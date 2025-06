Director del Centro Democrático rechazó invitación a suscribir compromisos para proceso electoral y señaló a Petro: “No firmará”

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, aseguró que el presidente Gustavo Petro no ha bajado el tono - crédito @cedemocratico - Presidencia

El Gobierno nacional y las autoridades empezaron a tomar medidas puntuales para evitar hechos de violencia que afecten a los líderes políticos y aspirantes a la Presidencia de Colombia. Esto, luego de que el precandidato y senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, fuera víctima de un atentado que derivó en serias afectaciones a su salud y a su vida.

Los precandidatos, sobre todo aquellos que integran la colectividad opositora, contarán con mayor protección, teniendo en cuenta el riesgo que supone su ejercicio político. Además de eso, la Defensoría del Pueblo convocó a partidos, movimientos políticos y Comités Inscriptores de candidaturas a suscribir una serie de compromisos para fortalecer la transparencia, la seguridad y la convivencia en el proceso electoral. Pues, en marzo y mayo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones al Congreso y a la Presidencia, respectivamente.

El precandidato Miguel Uribe fue víctima de un atentado por el cual se encuentra en estado crítico - crédito Prensa Andrés Barrios

La invitación que extendió la Defensoría involucra también a la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) y a la Misión de Verificación de la ONU.

Centro Democrático rechazó propuesta

El Partido Centro Democrático rechazó de plano la propuesta. Según su director Nacional, no se ha evidenciado una reducción en el tono presuntamente violento del presidente Gustavo Petro en contra de los congresistas y otros políticos con los que no comparte opiniones.

No obstante, afirmó que la colectividad rechaza la violencia y agradeció la invitación. “Le manifesté que esta iniciativa no tenía sentido si el Presidente @petrogustavo seguía incitando al odio y a la violencia. Le aclaré que el @CeDemocratico no promueve ni respalda ningún tipo de violencia. El @CeDemocratico no firmará este pacto. Agradecemos la invitación”, precisó.

Gabriel Vallejo Chujfi informó que el Centro Democrático no firmará el pacto para el desarrollo del proceso electoral - crédito @GabrielJVallejo/X

Ante el rechazo por parte del Centro Democrático, la precandidata y exalcaldesa de Bogotá Claudia López se pronunció, asegurando que la decisión de la agrupación política es equivocada, puesto que implica la continuidad de la violencia política en Colombia. Insistió, además, en que, así como el mandatario Gustavo Petro ejerce ese tipo de violencia, hay miembros de la oposición que también lo hacen.

“Tan violencia política es que Petro llame a sus opositores traidores nazis como que Uribe nos llamara guerrilleros terroristas. Que el uribismo @CeDemocratico no pueda comprometerse a no violentar y estigmatizar a sus contrincantes, es seguir sumidos en la revancha intolerante”, escribió.

De igual manera, aseguró que el atentado perpetrado contra Miguel Uribe debe comprometer a todos, sin excepción, a liderar sin ejercer la violencia. A su juicio, nadie puede excusarse en la conducta de otros para no asumir esa responsabilidad.

“Eso es lo menos que Miguel, su familia y los millones de colombianos que han padecido violencia política merecen hoy y siempre”, concluyó.

Claudia López aseguró que tanto Gustavo Petro como el uribismo caen en la violencia política - crédito @ClaudiaLopez/X

El director respondió a López, asegurando que sería precandidata del “petrosantismo” y que ejerce la politiquería y el clientelismo. Incluso, afirmó que la aspirante estaría haciendo política basándose en el atentado a Miguel Uribe.

“Aquí no nos venga a dar lecciones de moral ni de ética, cuando usted carece de ambas. Querer igualarnos al victimario es inmoral. Al apoyar y votar por Petro usted es responsable de lo que está pasando. Deje de hacer política con la tragedia de Miguel. No le queda bien! Dios la bendiga y la perdone!”, aseveró.

Gabriel Vallejo Chujfi respondió a críticas de Claudia López - crédito @GabrielJVallejo/X

Los compromisos de cara al proceso electoral

Defender la primacía de la vida: Respeto y protección de la vida, especialmente la de los adversarios políticos, y rechazo total a cualquier hecho de violencia dirigido contra candidatos o aspirantes. Adoptar una política de no violencia: Implementación de acciones concretas para erradicar cualquier tipo de violencia electoral, con especial énfasis en el respeto hacia ideas opuestas y la eliminación de la violencia contra mujeres en la política. Respeto a las instituciones y normas: Cumplimiento estricto de los procedimientos y reglas que rigen el proceso electoral conforme al marco jurídico actual. Defensa de la democracia: Promoción de la inclusión, el pluralismo y el reconocimiento del valor de propuestas diversas u opuestas. Promover el lenguaje constructivo y de respeto: Compromiso de evitar el uso de lenguaje ofensivo, discriminatorio o que incite al odio, incluso en redes sociales, y rechazo a las estrategias de difamación o falsedad. Garantizar información veraz y transparente: Difusión de información comprobable, evitando la manipulación de datos y desincentivando cualquier forma de hostigamiento digital. Fomentar el diálogo democrático: Priorización del diálogo como vía principal para resolver diferencias políticas y fortalecer la democracia. Reconocer a la juventud: Inclusión de los jóvenes en la vida política, promoviendo sus ideas y participación en la construcción democrática. Apoyar y respetar las manifestaciones pacíficas: Adopción de medidas encaminadas a asegurar que toda manifestación o protesta se realice de manera pacífica.

La Defensoría extendió invitación a partidos políticos para no ejercer violencia política - crédito @ClaudiaLopez/X