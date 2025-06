Famosos madrugaron a celebrar el Día del Padre: estos son los mensajes, videos y fotos con los que han felicitado a sus familiares

Laura Tobón, Greeicy Rendón y otros famosos que celebraron el Día del Padre - crédito @laura_tobon @greeicy y @soydavidpolania/IG

El domingo 15 de junio se celebrará el Día del Padre en Colombia y varios famosos madrugaron a dejar publicaciones con mensajes, fotos, recuerdos y videos para felicitar a la figura paterna de la casa, ya sea sus parejas o el hombre que les dio la vida.

La fecha ha sido importante para varias personalidades del entretenimiento colombiano porque están viviendo por primera vez la celebración, anunciaron que se van a convertir en papás o porque están recordando momentos emotivos con sus respectivos papás.

Uno de los famosos que ha llamado la atención del público fue Ignacio Baladán, el peruano que por primera vez está festejando el Día del padre junto a la influenciadora colombiana La Segura, pues decidió compartir un video en el que aparece haciendo la comparación de cómo los hombres se esfuerzan en dar regalos y sorpresas para el Día de la Madre, mientras que las mujeres no tienen la misma iniciativa con ellos.

En el clip aparecen primero imágenes del festejo que Ignacio le hizo a La Segura y su mamá con serenata y una cartera de Luis Vuitton, luego sale él solo en la cama con una bandeja de comida en la que hay un desayuno sencillo y los regalos son un par de medias.

Ignacio Baladán hizo video de humor comparando la celebración del Día de la Madre con la del Día del Padre - crédito @ignaciobaladan/IG

Sin embargo, en los comentarios reaccionó la creadora de contenido caleña y aseguró que ya le había dado un regalo y, al parecer, sería de un gran valor porque dijo que si lo mostraba era posible que le ganaba.

Dentro de las felicitaciones y celebraciones llamativas estuvo la de la modelo y presentadora Laura Tobón, la cual compartió un reel en el que aparece su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, compartiendo con su hijo Luca desde el momento en el que nació. Dejó ver algunas actividades que han realizado en su casa, viajes y otros escenarios de su vida privada.

Adicionalmente, le dedicó unas conmovedoras palabras sobre lo que ella siente hacia él desde que lo vio en su rol de padre y respecto a la labor que ejerce con su hijo.

“Feliz Día del Padre al hombre que no solo me eligió como compañera de vida, sino que también eligió ser el mejor papá que nuestro hijo pudo tener. Verte con él es ver el amor hecho presencia, la paciencia en acción, la ternura más pura. Eres su ejemplo, su héroe, su abrazo seguro. Gracias por enseñarle que la fortaleza también se ve en la sensibilidad, que ser hombre es también saber amar con todo el corazón. Gracias por estar, por cuidar, por jugar, por enseñarle con tu forma de vivir. Nos sentimos tan afortunados de tenerte. Te amamos infinito (sic)“, dijo la presentadora.

Laura Tobón felicitó a su esposo por el Día del Padre y le dedicó conmovedoras palabras - crédito @laura_tobon/IG

Por otra parte, la cantante Greeicy Rendón publicó en sus historias de Instagram unos videos en los que les expresó su cariño a los padres de familia, a su papá y su prometido aprovechando la fecha.

“Crecí toda la vida con un ser humano como padre increíble, con una persona con unos valores hermosísimos, con unas características en su personalidad muy especiales. Estoy hablando de mi padre, tuve esa fortuna de crecer con esa figura al lado como papá y hoy la vida, después de muchos años, me regaló o más bien le regaló a Kai un papá maravilloso y me dio el privilegio de observarlo siendo padre y eso me llena de mucha emoción. (...) Así que a todos los padres que están con esa disposición de entregar lo mejor de hacerlo lo mejor que puedan esa labor les mando un abracito, felicitaciones. Cevivo (como se refiere Greeicy a Mike Bahía) y mi papá los amo mucho y los admiro”, dijo la artista.

Otra de las celebridades que llamó la atención por su mensaje fue el hijo de Polilla y la fallecida humorista Fabiola Posada, debido a que a pesar de que está en medio de la situación de los bombardeos en Israel y la escalada de tensiones con Irán se tomó un espacio en sus redes sociales para homenajear a su papá.

“Papito, no quiero dejar pasar esta fecha especial. Gracias por la educación y las lecciones brindadas, las cuales me hacen ser la persona que soy hoy. Te amo mucho y espero abrazarte pronto”, escribió David Polania junto a una foto con el humorista.

David Polania felicitó a su papá con emotivo mensaje - crédito @soydavidpolania/IG