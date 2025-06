Acusan a Yina Calderón de presuntos sobornos en el caso judicial sobre su finca

La empresaria fue señalada de manipular un proceso legal relacionado con la compra de una finca, según el periodista Javier Ceriani - crédito cortesía del Canal RCN

El caso de Yina Calderón tomó un giro inesperado tras revelarse que enfrenta una investigación por presuntos sobornos en un proceso judicial relacionado con la compra de una finca en Chicaque, Cundinamarca.

Según información divulgada por el periodista Javier Ceriani en el programa Chismes no like, Calderón habría pagado a empleados de un tribunal para manipular una demanda en su contra, presentada por el vendedor de la propiedad, Luis Alfonso Parra Vargas. Este escándalo, que ha trascendido las fronteras de Colombia, coincide con la confirmación de su participación en el reality La casa de los famosos All Stars.

“Yina Calderón, la próxima participante que va a México a La casa de los famosos, habría sobornado a empleados del tribunal para que confabularan y rechazaran la demanda del dueño de la finca que ella no pagó. Fíjense que el monstruo va para allá, a México”, reveló el periodista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodista argentino aseguró que Calderón habría influido ilegalmente en el proceso para evitar el pago de una finca adquirida hace cuatro años - crédito @Altafullalcdlf2025/TikTok

El caso se remonta a una transacción realizada hace aproximadamente cuatro años, en la que Yina adquirió la finca por un valor de 2.000 millones de pesos. Parra aseguró que la influencer aún le debe 1.265 millones de pesos, lo que lo llevó a presentar una demanda para exigir el pago.

Sin embargo, según Ceriani, la empresaria habría intervenido en el proceso judicial mediante sobornos, logrando que la demanda fuera rechazada inicialmente. Esta situación provocó que el expediente fuera remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, donde actualmente se adelanta una investigación.

El documento revelado por Chismes no like detalla que el 3 de junio de 2025 se concedió un recurso de apelación en contra de la decisión que negó el mandamiento de pago. El texto indica que el despacho ordenó remitir el expediente al tribunal superior para corregir errores administrativos y garantizar el trámite adecuado del recurso. Este desarrollo generó despidos y sanciones dentro del tribunal involucrado, según el periodista argentino.

Luis Alfonso Parra, vendedor del predio, afirma que la empresaria aún le debe 1.265 millones de pesos y exige el cumplimiento del acuerdo - crédito cortesía del Canal RCN

“Ordenan mandar el expediente de Yina Calderón al Tribunal Superior de Colombia por este escándalo de sobornos de Yina Calderón a este tribunal. Corrieron gente, echaron gente. Estoy tirando noticias de última hora que no saben en Colombia. Tenemos el documento de cuando ordenan que investiguen a Yina Calderón. Escuche bien este nombre porque le va a sonar toda la mitad del año en México, la participante”, indicó.

Después de su salida de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón negó rotundamente las acusaciones. La DJ afirmó que no existe deuda alguna, ya que la transacción fue saldada mediante un intercambio de propiedades.

Según su versión, entregó un lote a Parra como parte del pago, y asegura que posee las escrituras de la finca. “Lo que dice ese señor no es verdad. Él me vendió la finca, hicimos un intercambio y yo le devolví un lote para saldar lo que faltaba. Ya quedó todo resuelto, sin ninguna deuda ni demanda (...) Está siendo complicado porque la finca está en venta y los compradores han revisado todo, escrituras y papeles están al día“, reveló en una entrevista para el medio KienyKe.

La DJ sostiene que entregó un terreno como parte del pago, y que tiene en su poder las escrituras de la finca actualmente en venta - crédito cortesía del Canal RCN

Su hermana Leonela Calderón también respaldó esta postura, indicando que interpusieron acciones legales contra Parra por calumnia e injuria. “Yo solamente les voy a dejar un interrogante: ¿ustedes creen que una persona va a deber 1.200 millones teniendo las escrituras de una finca? Nosotros ya iniciamos un proceso legal en contra de esta persona por el delito de injuria y calumnia, están los documentos, están las pruebas, están las consignaciones y está absolutamente todo. Entonces, nada que preocuparnos”, contó en una entrevista con el periodista Carlos Claro.

Luis Alfonso Parra, en cambio, ha utilizado las redes sociales para expresar su frustración, indicando que la empresaria y DJ presume de la finca en medios de comunicación mientras la deuda sigue sin resolverse. Incluso, la comparó con Epa Colombia invitándola a asumir sus responsabilidades.

“Yina, ¿qué te pasa? Tú eres una mujer inteligente, entendedora, berraca. Sé inteligente como nuestra amiga en común Epa Colombia, que asume sus responsabilidades y sus consecuencias. Yina Calderón, págame mi finca, por favor”, expresó Parra a través de un video.