Petro estalló contra Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos por haberse reelegido modificando la Constitución: “Yo no tengo esa ambición”

El 11 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la gran Concentración por la Paz y la Democracia en Cali, Valle del Cauca, un evento para promover la votación del mecanismo de participación ciudadana y explicar su importancia para los trabajadores del país.

Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que los cambios que busca implementar tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales de los colombianos.

“Estoy proponiendo una jornada de 8 horas, que el día se acabe cuando se oculta el sol (a las 6 de la tarde). Estoy proponiendo que no haya discriminación entre la juventud trabajadora. Los más viejos tienen contrato laboral, pero está prohibido para los jóvenes. Quiero para ellos también, por lo menos, el salario mínimo... ¿Por qué no hay una pensión para los campesinos, mientras los parlamentarios sí la tienen? Dicen que elevamos el tono, cuando lo que pedimos es que todos los colombianos tengan derecho a la pensión", aseguró.

A la par, el gobernante de los colombianos envió un fuerte mensaje a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos por haberse reelegido cambiando la Constitución Política.

“Los que se reeligieron cambiaron la Constitución con un articulito y con malas mañas; el doctor Uribe y después se benefició Santos, quienes gobernaron en este siglo ocho años (...) Santos lo que quiso para él mismo lo prohibió en el Congreso para los que siguieran. Yo no tengo esa ambición, yo soy un demócrata”, señaló.

En ese sentido, aseguró que no tiene intención de reelegirse, puesto que no le gusta estar ligado al poder ni residir en la Casa de Nariño, espacio que tildó de frío y aristocrático.

“Yo soy libertario, no de los de Javier Milei (presidente de Argentina), sino de los de Durruti (revolucionario español). Yo cumplo mi palabra, a mí no me gusta el poder y mucho menos estar en ese palacio aristocrático y frío: tengo cosas que hacer y escribir”.

De igual manera, solicitó a los colombianos no reelegirlo a él, sino a su proyecto político para continuar con las iniciativas que ha impulsado durante sus tres años de mandato.

“Solo le pido al pueblo de Colombia que no reelijan a una persona, sino al proyecto del cambio en este país. El pueblo será libre, yo garantizare que cualquier candidato de Colombia viva”.

Para garantizar las elecciones presidenciales y descubrir quienes fueron los autores intelectuales del ataque contra Miguel Uribe, solicitó ayuda a Estaos Unidos y “me averigüen quién intentó asesinarme a mí y al senador Miguel Uribe.”

Petro negó ser responsable del atentado contra Miguel Uribe Turbay

El presidente Petro habló sobre el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que recibió dos disparos en la cabeza y se debate entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe.

“Han dicho, después del intento de asesinato, que el culpable es Petro, aún lo gritan por ahí. Han dicho expresidentes de Colombia, que el culpable de este atentado es la gente que defienda que se le deje expresar, como ordena la Constitución, en una consulta popular”, dijo.

Así las cosas, en el evento, negó estar relacionado con el atentado: “Tengo que decirles que no, que el culpable no es el pueblo de Colombia, ni el pueblo pobre de Colombia, ni el pueblo trabajador de Colombia, ni su presidente”.

Mientras las autoridades investigan el atentado contra Uribe Turbay, desde el centro médico publicaron un comunicado actualizado del estado de salud.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa su manejo en la unidad de cuidados intensivos. En medio de la severidad de su condición clínica, existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral”, se lee en la misiva firmada por el doctor Adolfo Llinás Volpe.