internautas cuestionaron la presencia de la filarmónica en la clínica bogotana, argumentando que dicha presentación no estaba en la agenda de la orquesta, así como la poca presencia del grupo en otros asuntos del orden nacional.

Ante estos cuestionamientos, la Orquesta Filarmónica de Bogotá salió en defensa de su participación en el centro hospitalario, y enfatizaron que, aunque no es una entidad estatal no deliberante y no confesional, estas intervenciones se realizan con sentido comunitario y artístico.

“El propósito fue respaldar, mediante la música, una declaración colectiva contra la violencia, tras el atentado del 7 de junio a un senador y precandidato a la presidencia de la República (...) por su carácter, este evento no es equiparable a la participación de la Orquesta en una ceremonia privada ni en un evento particular de salud, se trató de una intervención pública frente a una coyuntura frente a la cual el distrito determinó que demandaba una respuesta simbólica, solidaria e institucional”, señaló la Filarmónica de Bogotá en un comunicado.

Además, aseguraron que la organización también se ha presentado en otros momentos críticos del país, destacando el caso de la familia del joven grafitero Diego Felipe Becerra, la comunidad de San José de Apartadó, las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica y quienes sufrieron el atentado al club El Nogal en Bogotá, así como las manifestaciones sociales de 2020 y 2021.

“La Filarmónica ha acompañado múltiples eventos institucionales en memoria de las víctimas, donde la música ha servido como vehículo simbólico de reparación y memoria”, aseveraron.

A su vez, la orquesta sostuvo que estas intervenciones, como las realizadas en la Marcha del Silencio, “se ha hecho con sentido comunitario y artístico, respetando su carácter no confesional y no deliberante, y reconociendo que la música es un instrumento de unión en momentos significativos para diversas comunidades”.

Así mismo, manifestaron que “el arte tiene una función social ineludible. La música y los símbolos compartidos son fundamentales para responder a las coyunturas que desafían el tejido social”, y mencionaron que dichas actividades se seguirán realizando, sin importar el contexto social que atraviesa el país.

Por último, la Orquesta Filarmónica de Bogotá detalló: “El evento del 15 de junio fue una expresión institucional de humanidad, empatía y rechazo a la violencia política, que reafirmó el lugar de la cultura como impulsora de paz. La Filarmónica de Bogotá continuará acompañando a la ciudad en sus momentos más luminosos y en sus desafíos más profundos, convencida de que el arte es una herramienta de transformación colectiva de valores”.

Durante este evento, la agrupación musical se encargó de dar apertura al santo rosario, entonando el himno nacional de Colombia, y posteriormente, acompañaron con otras canciones que amenizaron los actos para implorar por la recuperación del senador Miguel Uribe.

Frente al estado de salud del congresista de oposición, la Fundación Santa Fe señaló que el político “continúa bajo manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado (...) Continuamos realizando el cuidado integral y multidisciplinario requerido con monitoreo permanente de sus constantes neurológicas y hemodinámicas”.