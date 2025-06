“¿Quién mató a Mario Uribe?”: las confusiones de Petro que generaron críticas tras referirse al atentado contra Miguel Uribe

Petro lo hizo de nuevo: "usando ese asesinato" al hablar de Miguel Uribe - crédito @infopresidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, despertó todo tipo de reacciones en la opinión pública tras su discurso en la Concentración por la Paz y la Democracia en Cali, capital de Valle del Cauca, región que fue escenario de múltiples atentados terroristas en la últimas horas.

Durante un discurso el mandatario rechazó las acusaciones en su contra y solicitó un minuto de silencio por el congresista, al tiempo que reiteró su compromiso con esclarecer los hechos. En el evento transmitido en vivo, el jefe de Estado abordó tanto el ataque contra Miguel Uribe Turbay como otros temas de la agenda nacional, incluyendo su defensa de una consulta popular y la reforma laboral.

Sin embargo, sus declaraciones generaron controversia debido a errores y confusiones en sus palabras. En un momento, el presidente “mató” al senador y precandidato, que actualmente se encuentra internado en la Fundación Santa Fe, tras mencionar que : “No me pidan usar ese asesinato” electoralmente, lo que fue interpretado como una referencia errónea al estado de salud del senador, quien sigue con vida, pero bajo pronóstico reservado.

Petro dice "después de la intento de asesinato (sic)" - crédito @infopresidencia / X

Adicional, expresó el jefe de Estado: “Después del leve intento de asesinato, que el culpable es Petro, dicen por ahí”, agregando que rechaza cualquier acusación en su contra respecto al ataque del precandidato. Este desliz fue criticado ampliamente en redes sociales, donde usuarios señalaron la falta de precisión en sus comentarios.

En otro punto de su discurso, Petro confundió el nombre de Miguel Uribe Turbay con el del exsenador Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El mandatario expresó: “Le he pedido a través de la embajada norteamericana en Bogotá que todos los cuerpos de inteligencia me ayuden a investigar quién mató a Mario Uribe (...) que participen con sus cuerpos de inteligencia para que me averigüen quién asesinó o intentó asesinar, primero a mí, pero sobre todo, al senador Miguel Uribe Turbay, no quiero escatimar ningún esfuerzo en saber quién lo hizo".

Este error, sumado a sus declaraciones previas, intensificó las críticas de sus opositores, que cuestionaron la claridad y seriedad de sus afirmaciones.

Petro confundió a Miguel Uribe con Mario Uribe - crédito @infopresidencia / X

Es preciso recordar que el incidente más polémico ocurrió el 8 de junio, un día después del atentado, cuando Petro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que daba por muerto al senador opositor. En su publicación, afirmó: “Este hecho refuerza la hipótesis de que el autor del asesinato es un enemigo del gobierno”, lo que generó confusión y rechazo, ya que Uribe Turbay sigue con vida. Tras percatarse del error, el presidente editó el mensaje, cambiando el término “asesinato” por “intento de asesinato”. No obstante, la corrección no evitó que sus adversarios políticos calificaran el incidente como una “garrafal equivocación”.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático, ha generado una fuerte conmoción en el país. El senador fue atacado con arma de fuego y trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece en cuidados intensivos. Este hecho, sumado a la tensión política entorno a la consulta popular, misma a la que Miguel Uribe mostró su rechazo previo al incidente, ha intensificado la presión en el país político, con sectores de la oposición señalando al gobierno de Petro como responsable indirecto del clima de violencia.

En su discurso en Cali, Petro también hizo referencia a otros episodios de terrorismo ocurridos recientemente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, destacando la necesidad de fortalecer las investigaciones para esclarecer los hechos. Además, reiteró su llamado a las autoridades internacionales, incluyendo a los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, para colaborar en la identificación de los responsables del ataque contra Uribe Turbay, no sin antes mencionar una vez más que se está orquestando un plan para ejecutar su asesinato.